Россияне могут получить право заранее устанавливать запрет на повышение лимитов по кредитным картам

Как можно обезопасить себя от кредитных мошенников уже сегодня
Напомним, что в России с 1 марта 2025 года действует закон № 31-ФЗ. В соответствии с ним, любой россиянин дееспособного возраста может запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) оформлять кредиты и микрозаймы на свое имя. 31-ФЗ нацелен на то, чтобы защитить законопослушных россиян от действий мошенников, берущих заемные средства на чужое имя через похищение (тем или иным способом) паспортных данных жертвы. Такие операции злоумышленники зачастую проводят дистанционно, пользуясь тем, что практически все кредитно-финансовые организации сегодня предоставляют возможность подать заявку на кредитование в режиме онлайн.
СПРАВКА
В соответствии с 31-ФЗ заблокировать получение заемных средств от банка или МФО можно очень просто. Для этого необходимо подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги» или в ближайшем многофункциональном центре (МФЦ). На выбор предлагается три опции самозапрета на кредитование: по виду кредитора (банки, МФО или оба); по способу обращения (посещение офиса кредитора и дистанционно либо только дистанционно); полный запрет, предполагающий включение всех вышеобозначенных опций. Отметка о самозапрете попадает в кредитную историю заявителя, которую банки и МФО обязаны проверить перед выдачей гражданину заемных средств. При наличии такой отметки кредитная организация обязана отказать заявителю (или тому, кто себя за него выдает) в выдаче кредита/микрозайма.
Снять самозапрет также можно, подав соответствующее заявление через «Госуслуги» или в МФЦ. Как самозапрет, так и его снятие начинают действовать на следующий день после подачи соответствующего заявления. Это создает «период охлаждения» для ситуаций, когда человек действует под давлением.
Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по состоянию на начало ноября 2026, года самозапрет — в соответствии с 31-ФЗ — на получение кредитов был установлен у 22,7 млн граждан РФ. В октябре россияне подали 765,6 тыс. заявлений на установку соответствующего ограничения — на 4,2% больше, чем в сентябре. При этом число обращений о снятии самозапрета сократилось за месяц на 1,2% — до 253,1 тыс. заявлений.
При этом более половины (52,8%) действующих самозапретов приходится на граждан, у которых уже есть активные кредиты. Это подчеркивает, что механизм используют не только для профилактики долгов, но и как инструмент контроля над дальнейшим наращиванием кредитной нагрузки.
«Новые люди» предложили в законодательном порядке защитить кредитки россиян
Но действующий механизм самозапрета на кредитование, предусмотренный 31-ФЗ, защищает физлиц только от заключения новых кредитных договоров. Он не распространяется на ранее выданные кредитные карты. И если мошенник получает доступ к банковскому приложению жертвы, он может изменить номер телефона, подать заявку на увеличение денежного лимита по уже имеющейся карте (например, со 100 тыс. до 300 тыс. рублей) и обналичить поступившие от банка средства. Прецеденты уже случались в последние два года.
Устранить эту лазейку для мошенников и призван законопроект № 1341651-8, внесенный в сентябре этого года в Госдуму депутатами от фракции «Новые люди» и представляющий собой поправки сразу в два закона — «О кредитных историях» и «О потребительском кредите». Ожидается, что данный документ будет рассмотрен в трех чтениях и принят в качестве закона уже весной 2027 года.
Согласно законопроекту, граждане России смогут через те же «Госуслуги» или МФЦ бесплатно установить отдельный запрет на увеличение лимита по ранее выданным им кредитным картам, о чем будет внесена соответствующая метка в кредитную историю заявителя. Перед повышением лимита банк обязан будет запросить актуальные сведения из всех квалифицированных (подконтрольных Банку России) бюро кредитных историй (БКИ), которых в РФ шесть, в настоящее время не ранее календарного дня, предшествующего возможному увеличению.
Если обнаружится отметка о самозапрете на увеличение лимита по действующей кредитной карте, то банк не вправе будет его повысить, о чем должен будет письменно уведомить заемщика.
Ответственность за нарушение жесткая. Если банк (кредитор) увеличит лимит вопреки самозапрету со стороны держателя карты (заемщика), то кредитор или последующие приобретатели права требования не смогут взыскать с заемщика задолженность, возникшую сверх ранее действовавшего лимита. Это касается начисленных на эту сумму процентов, неустоек и иных платежей. При этом обязательства заемщика перед банком в пределах исходного лимита сохраняются в полном объеме.
