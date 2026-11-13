Нужно ли заказчику удерживать НДФЛ, если самозанятый не предоставил чек

Что изменится при отсутствии чека

При отсутствии чека заказчик теряет право учесть эту сумму в расходах при расчете налога на прибыль или УСН. В этой ситуации можно попробовать запросить чек у исполнителя и напомнить про ответственность за его отсутствие — по ст. 129.13 НК штраф составляет 20% от суммы расчета при первом нарушении, а при повторном в течение шести месяцев — штраф в размере всей суммы расчета.

ФНС в письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ отметила, что если самозанятый отказывается прислать чек или не выходит на связь, то заказчику стоит обратиться в налоговую с жалобой. К ней стоит приложить договор оказания услуг, акты приемки-передачи, платежное поручение (также выписку с банковского счета) и копии переписки с требованием выслать чек.

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