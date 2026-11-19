Нужно ли подавать уточненку
В приложении к требованию должны быть указаны конкретные счета-фактуры и коды ошибок по ним. Если в декларации есть ошибки, но НДС не занижен, то в пояснениях указывают причины ошибок и корректные данные.
По п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 88 НК вместо пояснений организация вправе подать уточненную декларацию.
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Что указывать при формировании ответа
При формировании ответа cпособ указания зависит от программного обеспечения. Например, по кнопке «ответить» появятся счета-фактуры, которые прислала ФНС, и можно будет указать верные данные.
В ответе можно написать «В результате технического сбоя при формировании декларации были указаны неверные номера счетов-фактур. Направляем правильные данные».
Если проблема кроется именно в номерах счетов-фактур, то нужно указать те номера, которые были в выданных контрагентам счетах-фактурах. Если документов много, возможно будет проще подать уточненку.
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