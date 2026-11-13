Россияне могут получить право заранее устанавливать запрет на повышение лимитов по кредитным картам

Как можно обезопасить себя от кредитных мошенников уже сегодня

Напомним, что в России с 1 марта 2025 года действует закон № 31-ФЗ. В соответствии с ним, любой россиянин дееспособного возраста может запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) оформлять кредиты и микрозаймы на свое имя. 31-ФЗ нацелен на то, чтобы защитить законопослушных россиян от действий мошенников, берущих заемные средства на чужое имя через похищение (тем или иным способом) паспортных данных жертвы. Такие операции злоумышленники зачастую проводят дистанционно, пользуясь тем, что практически все кредитно-финансовые организации сегодня предоставляют возможность подать заявку на кредитование в режиме онлайн.

СПРАВКА

В соответствии с 31-ФЗ заблокировать получение заемных средств от банка или МФО можно очень просто. Для этого необходимо подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги» или в ближайшем многофункциональном центре (МФЦ). На выбор предлагается три опции самозапрета на кредитование: по виду кредитора (банки, МФО или оба); по способу обращения (посещение офиса кредитора и дистанционно либо только дистанционно); полный запрет, предполагающий включение всех вышеобозначенных опций. Отметка о самозапрете попадает в кредитную историю заявителя, которую банки и МФО обязаны проверить перед выдачей гражданину заемных средств. При наличии такой отметки кредитная организация обязана отказать заявителю (или тому, кто себя за него выдает) в выдаче кредита/микрозайма.

Снять самозапрет также можно, подав соответствующее заявление через «Госуслуги» или в МФЦ. Как самозапрет, так и его снятие начинают действовать на следующий день после подачи соответствующего заявления. Это создает «период охлаждения» для ситуаций, когда человек действует под давлением.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по состоянию на начало ноября 2026, года самозапрет — в соответствии с 31-ФЗ — на получение кредитов был установлен у 22,7 млн граждан РФ. В октябре россияне подали 765,6 тыс. заявлений на установку соответствующего ограничения — на 4,2% больше, чем в сентябре. При этом число обращений о снятии самозапрета сократилось за месяц на 1,2% — до 253,1 тыс. заявлений.

При этом более половины (52,8%) действующих самозапретов приходится на граждан, у которых уже есть активные кредиты. Это подчеркивает, что механизм используют не только для профилактики долгов, но и как инструмент контроля над дальнейшим наращиванием кредитной нагрузки.