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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 12 ноября 2026

Собрали самые важные документы за 12 ноября.

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Автор

Госкомпании, образование (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О некоторых вопросах регистрации транспортных средств

Постановление Правительства

ред. от 09.11.2026 · вступает 17.11.2026

О признании территории, расположенной в Краснодарском крае, курортом федерального значения Анапа

Постановление Правительства

ред. от 09.11.2026 · вступает 17.11.2026

О некоторых вопросах деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

Указ Президента

ред. от 09.11.2026 · действует с 09.11.2026

Об утверждении состава Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер

Указ Президента

ред. от 06.11.2026 · действует с 06.11.2026

"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 марта 2020 г. № 167 "О членах наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"

Указ Президента

ред. от 06.11.2026 · действует с 06.11.2026

Судебная практика (5)

Реквизиты решения

Суд

Определение от 6 ноября 2026 г. № 307-ЭС26-11699 по делу № А56-92458/2024

Верховный суд

Постановление от 16 октября 2020 г.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

Определение от 8 мая 2026 г.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

Определение от 5 мая 2026 г.

Арбитражный суд Уральского округа

Определение от 5 ноября 2026 г. № 305-ЭС26-11675(1,2) по делу № А40-116640/2024

Верховный суд

Это только пять свежих решений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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