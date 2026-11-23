Штрафы по статье 13.19 КоАП РФ

Ответственность за непредставление отчета, опоздание и недостоверные сведения установлена статьей 13.19 КоАП РФ. Суммы в 2026 году не менялись, но круг тех, кому они грозят, стал шире.

Нарушение ИП и должностные лица Юридические лица Первое: несдача, опоздание, искажение 10 000–20 000 ₽ 20 000–70 000 ₽ Повторное 30 000–50 000 ₽ 100 000–150 000 ₽

За каждую непредставленную форму ответственность наступает отдельно, поэтому итоговая сумма зависит от числа составленных протоколов. Повторным нарушение признает статья 4.6 КоАП: лицо считается подвергнутым наказанию со дня вступления постановления в силу и до истечения года со дня окончания его исполнения.

Второе однородное нарушение в этом периоде — основание для санкции по части 2 статьи 13.19.

Привлечь к ответственности территориальный орган Росстата вправе только в течение двух месяцев со дня, когда истек срок сдачи формы. Пропустили этот срок — наказание незаконно. При длительном непредставлении отсчет идет от окончания периода сдачи.

Важно: штрафовать можно только тех, кто попал в перечень респондентов на сайте Росстата или получил письменное уведомление о статистическом наблюдении. Исключение закреплено письмом Росстата от 17.02.2017 № 04-04-4/29-СМИ. Если компании не было ни в списке, ни в уведомлениях, оснований для санкции нет. Проверить свои обязательные формы можно по ИНН, ОКПО, ОГРН или ОГРНИП через сервис на сайте ведомства.

Еще один ракурс, о котором пишут юристы: если Росстат обнаружил ошибку в уже сданной форме и прислал уведомление, у респондента есть три рабочих дня на исправление без штрафа. Пропуск уведомления — и состав готов.