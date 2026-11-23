Штрафы по статье 13.19 КоАП РФ
Ответственность за непредставление отчета, опоздание и недостоверные сведения установлена статьей 13.19 КоАП РФ. Суммы в 2026 году не менялись, но круг тех, кому они грозят, стал шире.
Нарушение
ИП и должностные лица
Юридические лица
Первое: несдача, опоздание, искажение
10 000–20 000 ₽
20 000–70 000 ₽
Повторное
30 000–50 000 ₽
100 000–150 000 ₽
За каждую непредставленную форму ответственность наступает отдельно, поэтому итоговая сумма зависит от числа составленных протоколов. Повторным нарушение признает статья 4.6 КоАП: лицо считается подвергнутым наказанию со дня вступления постановления в силу и до истечения года со дня окончания его исполнения.
Второе однородное нарушение в этом периоде — основание для санкции по части 2 статьи 13.19.
Привлечь к ответственности территориальный орган Росстата вправе только в течение двух месяцев со дня, когда истек срок сдачи формы. Пропустили этот срок — наказание незаконно. При длительном непредставлении отсчет идет от окончания периода сдачи.
Важно: штрафовать можно только тех, кто попал в перечень респондентов на сайте Росстата или получил письменное уведомление о статистическом наблюдении. Исключение закреплено письмом Росстата от 17.02.2017 № 04-04-4/29-СМИ. Если компании не было ни в списке, ни в уведомлениях, оснований для санкции нет. Проверить свои обязательные формы можно по ИНН, ОКПО, ОГРН или ОГРНИП через сервис на сайте ведомства.
Еще один ракурс, о котором пишут юристы: если Росстат обнаружил ошибку в уже сданной форме и прислал уведомление, у респондента есть три рабочих дня на исправление без штрафа. Пропуск уведомления — и состав готов.
На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» научитесь выявлять налоговые риски, оценивать последствия решений, находить законные способы оптимизации, готовить рекомендации и документы, сопровождать проверки и обосновывать позицию компании перед ФНС.
Навыки отрабатываются на практикумах, деловых играх и интерактивных тренажерах, в программе есть рабочие чек-листы и шаблоны документов. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 22%: 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽.
Записаться
Что изменилось с 15 сентября 2026 года
Постановление № 1133 перекроило и порядок подачи, и коммуникацию с ведомством.
Новый круг респондентов: самозанятые на НПД, нотариусы и адвокаты с частной практикой сдают первичные статистические данные по своей деятельности. Ранее Минфин разъяснял (письмо от 04.12.2024 № 03-11-11/122074), что включение в перечень само по себе не создает обязанности отчитываться; теперь эта обязанность закреплена прямо. При этом отдельной формы для плательщиков НПД постановление не вводит: обязанность возникает только после личного уведомления Росстата, без него отчитываться заранее не нужно.
Только электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 7 Положения № 620). Бумажные формы не принимают. Для самозанятых и частнопрактикующих физлиц предусмотрена альтернативная схема подписания.
Единый реестр форм и показателей заработал с той же даты, 15 сентября 2026 года; ведет его государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Сроки и периодичность теперь смотрят на бланке или в реестре.
О включении в наблюдение уведомляют в личном кабинете платформы, на Госуслугах или на электронную почту. Малый и средний бизнес отчитывается в упрощенном порядке.
С 1 января 2028 года через цифровую платформу начнется сбор данных о субъектах малого и среднего предпринимательства; единый реестр респондентов со сведениями обо всех категориях в постановлении не датирован.
Сроки: базовые даты и ноябрьские продления
Даты зависят от формы и от того, попал ли бизнес в выборку. Основные ориентиры на 2026 год:
П-4 — с 1 по 15 число месяца, следующего за отчетным; периодичность (месяц или квартал) зависит от численности сотрудников и оборота.
1-ИП — годовая, как правило до 2 марта; торговля и услуги идут отдельными формами.
1-предприятие — с 1 марта по 15 апреля.
ПМ — ежеквартально, в течение месяца после отчетного квартала; МП(микро) — раз в год.
Таможенная статформа по сделкам со странами ЕАЭС — до 14 числа следующего месяца.
Точную дату по каждой форме фиксирует приказ Росстата и уведомление конкретному респонденту, ориентир из списка — не основание. Приостановка деятельности от обязанности не освобождает: сдают нулевой отчет.
Ноябрь 2026 года вписался в историю отдельной строкой. Из-за технических сбоев в работе информационных систем Росстат трижды сдвигал сроки: сначала до 13 ноября, затем до 20-го и наконец приказом от 18.11.2026 № 684 — до 27 ноября. Продление затронуло 42 формы, и действует оно не автоматически: если формы нет в перечне приказа, срок прежний. Доказательства попыток сдачи в момент сбоя (скриншоты, уведомления о недоступности) стоит сохранять — они работают в пользу отмены или снижения штрафа.
Кому и что еще важно знать
Для НКО с 2026 года действует единая электронная форма УН000Х, которую сдают в Минюст вместо прежних отчетов, включая 1-СОНКО. Респонденты из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут подавать отчеты на бумаге до 1 января 2027 года.
Если отчет сдан с опозданием на несколько дней, есть шанс уйти от штрафа по малозначительности (ст. 2.9 КоАП) — прецеденты в арбитражной практике есть. Смягчающие обстоятельства перечислены в статье 4.2 КоАП РФ.
Отдельный сюжет для кадровиков: статформы по охране труда (1-Т условия труда, 7-травматизм) штрафуются по той же статье 13.19, а не по «трудовой» 5.27.1, как часто пишут. Путаница здесь стоит денег — набегающая по 5.27.1 сумма до 500 000 ₽ возникает только при реальных нарушениях охраны труда, а не из-за несданного отчета.
Проверка фактов
«Штраф за статотчетность в 2026 году повышен» — нет. Размеры по ст. 13.19 КоАП не менялись, расширился только круг тех, на кого они распространяются.
«Самозанятых уже массово штрафуют» — пока нет. Обязанность закреплена с 15.09.2026, но специальной формы для НПД нет, а Росстат формирует реестр респондентов и уведомляет о включении через личный кабинет.
«Срок продлен для всех форм до 27 ноября» — нет. Приказ Росстата № 684 покрывает 42 конкретные формы из перечня, остальные сдаются в обычные даты.
«Бумажную отчетность примут в порядке исключения» — только для четырех новых регионов и до 01.01.2027, для остальных ответ категоричный: электронный формат с УКЭП.
«Давность привлечения — два месяца» — да, по ст. 4.5 КоАП; в Госдуме лежит законопроект о продлении срока до двух лет, но он не принят.
Контрольная точка для календаря на 2027 год — приказы Росстата с новыми сроками по каждой форме и постатейные даты из реестра платформы.
В нашей базе консультаций уже более 376 ответов экспертов по вопросам отчетности