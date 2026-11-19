На что распространяется ПСН

ПСН распространяется только на те виды деятельности, которые прямо указаны в патенте. Продажа основных средств — отдельная операция, которая не подпадает под патентную систему налогообложения.

Если ИП совмещает патент и УСН, то такой доход должен признаваться именно на упрощенке и облагаться единым налогом.