Ликвидация: три обращения в ФНС по одной форме Р15016

Старые формы Р15001 и Р16001 больше не действуют. На всех этапах добровольной ликвидации подается единая форма Р15016 — трижды, с разными кодами причины.

Этап 1. Уведомление о начале ликвидации.

В течение трех рабочих дней с даты решения учредителей в инспекцию по месту учета подается Р15016 с кодом причины «3» и протоколом. Заявитель — назначенный ликвидатор или председатель комиссии: с момента назначения комиссии полномочия директора прекращаются. Заявление либо заверяет нотариус (он сам направляет документы в ФНС в электронном виде), либо ликвидатор подписывает его своей УКЭП.

В той же форме указывается срок ликвидации. По закону он не может превышать год; если не уложились — срок продлевается через ИФНС (код причины «5») максимум на шесть месяцев. Итого до 18 месяцев.