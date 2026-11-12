Снятие с АУСН из-за «обособки» и ЭТрН с Деловыми линиями. Дайджест КУБа за 12 ноября

🔹 ЭТрН и Деловые линии. Кто работает с Деловыми линиями? Нужна ЭТрН на доставку на склад, а они отвечают, что необходимо подключить их Суперсервис. Можно ли без него?

🔹 Сняли с АУСН задним числом. Перешли на АУСН в конце 2025-го, деятельности нет. Сегодня пришло требование по НДС за 3 квартал. В ЛК написано «снято с учета по АУСН» — якобы обнаружили филиал/обособку (которой никогда не было). Сегодня последний день подать уведомление на УСН. Что делать?

🔹 Превысили лимит АУСН. ИП на АУСН в этом месяце перешагнул 60 млн. Как правильно подать уведомление об утрате права и перейти обратно на УСН?

🔹 Предоплаты на АУСН. На АУСН налог с полученной предоплаты платится в течение месяца. А нашу предоплату поставщику берем в расход сразу или только после фактической поставки?