На что распространяется ПСН
ПСН распространяется только на те виды деятельности, которые прямо указаны в патенте. Продажа основных средств — отдельная операция, которая не подпадает под патентную систему налогообложения.
Если ИП совмещает патент и УСН, то такой доход должен признаваться именно на упрощенке и облагаться единым налогом.
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Как отражать доход
Для отражения дохода необходимо:
Внести сумму в КУДиР по УСН. Сумму, которая поступила на расчетный счет от продажи оборудования, нужно внести в книгу учета доходов и расходов по упрощенной системе.
Уплатить налог 6% с этой суммы в составе авансового платежа или итогового налога по УСН за соответствующий период.
Учесть при закрытии ИП. Поскольку ИП закрывают, этот доход войдет в декларацию по УСН за последний налоговый период.
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Добавлю к ответу ловушку, которая при совмещении режимов всплывает уже после сделки. Доход от продажи оборудования действительно идёт по УСН, но в лимит ПСН он тоже попадает: по последнему абзацу пункта 6 статьи 346.45 НК, если ИП в календарном году применяет и патент, и упрощёнку, при определении величины доходов от реализации для соблюдения этого ограничения учитываются доходы по обоим режимам. Порог для 2026 года это 20 млн рублей за 2025 год или в течение 2026 года, и право на патент теряется не с даты сделки, а с начала налогового периода, на который выдан патент, то есть задним числом. Вторая деталь на случай объекта «доходы минус расходы»: при продаже основного средства до истечения трёх лет с момента учёта расходов (а при сроке полезного использования свыше 15 лет до истечения десяти лет) пункт 3 статьи 346.16 НК обязывает пересчитать налоговую базу за весь период пользования с учётом главы 25 и доплатить налог и пени.