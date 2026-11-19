Пропуск срока — штраф 5 000 рублей, а с 2026 года «спящие» компании обходятся еще дороже: даже исключение недействующего юрлица из ЕГРЮЛ станет платным.
Что изменилось к 2026 году
«Спящие» компании станут платными. С 1 сентября 2026 года исключение недействующего юрлица из ЕГРЮЛ по решению ФНС — платная процедура (закон № 425-ФЗ от 28.11.2025). Это снимает главный стимул владельцев «нулевок» просто бросать компанию и ждать, пока ее исключит налоговая.
Взносы за директора — минимум с МРОТ. С 1 января 2026 года страховые взносы с единоличного исполнительного органа начисляются минимум с МРОТ (27 093 рубля), даже если трудового договора и зарплаты нет. Правило распространяется и на ликвидатора, и на директора в период упрощенного исключения — до дня внесения записи в ЕГРЮЛ.
Налоговые долги при реорганизации взыскивают «по реестру». С 1 сентября 2026 года отдельное требование правопреемнику не высылается: списание идет по решению из реестра взысканий по предшественнику и только в пределах отрицательного сальдо ЕНС правопреемника.
Мелкие долги доливают приставам до исключения. Если компания с задолженностью до 30 тыс. рублей попала в процедуру исключения из ЕГРЮЛ, ФНС за три месяца успеет направить документы приставам. Отмена исключения возвращает «списанный» долг на ЕНС.
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Ликвидация: три обращения в ФНС по одной форме Р15016
Старые формы Р15001 и Р16001 больше не действуют. На всех этапах добровольной ликвидации подается единая форма Р15016 — трижды, с разными кодами причины.
Этап 1. Уведомление о начале ликвидации.
В течение трех рабочих дней с даты решения учредителей в инспекцию по месту учета подается Р15016 с кодом причины «3» и протоколом. Заявитель — назначенный ликвидатор или председатель комиссии: с момента назначения комиссии полномочия директора прекращаются. Заявление либо заверяет нотариус (он сам направляет документы в ФНС в электронном виде), либо ликвидатор подписывает его своей УКЭП.
В той же форме указывается срок ликвидации. По закону он не может превышать год; если не уложились — срок продлевается через ИФНС (код причины «5») максимум на шесть месяцев. Итого до 18 месяцев.
Этап 2. Промежуточный ликвидационный баланс.
После публикации в «Вестнике государственной регистрации» и двухмесячного срока для кредиторов утверждается промежуточный баланс. В ФНС подается вторая Р15016 — код «4»; сам баланс к форме не прикладывается.
Этап 3. Завершение.
Когда расчеты с кредиторами закрыты и утвержден итоговый ликвидационный баланс, подается третья Р15016 (код «7») с балансом и госпошлиной 800 рублей. Через пять рабочих дней в ЕГРЮЛ появляется запись о прекращении деятельности — компания считается ликвидированной.
Ответственность за просрочку.
По ч. 3 ст. 14.25 КоАП за несвоевременное представление сведений — предупреждение или штраф 5 000 рублей. Если сведения вообще не представлены или поданы недостоверные, по ч. 4 штраф уже 5 000–10 000 рублей.
Пошаговый план ликвидации
Шаг
Срок
Что важно знать
Р15016, код «3» (начало)
3 рабочих дня с даты решения
Нотариус или УКЭП ликвидатора
Публикация в «Вестнике»
Сразу после записи в ЕГРЮЛ
Срок для кредиторов — не менее 2 месяцев
Письменные уведомления кредиторов
Как можно раньше после публикации
Заказные письма с подтверждением
Р15016, код «4» (промежуточный баланс)
После 2-месячного срока кредиторов
Баланс в ФНС не сдается
Расчеты с кредиторами
До подачи итогового пакета
Очередность — ст. 64 ГК
Р15016, код «7» (завершение)
После закрытия расчетов
Пошлина 800 руб., запись в ЕГРЮЛ — 5 рабочих дней
Долги теперь закрываются до записи в ЕГРЮЛ
С 1 сентября 2025 года добровольная ликвидация с непогашенными обязательствами стала невозможной: регистрация не завершится, пока требования кредиторов не удовлетворены. Если имущества не хватает — процедура переключается на банкротство. Важно и жесткое следствие: ликвидировать компанию с долгами перед бюджетом в добровольном порядке нельзя — сальдо ЕНС сначала должно уйти в ноль или в плюс.
