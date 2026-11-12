Акция на подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Проверки ККТ
Читать 1 мин
Покупатель оплатил товар по QR-коду: можно ли вернуть ему часть суммы по реквизитам

Покупатель оплатил товар по QR-коду: можно ли вернуть ему часть суммы по реквизитам

Покупатель оплатил товар по статичному QR-коду. Можно ли вернуть часть суммы по реквизитам?

494 просмотра23 открытия
Автор

Можно ли вернуть часть суммы

Можно вернуть часть суммы. Покупатель вправе подать заявление с просьбой возврата по реквизитам. Однако инициатором возврата всегда выступает продавец, так как в приложениях нет функционала для самостоятельного возврата покупателем.

🔥 БУХ.СОВЕТ 2027

XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.

За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.

Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.

Бесплатная регистрация

Как оформить возврат

Для оформления возврата необходимо:

1. Получить заявление. Продавцу нужно попросить покупателя написать заявление. В нем стоит указать:

  • данные продавца (наименование, ИНН из кассового чека);

  • данные покупателя (ФИО, телефон, привязанный к счету в СБП);

  • что и когда куплено (наименование, дата, сумма, номер чека);

  • способ оплаты (например, «безналичный расчет через СБП по QR-коду», название банка, идентификатор операции из чека);

  • причину возврата;

  • требование вернуть сумму тем же способом (на исходный счет);

  • дату, подпись.

К заявлению можно приложить скриншот или PDF-файл из истории операций в приложении банка — это подтвердит факт оплаты.

2. Инициировать возврат. В личном кабинете банка-эквайера нужно найти операцию по оплате (по дате, сумме, номеру телефона покупателя или идентификатору из чека). Дальше необходимо нажать на кнопку «Возврат» или «Оформить возврат», указать сумму (частичную или полную) и подтвердить операцию (кодом из SMS, пушем или электронной подписью).

3. Пробить чек. В момент возврата денег нужно пробить кассовый чек с признаком расчета «Возврат прихода». В чеке должны быть те же позиции, что и в исходном чеке, с теми же наименованиями, ценами, количеством и суммой. Дальше нужно передать чек покупателю (на бумаге или в электронном виде). 

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка