Что указывать в налоговой учетной политике
В налоговой учетной политике необходимо указать:
1. Порядок выявления сделок, которые могут попасть под налоговый контроль:
типы сделок, которые потенциально могут попасть под налоговый контроль;
порядок осуществления контроля за объемами доходов по сделкам, которые могут попасть под налоговый контроль: ответственные лица, порядок получения информации, применяемые документы;
порядок фиксации сделок, которые необходимо признать в качестве контролируемых.
2. Порядок сбора и консолидации информации о контролируемых сделках:
состав информации по конкретным сделкам, который необходимо зафиксировать для последующей подготовки документации по трансфертному ценообразованию;
порядок оформления информации по конкретным сделкам (формы документов);
порядок и срок передачи информации о конкретных сделках в подразделение, ответственное за подготовки документации по трансфертному ценообразованию в соответствии с требованиями ст. 105.15 НК.
3. Лица (подразделения), ответственные за подготовку и представление уведомления о контролируемых сделках.
4. Методы обоснования рыночного уровня цен по различным типам сделок.
5. Порядок обоснования рыночного уровня цен по различным типам сделок:
источники информации, используемые для обоснования рыночных цен;
состав документов, применяемых для проверки соответствия договорных цен рыночному уровню или корректировки цен.
6. Порядок подготовки документации по трансфертному ценообразованию в соответствии с требованиями ст. 105.15 НК:
Лица (подразделения), ответственные за подготовку документации по трансфертному ценообразованию в отношении конкретных сделок:
описание сделок, их условий, распределения между сторонами функций;
обоснование выбранного метода определения рыночного уровня цен;
выборка сопоставимых компаний или операций, расчет интервала цен либо рентабельности;
корректировках налоговой базы и суммах налога;
система документооборота для представления в налоговые органы сведений по трансфертному ценообразованию.
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Что указывать в бухгалтерской учетной политике
В бухгалтерскую учетную политику необходимо включить:
порядок отражения корректировок налоговой базы в бухгалтерском учете;
способ выявления временных разниц и учета отложенных налогов при различиях между бухгалтерским и налоговым учетом.