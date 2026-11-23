Льготы для МСП сузились

С 1 января 2026 года пониженный тариф 15% действует не для всех субъектов МСП, а только для компаний и ИП из приоритетных отраслей — перечень утвердило Правительство распоряжением от 27.12.2025 № 4125-р. Льгота сохранилась также за крупными ресторанами с численностью свыше 250 человек и участниками технополиса «Эра». Для приоритетного МСП ставка 15% применяется к выплатам сверх 1,5 МРОТ (МРОТ-2026 — 27 093 руб.). Отдельная льгота осталась у обрабатывающих производств — тариф 7,6%.

Остальной малый бизнес вернулся на общий тариф: в РСВ исчез код «20», вместо него — «01».