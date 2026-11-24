Соцподдержка и выплаты (2)
Учет, отчетность и налоги (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об отчете о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании им имущества
Ведомственный приказ
вступает в силу 28.11.2026
Об утверждении формы, формата согласия, порядка заполнения и представления согласия, порядка представления сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации
Ведомственный приказ
вступает в силу 01.04.2027
ВЭД, квоты и пошлины (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об установлении и особенностях распределения тарифных квот, установлении ставок вывозных таможенных пошлин на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных культур, произведенных на территориях Приморского края и Амурской области
Постановление Правительства
вступает в силу 01.01.2027
О распределении объемов тарифных квот в отношении отдельных видов товаров, происходящих из Исламской Республики Иран, на 2027 год
Постановление Правительства
ред. актуальная · действует с 19.11.2026
Связь, КИИ и искусственный интеллект (3)
Здравоохранение и ОМС (1)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О порядке направления и рассмотрения заявления о включении медицинской организации частной системы здравоохранения в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальной программе обязательного медицинского страхования
Постановление Правительства
вступает в силу 01.07.2027
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Верховный Суд
Оренбургский областной суд
Псковский областной суд
Самарский областной суд
Рязанский областной суд
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