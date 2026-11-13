Нужно ли заказчику удерживать НДФЛ, если самозанятый не предоставил чек

Нужно ли удерживать НДФЛ
НДФЛ удерживать не нужно и платить тоже. Обязанность заказчика по удержанию НДФЛ возникает, только если на момент выплаты самозанятый утратил статус плательщика НПД.
Факт отсутствия чека не меняет статус исполнителя: если он был самозанятым в день перевода денег, он сам отвечает за декларирование дохода и уплату НПД. Закон № 422-ФЗ не регламентирует, что освобождение от НДФЛ связано с наличием чека — важен факт регистрации в качестве плательщика НПД.
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Что изменится при отсутствии чека
При отсутствии чека заказчик теряет право учесть эту сумму в расходах при расчете налога на прибыль или УСН. В этой ситуации можно попробовать запросить чек у исполнителя и напомнить про ответственность за его отсутствие — по ст. 129.13 НК штраф составляет 20% от суммы расчета при первом нарушении, а при повторном в течение шести месяцев — штраф в размере всей суммы расчета.
ФНС в письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ отметила, что если самозанятый отказывается прислать чек или не выходит на связь, то заказчику стоит обратиться в налоговую с жалобой. К ней стоит приложить договор оказания услуг, акты приемки-передачи, платежное поручение (также выписку с банковского счета) и копии переписки с требованием выслать чек.
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