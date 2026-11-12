Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 12 ноября 2026

Госкомпании, образование (5)
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Постановление Правительства
ред. от 09.11.2026 · вступает 17.11.2026
О признании территории, расположенной в Краснодарском крае, курортом федерального значения Анапа
Постановление Правительства
ред. от 09.11.2026 · вступает 17.11.2026
О некоторых вопросах деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"
Указ Президента
ред. от 09.11.2026 · действует с 09.11.2026
Об утверждении состава Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер
Указ Президента
ред. от 06.11.2026 · действует с 06.11.2026
"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 марта 2020 г. № 167 "О членах наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Указ Президента
ред. от 06.11.2026 · действует с 06.11.2026
Судебная практика (5)
Реквизиты решения
Суд
Определение от 6 ноября 2026 г. № 307-ЭС26-11699 по делу № А56-92458/2024
Верховный суд
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа
Арбитражный суд Уральского округа
Определение от 5 ноября 2026 г. № 305-ЭС26-11675(1,2) по делу № А40-116640/2024
Верховный суд
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