Покупатель оплатил товар по QR-коду: можно ли вернуть ему часть суммы по реквизитам

Можно ли вернуть часть суммы
Можно вернуть часть суммы. Покупатель вправе подать заявление с просьбой возврата по реквизитам. Однако инициатором возврата всегда выступает продавец, так как в приложениях нет функционала для самостоятельного возврата покупателем.
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Как оформить возврат
Для оформления возврата необходимо:
1. Получить заявление. Продавцу нужно попросить покупателя написать заявление. В нем стоит указать:
данные продавца (наименование, ИНН из кассового чека);
данные покупателя (ФИО, телефон, привязанный к счету в СБП);
что и когда куплено (наименование, дата, сумма, номер чека);
способ оплаты (например, «безналичный расчет через СБП по QR-коду», название банка, идентификатор операции из чека);
причину возврата;
требование вернуть сумму тем же способом (на исходный счет);
дату, подпись.
К заявлению можно приложить скриншот или PDF-файл из истории операций в приложении банка — это подтвердит факт оплаты.
2. Инициировать возврат. В личном кабинете банка-эквайера нужно найти операцию по оплате (по дате, сумме, номеру телефона покупателя или идентификатору из чека). Дальше необходимо нажать на кнопку «Возврат» или «Оформить возврат», указать сумму (частичную или полную) и подтвердить операцию (кодом из SMS, пушем или электронной подписью).
3. Пробить чек. В момент возврата денег нужно пробить кассовый чек с признаком расчета «Возврат прихода». В чеке должны быть те же позиции, что и в исходном чеке, с теми же наименованиями, ценами, количеством и суммой. Дальше нужно передать чек покупателю (на бумаге или в электронном виде).