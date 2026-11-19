Коротко: кто и что отчитывается
Прослеживаемость — контроль не за каждой единицей товара, а за партией импорта. Каждая ввезенная партия получает регистрационный номер (РНПТ), который через счета-фактуры и УПД «переезжает» по всей цепочке до конечного покупателя. Никаких кодов на упаковке нет — ФНС видит все в электронном документообороте.
Под систему попадают только импортные товары из перечня постановления Правительства № 1110 от 01.07.2021. Перечень определяется по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, в него входят восемь товарных групп:
холодильники, морозильники и тепловые насосы (8418);
погрузчики (8427);
бульдозеры, грейдеры, экскаваторы и дорожная техника (8429);
стиральные машины (8450);
мониторы, проекторы, телевизионные приемники (8528);
внутризаводской транспорт и тягачи (8709);
детские коляски (8715 00 100 0);
детские автокресла и удерживающие устройства (9401).
Отдельный акцент: бытовая электроника — компьютеры, ноутбуки, моноблоки (код 8471) — в российский перечень не входит, а часть белорусских холодильников исключена еще в 2023 году. Но самый надежный способ не гадать — сервис ФНС «Проверка прослеживаемости товаров»: он отвечает по конкретному коду ТН ВЭД, а не по названию товара, и это спасает от ошибок в пересказах из интернета.
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Кто что сдает:
Документ
Кто сдает
Срок
Уведомление об остатках
Любой участник оборота
До первой операции с товаром
Уведомление о ввозе из ЕАЭС
Импортеры из стран ЕАЭС
5 рабочих дней с даты постановки на учет
Уведомление о перемещении в ЕАЭС
Экспортеры в страны ЕАЭС
5 рабочих дней с даты отгрузки
Отчет об операциях (КНД 1169010)
Неплательщики НДС — все операции; плательщики НДС — только «внедекларационные» (передача в производство, уничтожение, покупка у неплательщиков)
Ежеквартально, до 25-го числа месяца после квартала
Отчет сдают все — от фирм на ОСНО до «упрощенцев» и ИП на патенте: освобождение от НДС от прослеживаемости не спасает. Вся отчетность подается только в электронном виде с УКЭП. Нулевой отчет не нужен: не было операций — не сдавайте ничего.
Сроки за 2026 год:
Отчетный период
Крайний срок
1 квартал 2026
27 апреля 2026
2 квартал 2026
27 июля 2026
3 квартал 2026
26 октября 2026
4 квартал 2026
25 января 2027
Форма и порядок заполнения не менялись: отчет по форме КНД 1169010, утвержденной приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@.
Изменения 2026 года
1. Штрафы: с 1 января 2026 года нарушение стоит денег
За нарушение правил прослеживаемости начали штрафовать по статьям 15.49–15.53 КоАП, которые вступили в силу 1 января 2026 года (инициатор — Минфин). Поскольку статьи разбиты по типам нарушений, штрафы суммируются по каждому документу: забыли сдать отчет и три электронных счета-фактуры — платите четыре штрафа, а не один.
Статья КоАП
Что наказывают
Юрлицо
ИП
Неподача или опоздание с отчетом и уведомлениями
1000 ₽ за каждый документ
500 ₽ за каждый документ
15.50
Нет обязательных реквизитов прослеживаемости в счете-фактуре или УПД
1000–100 000 ₽
1000–30 000 ₽
15.51
Искажение данных в отчете или уведомлении
1000 ₽
1000 ₽
15.52
Бумажный счет-фактура/УПД вместо электронного
1000 ₽ за каждый документ
500 ₽ за каждый документ
15.53
Нарушение со стороны оператора ЭДО
50 000 ₽ за документ, при повторе — 100 000 ₽
—
Важный нюанс по статье 15.50: исправить счет-фактуру можно, только пока инспекция сама не затребовала документы для камеральной проверки. Если требование уже пришло — добровольное исправление от штрафа не спасает.
То же правило работает и в обратную сторону: если вы сами нашли ошибку в отчете до того, как ее нашла проверка, — подаете уточненку и уходите от ответственности.
2. ЕАЭС: эксперименты закончились (с 1 сентября 2026)
Решением Евразийского межправительственного совета от 30.09.2025 № 5 механизм прослеживаемости переведен на постоянную основу. Актуальный союзный перечень утвержден Решением Совета ЕЭК от 26.01.2026 № 5.
Обратите внимание: союзный перечень заметно уже российского — в него входят всего три группы:
бытовые холодильники и морозильники;
стиральные машины;
телевизионные приемники и телемониторы.
Это значит, что товары, прослеживаемые по российским правилам (погрузчики, бульдозеры, автокресла и прочее), при обороте между странами ЕАЭС не порождают союзных обязанностей, но продолжают учитываться в российской отчетности, если ввезены из-за пределов союза.
3. Ввоз из ЕАЭС через СПОТ и ДОПП (с 1 октября 2026)
Постановление Правительства от 08.06.2026 № 709 перестроило самый частый сценарий — ввоз из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии автотранспортом:
для товаров в рамках системы подтверждения ожидания поставки (СПОТ) отдельное уведомление о ввозе больше не подают: вместо него импортер направляет документ о предстоящей поставке (ДОПП) за два календарных дня до ввоза и получает QR-код;
ФНС присваивает РНПТ на основании ДОПП не позднее следующего календарного дня и сообщает номер по ТКС;
если в ДОПП изменились количество, цена или единицы измерения, корректировку подают не позднее следующего рабочего дня после обнаружения расхождения — причем корректировать можно только в сторону уменьшения и отдельно по каждому РНПТ. Увеличить данные в уже отправленном документе не получится.
4. Электронный формат счетов-фактур — окончательно
С 1 апреля 2025 года действует единый формат электронных счетов-фактур и УПД с обязательным реквизитом «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости». До 2026 года за его отсутствие наказания не было — теперь ст. 15.50 работает. Бумажные документы остались только в исключениях из п. 1.1 ст. 169 НК: продажа физлицам для личного пользования, самозанятым и на экспорт.
Чек-лист перед сдачей отчета за 4 квартал
Проверьте товары по коду ТН ВЭД через сервис ФНС — не по названию и не по чужим пересказам перечня.
Сверьте РНПТ по всей цепочке: потерянный или искаженный номер в любом звене ФНС увидит как расхождение.
Проверьте реквизиты прослеживаемости в электронных счетах-фактурах и УПД — за их отсутствие штраф до 100 000 ₽.
Если ввозите из ЕАЭС автотранспортом — настройте ДОПП: старое уведомление о ввозе для СПОТ-товаров с октября не работает.
Найденные ошибки исправьте уточненкой до камеральной проверки — потом будет поздно.
Итог. В 2026 году прослеживаемость перестала быть «мягким» контролем: перечень стабилен, формы прежние, но штрафы — настоящие, а сценарий ввоза из ЕАЭС переписан под ДОПП. Главный риск сместился с «какие товары попали в список» на «качество данных в документах»: одна неверная строка в счете-фактуре теперь стоит дороже, чем весь квартальный отчет.
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