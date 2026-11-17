В выпуск вошли 25 документов в пяти тематических разделах: господдержка и субсидии, соцподдержка, таможня и рынки, цифровые системы, наука и территории развития. Судебная практика — пять актов от пяти судов.
Господдержка и субсидии (5)
Таможня, товары и рынки (5)
Цифровые системы и данные (5)
Наука, кадры и территории развития (5)
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Верховный Суд Российской Федерации
Арбитражный суд Московской области
Ярославский областной суд
Девятый арбитражный апелляционный суд
Московский городской суд
Это только пять свежих решений. В полной подборке судебной практики «Клерка» собраны решения по самым разным спорам — с поиском по суду, статье, периоду и сумме.