Упрощенный путь для МСП: одна форма вместо трех
Компании из реестра МСП с полностью закрытыми долгами могут ликвидироваться по ст. 21.3 закона № 129-ФЗ: единственное заявление по форме Р19001, без ликвидатора и балансов — публикацию делает сам регистрирующий орган. Условия жесткие: не быть плательщиком НДС, не иметь кредиторской задолженности и обязательных платежей, недвижимости и транспорта, недостоверных сведений в ЕГРЮЛ и незавершенных процедур. Проверка проходит дважды — при подаче и перед исключением; возражение кредитора (форма Р38001) остановит процедуру. Весь путь занимает около 3–3,5 месяцев.
Нюанс с налоговым режимом. Условие о неплательщике НДС в законе есть, но решающее значение имеют статус МСП и отсутствие неисполненных обязательств: компания на ОСН (то есть плательщик НДС) не пройдет, а на УСН, ЕСХН или ПСН это условие соблюдается автоматически. К такому толкованию склоняется и Минфин в письме от 02.07.2025 № 03-12-13/64744.
Отчетность и платежи не отменяются задним числом: сдать декларации и погасить задолженность нужно не позднее чем за один рабочий день до дня исключения из ЕГРЮЛ.
Реорганизация: Р12003 и два канала публикации
При любой форме — слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование — о начале процедуры сообщается в ИФНС по форме Р12003 в течение трех рабочих дней с даты решения. К уведомлению прикладываются решения о реорганизации каждого участвующего юрлица.
Дальше — параллельные обязательства по информированию:
Федресурс (ЕФРСФДЮЛ). Сообщение о реорганизации размещается не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения — параллельно с подачей Р12003.
«Вестник государственной регистрации». Два объявления: первое — после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации, второе — через 30 дней после первого. Без обеих публикаций налоговая откажет в регистрации.
Известные кредиторы. Письменные уведомления — в течение пяти рабочих дней после сообщения в налоговую (п. 2 ст. 13.1 закона № 129-ФЗ). Требования кредиторов нужно удовлетворить или обеспечить, иначе реорганизацию не завершить.
СФР и отчетность. Сведения о работниках подаются в Социальный фонд; отчеты (НДФЛ, персонифицированные сведения и другие) сдаются в течение месяца со дня утверждения передаточного акта, но не позднее дня подачи документов на регистрацию — при присоединении правило еще строже.
Общий срок регистрации зависит от формы: при присоединении должно пройти минимум три месяца с даты записи о начале процедуры и 30 дней со второй публикации в «Вестнике».
Налоговая связка с 1 сентября 2026 года. Правопреемник принимает налоговые обязательства по ст. 50 НК. Ждать отдельного требования на имя новой компании не стоит: списание со счетов пойдет по записи в реестре решений о взыскании по предшественнику, но не больше отрицательного сальдо ЕНС правопреемника. До подписания передаточного акта стоит сверить ЕНС и проверить реестр взысканий присоединяемого юрлица.
Что сделать до подачи первой формы
Час диагностики до подачи бумаг экономит месяцы. Сверить сальдо ЕНС и погасить задолженность, проверить судебные и исполнительные производства, убедиться в достоверности сведений в ЕГРЮЛ — запись о недостоверности блокирует и упрощенную ликвидацию, и спокойное исключение. Оценить кредиторскую массу и честно ответить: тянет ли выбранная схема на банкротство.
И главное решение — принять его до подачи документов. Если компания «нулевая» и чистая, собирайте Р19001. Если есть имущество, кредиторы или незакрытые обязательства — классическая ликвидация с инвентаризацией, а при недостаточности активов — банкротство, а не попытка «закрыть фирму, а потом разобраться».
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