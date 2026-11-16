Можно ли учесть расходы на покупку нового авиабилета, если сотрудник опоздал на рейс

Когда расходы можно учесть
Подобные расходы можно принять к учету и отразить в авансовом отчете, только если в опоздании нет вины сотрудника.
По ст. 168 ТК работодатель обязан возмещать работнику расходы, которые он понес в интересах организации во время командировки. Если он опоздал по уважительной причине (задержка предыдущего рейса, форс-мажор), то покупка нового билета — вынужденная мера для выполнения служебного задания.
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Что делать, если опоздание произошло по вине сотрудника
Если сотрудник опоздал по своей вине, то стоимость первоначального билета в расходах учесть нельзя. Организация не вправе компенсировать расходы, которые возникли из-за виновных действий работника, соответственно в авансовом отчете их не учитывают.
В разделе с расходами в авансовом отчете нужно указать стоимость первоначального билета. В качестве подтверждающих документов необходимо приложить маршрут-квитанцию (она подтверждает покупку) и письменное объяснение сотрудника с указанием причины опоздания.
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