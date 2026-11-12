СФР прислало требование о подаче ЕФС-1 на директора: что делать

Правомерно ли требование СФР
Требование СФР подать ЕФС-1 с мероприятием «ПРИЕМ» на директора — единственного учредителя обоснованно. Оно возникает из совокупности норм — п. 1 ст. 421 НК и ст. 11 закона № 27-ФЗ. Проще подать документ, чем спорить с ведомством.
Отсутствие трудового договора с директором не снимает обязанности сдавать отчетность, а трудовые отношения с директором-единственным участником возникают в силу закона.
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Почему пришло требование
Роструд и Минтруд считают, что договор с самим собой не заключается (письма Минтруда от 24.03.2020 № 14-2/В-293, Роструда от 29.07.2021 № ПГ/20827-6-1), но взносы все равно исчислять нужно.
По п. 1 ст. 421 НК с 1 января база по взносам в отношении руководителя коммерческой организации должна быть не менее федерального МРОТ, независимо от наличия трудового договора и фактических выплат.
ФНС в письме от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@ отметила, что директор — единственный учредитель без договора признается застрахованным лицом, и организация обязана ежемесячно начислять за него взносы с МРОТ.
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