Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 13 ноября 2026

Налоги, ЕНС и отчетность (3)
Труд и миграционный контроль (1)
Экология и бюджетные субсидии (1)
Образование и юбилеи (1)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О праздновании 100-летия основания Санкт-Петербургского государственного морского технического университета
Указ Президента Российской Федерации
ред. актуальная · действует с 09.11.2026
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
Арбитражный суд Чукотского автономного округа
Арбитражный суд Приморского края
Арбитражный суд Хабаровского края
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа
Это только пять свежих решений. Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.