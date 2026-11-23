Льготы для МСП сузились
С 1 января 2026 года пониженный тариф 15% действует не для всех субъектов МСП, а только для компаний и ИП из приоритетных отраслей — перечень утвердило Правительство распоряжением от 27.12.2025 № 4125-р. Льгота сохранилась также за крупными ресторанами с численностью свыше 250 человек и участниками технополиса «Эра». Для приоритетного МСП ставка 15% применяется к выплатам сверх 1,5 МРОТ (МРОТ-2026 — 27 093 руб.). Отдельная льгота осталась у обрабатывающих производств — тариф 7,6%.
Остальной малый бизнес вернулся на общий тариф: в РСВ исчез код «20», вместо него — «01».
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Новая форма РСВ
Обновленный бланк утвержден приказом ФНС от 04.02.2026 № ЕД-1-11/67@ и применяется с 6 мая 2026 года. За I квартал отчет сдали по рекомендованной форме из письма ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@ либо по старому бланку — если новая льготная механика не касалась страхователя. Со II квартала действует только новая форма.
Что изменилось в расчете
новое Приложение 3.1 к разделу 1 — МСП из приоритетных отраслей подтверждают в нем долю доходов от профильной деятельности не менее 70%;
новый код тарифа «32» — для приоритетного МСП, «31» — для участников технополиса «Эра»;
новые коды застрахованных лиц: «ПВ», «ВППВ», «ВЖПВ» — для приоритетного МСП, «ТЕХ», «ВПТХ», «ВЖТХ» — для «Эры». Коды «МС», «ВЖМС», «ВПМС» отменены, тем, кто потерял льготу, ставят «НР»;
коды периодов освобождения от взносов стали двузначными: «01»–«06» вместо «1»–«6».
Сроки сдачи с учетом выходных: за I квартал — 27 апреля, за полугодие — 27 июля, за 9 месяцев — 26 октября, за год — 25 января 2027 года.
Также в 2026 году упростили жизнь тем, у кого нет взносов к уплате: с 26 июня (закон от 26.06.2026 № 201-ФЗ) нулевой РСВ можно сдавать без риска штрафа за просрочку.
Персонифицированные сведения: ежемесячно и со сверками
Ежемесячная форма ПСВ сохранилась, но получила два обновления.
Первое — руководители без зарплаты. Если единоличный исполнительный орган коммерческой организации не получает выплат, взносы все равно начисляют с базы не ниже федерального МРОТ за полный месяц. В ПСВ такого руководителя показывают с суммой 27 093 руб. Требование касается и «спящих» компаний, и директора — единственного учредителя (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
Второе — ужесточение сверок. Налоговая сопоставляет ПСВ и РСВ по каждому физлицу: идентификаторы (ФИО + СНИЛС) должны совпадать буквально, расхождение между строкой 070 ПСВ и строкой 140 подраздела 3.2.1 РСВ допускается не более 10%, иначе инспектор запросит пояснения или корректировку. Отдельное контрольное соотношение следит, чтобы база по руководителю не опускалась ниже МРОТ.
Напоминание по срокам: за март, июнь, сентябрь и декабрь отдельную ПСВ можно не сдавать — достаточно вовремя принятого РСВ.
Реформа персучета с 1 июля
С 1 июля 2026 года работает реформа по закону от 20.02.2026 № 29-ФЗ: индивидуальный лицевой счет стал основным источником данных для больничных, декретных и детских пособий. Постановление Правительства от 10.05.2026 № 545 определило, что СФР берет с лицевого счета, а что запрашивает у работодателя — повторно фонд спрашивает только то, чего на ИЛС нет.
Для бухгалтеров изменения выглядят так
расширен перечень лиц, по которым подают сведения о стаже: добавились госслужащие с приостановленной службой и бывшие служители церкви;
по договорам ГПХ с 1 сентября нужно дополнительно указывать, включено ли в договор условие об уплате взносов на травматизм, и конкретные периоды выполнения работ;
СФР вносит сведения о стаже на лицевые счета ежегодно до 1 марта;
ИП регистрируется как страхователь по травматизму автоматически: в течение трех рабочих дней после первой ЕФС-1 по ГПХ с условием о взносах;
уведомления об обособленных подразделениях для СФР отменены — фонд получает эти данные напрямую от налоговой.
Типичные ошибки года
Три сценария, которые чаще всего приходилось исправлять:
Расхождения РСВ и ПСВ. Транслитерация, лишний пробел, смена фамилии или неверный СНИЛС ломают сверку сумм, хотя итоги верные. Идентификаторы в ПСВ и разделе 3 РСВ должны совпадать посимвольно.
«Легальные» расхождения РСВ и ЕФС-1, которые не требуют правок: компенсации удаленщикам за личное оборудование (с 1 июля не облагаются взносами до 35 руб. в день), разные базы по травматизму и ОПС, особенности отражения директора-единственного учредителя.
База руководителя ниже МРОТ. Графу 140 в подразделе 3.2.1 нужно доводить до 27 093 руб., иначе расчет не пройдет контрольные соотношения.
Цена просрочки — по ст. 119 НК: штраф от 5% до 30% суммы взносов, минимум 1 000 руб., при задержке свыше 20 рабочих дней налоговая может заблокировать счет.
Что ждать в 2027 году
Годовой РСВ за 2026 год сдается до 25 января 2027-го по действующей форме. Дальше по планам:
Предельная база. Минфин подготовил проект постановления с величиной 3 311 000 руб. (рост около 11% к текущим 2 979 000 руб.); обсуждение завершилось в октябре 2026 года, но окончательное утверждение — за Правительством. Ставки 30% и 15,1% не меняются.
Травматизм передают ФНС. Тарифы на 2027 год уже закреплены законом № 434-ФЗ, законопроект об изменении администрирования прошел первое чтение — ждем переходные правила.
Единый тариф без предельной базы. На рассмотрении законопроект об отмене предельной величины базы и единой ставке 30% со всех выплат (для льготников — 7,6%). Для компаний с высокооплачиваемыми сотрудниками это потенциальный рост нагрузки, но пока это только инициатива, а не норма.
Отдельный нюанс для льготников из технополиса «Эра»: большинство источников указывают порог 1,5 МРОТ, но в отдельных материалах встречается 1 МРОТ. Перед применением ставки сверитесь с текстом НК РФ или первоисточником.
Чек-лист на январь. Перед сдачей годового РСВ: прогоните сверку с ПСВ за октябрь–ноябрь и с ЕФС-1, проверьте коды тарифов у тех, кто в 2026-м потерял льготу, подтвердите долю доходов 70% в Приложении 3.1, если вы приоритетный МСП, и не забудьте МРОТ-базу по директору. Если нужно, соберу такой чек-лист под вашу компанию отдельным файлом.
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