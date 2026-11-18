В выпуск вошли 25 документов в пяти тематических разделах: налоги и льготы, бюджет и казначейство, труд и соцгарантии, таможня и экспорт, закупки и стройка. Судебная практика — пять актов от пяти судов.
Налоги, льготы и учёт потерь (5)
Бюджет и казначейское сопровождение (5)
Таможня, экспорт и рынки (5)
Закупки, контракты и стройка (5)
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Московский районный суд города Калининграда · Калининградская область
Майкопский городской суд Республики Адыгея
Ленинский районный суд г. Перми · Пермский край
Ленинский районный суд г. Ульяновска · Ульяновская область
Новосибирский районный суд Новосибирской области
Это только пять свежих решений. В полной подборке судебной практики «Клерка» собраны решения по самым разным спорам — с поиском по суду, статье, периоду и сумме.