СФР прислало требование о подаче ЕФС-1 на директора: что делать

Почему пришло требование

Роструд и Минтруд считают, что договор с самим собой не заключается (письма Минтруда от 24.03.2020 № 14-2/В-293, Роструда от 29.07.2021 № ПГ/20827-6-1), но взносы все равно исчислять нужно.

По п. 1 ст. 421 НК с 1 января база по взносам в отношении руководителя коммерческой организации должна быть не менее федерального МРОТ, независимо от наличия трудового договора и фактических выплат.

ФНС в письме от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@ отметила, что директор — единственный учредитель без договора признается застрахованным лицом, и организация обязана ежемесячно начислять за него взносы с МРОТ.

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