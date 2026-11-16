Можно ли учесть расходы на покупку нового авиабилета, если сотрудник опоздал на рейс

Когда расходы можно учесть

Подобные расходы можно принять к учету и отразить в авансовом отчете, только если в опоздании нет вины сотрудника.

По ст. 168 ТК работодатель обязан возмещать работнику расходы, которые он понес в интересах организации во время командировки. Если он опоздал по уважительной причине (задержка предыдущего рейса, форс-мажор), то покупка нового билета — вынужденная мера для выполнения служебного задания.