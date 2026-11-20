Как сдавать 6-НДФЛ
Для отчетности по НДФЛ за период, в котором компания сменила адрес, а также по итогам года необходимо заполнить и представить в новую ИФНС два комплекта расчетов 6-НДФЛ по п. 2 ст. 230 НК: один со старым ОКТМО, другой — с новым.
В первом расчете отражают доходы и НДФЛ за период до смены адреса, во втором — данные по выплатам начиная с момента постановки на учет по новому адресу.
Если ОТКМО не поменялся, то сдают один расчет и в нем указывают новый КПП. Подобный комплект расчетов 6-НДФЛ сдают не только за период переезда, но и за все последующие периоды до конца года, так как доходы отражают нарастающим итогом.
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Куда подавать уведомления по НДФЛ
Уведомления по НДФЛ подают в новую ИФНС. Все выплаты до даты переезда указывают по прежнему ОКТМО, с даты переезда — по новому.
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