Что указывать при формировании ответа

При формировании ответа cпособ указания зависит от программного обеспечения. Например, по кнопке «ответить» появятся счета-фактуры, которые прислала ФНС, и можно будет указать верные данные.

В ответе можно написать «В результате технического сбоя при формировании декларации были указаны неверные номера счетов-фактур. Направляем правильные данные».

Если проблема кроется именно в номерах счетов-фактур, то нужно указать те номера, которые были в выданных контрагентам счетах-фактурах. Если документов много, возможно будет проще подать уточненку.

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