Коротко: кто и что отчитывается

Прослеживаемость — контроль не за каждой единицей товара, а за партией импорта. Каждая ввезенная партия получает регистрационный номер (РНПТ), который через счета-фактуры и УПД «переезжает» по всей цепочке до конечного покупателя. Никаких кодов на упаковке нет — ФНС видит все в электронном документообороте.

Под систему попадают только импортные товары из перечня постановления Правительства № 1110 от 01.07.2021. Перечень определяется по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, в него входят восемь товарных групп:

холодильники, морозильники и тепловые насосы (8418);

погрузчики (8427);

бульдозеры, грейдеры, экскаваторы и дорожная техника (8429);

стиральные машины (8450);

мониторы, проекторы, телевизионные приемники (8528);

внутризаводской транспорт и тягачи (8709);

детские коляски (8715 00 100 0);

детские автокресла и удерживающие устройства (9401).

Отдельный акцент: бытовая электроника — компьютеры, ноутбуки, моноблоки (код 8471) — в российский перечень не входит, а часть белорусских холодильников исключена еще в 2023 году. Но самый надежный способ не гадать — сервис ФНС «Проверка прослеживаемости товаров»: он отвечает по конкретному коду ТН ВЭД, а не по названию товара, и это спасает от ошибок в пересказах из интернета.