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Подотчет, командировки
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Можно ли учесть расходы на покупку нового авиабилета, если сотрудник опоздал на рейс

Можно ли учесть расходы на покупку нового авиабилета, если сотрудник опоздал на рейс

Сотрудника направили в командировку. Он опоздал на регистрацию рейса и купил новый билет.

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Когда расходы можно учесть

Подобные расходы можно принять к учету и отразить в авансовом отчете, только если в опоздании нет вины сотрудника.

По ст. 168 ТК работодатель обязан возмещать работнику расходы, которые он понес в интересах организации во время командировки. Если он опоздал по уважительной причине (задержка предыдущего рейса, форс-мажор), то покупка нового билета — вынужденная мера для выполнения служебного задания.

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Что делать, если опоздание произошло по вине сотрудника

Если сотрудник опоздал по своей вине, то стоимость первоначального билета в расходах учесть нельзя. Организация не вправе компенсировать расходы, которые возникли из-за виновных действий работника, соответственно в авансовом отчете их не учитывают.

В разделе с расходами в авансовом отчете нужно указать стоимость первоначального билета. В качестве подтверждающих документов необходимо приложить маршрут-квитанцию (она подтверждает покупку) и письменное объяснение сотрудника с указанием причины опоздания.

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