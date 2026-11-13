СОРМ для лицензий, сбой Outlook и RCE в виджетах Telegram: российский IT-дайджест #77

Лиицензии операторам только после СОРМ, 13-часовой сбой Microsoft 365, новые голосовые модели Яндекса, Gemini 4 Carbon, блокировки за реверс-инжиниринг, закон ЕС о темных паттернах, мошенничество через Google и уязвимость HTML-виджетов.
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Минцифры предложило выдавать лицензии операторам только после подключения СОРМ
Для лицензии сейчас хватает схемы сети, в которой средства СОРМ только планируются к установке, — правила разрешают двухлетний график внедрения. Проект меняет подход: работать с абонентами разрешат после приемки оборудования силовыми структурами, а нарушение грозит отзывом лицензии без суда.
Минцифры подтвердило, что идею обсуждают. Финального решения пока нет.
Сбой Microsoft 365 растянулся на 13 часов: без почты остались компании и госорганы
Сбой стартовал 12 ноября ближе к полудню по восточному побережью США и задел сервисы Exchange Online: Outlook, SharePoint, Teams, Copilot. На пике Downdetector насчитал свыше 130 000 жалоб на Outlook в Штатах, к утру пятницы проблемы дошли до Азии и Тихоокеанского региона.
Общая длительность сбоя — около 13 часов.
Голосовые ИИ-агенты Яндекса научились менять интонацию и терпеть перебивания
Yandex B2B Tech обновила речевые модели в AI Studio: агенты ровнее держат интонацию, корректнее реагируют на перебивания и звучат естественнее. Для голосовых сценариев в поддержке и продажах это критично — робот не должен терять нить разговора.
Модели уже доступны разработчикам.
Google открыла доступ к модели Gemini 4 Carbon
Google открыла Carbon подписчикам AI Ultra: модель встроена в приложение и сайт Gemini, а также работает в поиске с ИИ-режимом и в среде Antigravity. Разработчикам — через API в AI Studio и Gemini for business: $2 за миллион входящих токенов и $10 за миллион исходящих, потом $4 и $20.
Claude и ChatGPT блокируют пользователей за реверс-инжиниринг
Тренд Reverse Engineer Anything продержался пару недель: с ИИ-агентами люди разбирали прошивки телевизоров и радионянь. Теперь в Claude Code включились «проверки безопасности»: один из авторов получил блокировку за «киберзлоупотребления», другие — предупреждения, а проект Decomp.wtf закрылся.
Еврокомиссия представила проект против «темных паттернов» в приложениях
Проект Digital Fairness Act запрещает приемы интерфейса, которые подталкивают к ненужным решениям: ложные сообщения о распроданности, заранее отмеченные опции, настойчивые просьбы изменить выбор. Список Еврокомиссия сможет менять сама.
Для игр вводят запрет платных преимуществ для детей, раскрытие шансов в лутбоксах и прозрачные цены в игровой валюте.
Мошенники рассылают письма о «компенсациях» через сервис Google
Схема простая: человеку обещают компенсацию расходов, дополнительную выплату или уже одобренный перевод. Для «получения» просят открыть презентацию или опрос — оба документа созданы в сервисах Google, что усыпляет бдительность.
О схеме предупредила «Лаборатория Касперского».
В HTML-виджетах Telegram нашли уязвимость с удаленным выполнением кода
Интерактивные сообщения появились в Telegram 13.2 в начале ноября, а после Bot API 10.4 их могут отправлять любые боты. В демонстрации «Telegram Widgets RCE» бот присылает виджет с таймером, и следом на телефоне открывается «Калькулятор» — классический признак удаленного выполнения кода.
Исследователи говорят, что вектор работает через любое сообщение.