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Редакция и статус
О расширении территории государственного природного заповедника "Утриш"
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 06.10.2023
О расширении территории государственного природного биосферного заповедника "Даурский"
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 06.10.2023
Об утверждении Правил выдачи разрешений на временные выбросы
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 01.09.2024
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 07.08.2026
Постановление Правительства
вступает в силу 24.11.2026
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Брянский областной суд
Верховный Суд Республики Крым
Алтайский краевой суд
Астраханский областной суд
Верховный Суд Республики Хакасия
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