Как лимит по кредитной карте может повлиять на качество кредитной истории
Кредитная карта — это один из видов потребительского кредитования, и информация о пользовании ею попадает в кредитную историю, данные которой хранятся в БКИ и постоянно обновляются за счет информации, поступающей сюда от банков-кредиторов и МФО. Она включает в себя данные о лимите, текущей задолженности, своевременности внесения платежей и доле использованных средств от доступного максимума. Все это влияет на скоринг — автоматическую оценку кредитоспособности заемщика, которую кредитор проводит при рассмотрении заявки клиента на новый кредит.
При скоринге банк учитывает просрочки и размер одобренного лимита по действующей кредитной карте. Если, например, в распоряжении заемщика относительно большая доступная сумма по кредитной карте (лимит в размере 1 млн рублей, скажем), то кредитор рассматривает его как клиента с повышенным риском образования просроченной задолженности. Этот момент отражается в кредитной истории заявителя.
Зафиксированная в финансовом досье высокая долговая нагрузка снижает скоринговый балл и персональный кредитный рейтинг (ПКР), а следовательно — уменьшает шансы на одобрение жизненно важных займов — ипотеки или автокредита, например.
Качество кредитной истории также ухудшается, если держатель карты регулярно использует большую часть доступного лимита по кредитке и долго не погашает задолженность полностью — скоринговые модели расценивают это как признак финансового напряжения. Оптимальная утилизация, при которой кредитный рейтинг не страдает, — использование не более 30% доступного лимита. Просрочка минимального платежа по кредитке фиксируется в кредитной истории так же, как просрочка по обычному кредиту, и серьезно ухудшает ПКР.
Шесть шагов, препятствующих раздуванию кредитной нагрузки
Таким образом, повышение лимита по вашей действующей кредитной карте, которое банк-кредитор может преподнести как поощрение лояльного клиента, на деле может сослужить вам дурную службу: потенциальная долговая нагрузка повысится, что отразится в кредитной истории, и другие банки, обнаружив это, сразу же понизят ваш уровень кредитоспособности.
Законопроект о самозапрете на увеличение лимита по кредитной карте еще не принят. Но оградить себя от раздувания кредитной нагрузки (в отношении кредитных карт банки-кредиторы могут делать это самостоятельно, формально уведомив клиента посредством SMS об увеличении лимита), реально уже сегодня.
Для этого следует:
Проверить текущие лимиты по кредитным картам и факт их изменения — если банк увеличил лимит без вашего ведома, то вы имеете право отказаться от нового значения и потребовать вернуть прежний доступный максимум (скажем, 100 тыс. рублей вместо предлагаемых банком 500 тыс. рублей).
Обратиться в банк-кредитор с заявлением об изменении условий по действующей кредитной карте — в сторону снижения крупного кредитного лимита по ней, который ранее — на момент заключения кредитного договора — вас устраивал, а теперь — нет.
Установить самозапрет (в соответствии с действующим 31-ФЗ) на новые кредиты через «Госуслуги» (если не планируете брать заемные средства в ближайшее время), это опция бесплатная и — в случае, если передумаете — ее можно отменить.
Через «Госуслуги» или специализированные онлайн-сервисы проверить свою кредитную историю на наличие негативных записей, чье появление возможно не только по вашей вине, но и в результате действий мошенников или внесения ошибочных данных в ходе электронного документооборота между банками и БКИ.
Держать задолженность по действующей кредитной карте в пределах 30% от доступного лимита и вносить минимальные платежи вовремя — это поддержит ваш персональный кредитный рейтинг на приемлемом уровне.
Установить максимальную сумму денежных расходов в месяц для кредитной карты; в случае необходимости это самоограничение можно оперативно отменить, обратившись в службу поддержки банка, выдавшего вам карту.
Что касается противодействия мошенникам, то при подозрении на компрометацию банковского мобильного приложения на смартфоне следует немедленно сменить пароль и PIN-код для входа в личный кабинет, отключить дистанционное обслуживание через call-центр банка и установить самозапрет на кредитование. В первые сутки он еще не работает, поэтому действовать нужно сразу по факту обнаружения утечки.
Подобного алгоритма следует придерживаться и после принятия закона о самозапрете на увеличение общего лимита по кредитной карте, так как предлагаемый депутатами механизм не способен защитить держателей кредитных карт от мошеннических действий с уже предустановленным лимитом. Если у человека карта с пределом трат до 100 тыс. рублей, и мошенники получат к ней доступ, то самозапрет на увеличение лимита не помешает им потратить эти 100 тыс. рублей.