СОРМ для лицензий, сбой Outlook и RCE в виджетах Telegram: российский IT-дайджест #77

Лиицензии операторам только после СОРМ, 13-часовой сбой Microsoft 365, новые голосовые модели Яндекса, Gemini 4 Carbon, блокировки за реверс-инжиниринг, закон ЕС о темных паттернах, мошенничество через Google и уязвимость HTML-виджетов.

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