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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 13 ноября 2026

Собрали самые важные документы за 13 ноября в одном дайджесте.

3 открытия
Автор

Налоги, ЕНС и отчетность (3)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении формы, порядка заполнения и формата представления в электронной форме единой (упрощенной) налоговой декларации

Приказ Федеральной налоговой службы

ред. актуальная · действует с 02.08.2026

Об утверждении формы справки о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента и формата ее представления в электронной форме

Приказ Федеральной налоговой службы

ред. актуальная · действует с 11.02.2025

Об утверждении форм и форматов представления документов, используемых налоговыми органами и налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и (или) налоговыми агентами при осуществлении зачета и возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, а также излишне уплаченной (взысканной) государственной пошлины

Приказ Федеральной налоговой службы

ред. актуальная · действует с 16.01.2026

Труд и миграционный контроль (1)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Порядка проведения территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации проверки по факту наличия или отсутствия предусмотренных пунктом 13 статьи 13, подпунктами 6 и 7 пункта 22 статьи 13.3, подпунктами 2 и 3 пункта 9.1 статьи 18 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" дохода, уровня дохода иностранного гражданина (лица без гражданства), осуществляющего трудовую деятельность на территории Российской Федерации

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 01.10.2026

Экология и бюджетные субсидии (1)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджету Ярославской области в целях софинансирования расходного обязательства Ярославской области, возникающего при разработке проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде на загрязненном "зелеными маслами" участке размещения бывшего сажевого завода в г. Ярославле, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Генеральная уборка", входящего в состав национального проекта "Экологическое благополучие"

Постановление Правительства Российской Федерации

вступает в силу 17.11.2026

Образование и юбилеи (1)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О праздновании 100-летия основания Санкт-Петербургского государственного морского технического университета

Указ Президента Российской Федерации

ред. актуальная · действует с 09.11.2026

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Определение от 12 мая 2026 г.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

Определение от 8 мая 2026 г.

Арбитражный суд Чукотского автономного округа

Определение от 30 апреля 2026 г.

Арбитражный суд Приморского края

Определение от 30 апреля 2026 г.

Арбитражный суд Хабаровского края

Определение от 30 апреля 2026 г.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

Это только пять свежих решений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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