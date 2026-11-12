Покупатель оплатил товар по QR-коду: можно ли вернуть ему часть суммы по реквизитам

Как оформить возврат

Для оформления возврата необходимо:

1. Получить заявление. Продавцу нужно попросить покупателя написать заявление. В нем стоит указать:

данные продавца (наименование, ИНН из кассового чека);

данные покупателя (ФИО, телефон, привязанный к счету в СБП);

что и когда куплено (наименование, дата, сумма, номер чека);

способ оплаты (например, «безналичный расчет через СБП по QR-коду», название банка, идентификатор операции из чека);

причину возврата;

требование вернуть сумму тем же способом (на исходный счет);

дату, подпись.

К заявлению можно приложить скриншот или PDF-файл из истории операций в приложении банка — это подтвердит факт оплаты.

2. Инициировать возврат. В личном кабинете банка-эквайера нужно найти операцию по оплате (по дате, сумме, номеру телефона покупателя или идентификатору из чека). Дальше необходимо нажать на кнопку «Возврат» или «Оформить возврат», указать сумму (частичную или полную) и подтвердить операцию (кодом из SMS, пушем или электронной подписью).

3. Пробить чек. В момент возврата денег нужно пробить кассовый чек с признаком расчета «Возврат прихода». В чеке должны быть те же позиции, что и в исходном чеке, с теми же наименованиями, ценами, количеством и суммой. Дальше нужно передать чек покупателю (на бумаге или в электронном виде).