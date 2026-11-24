НМА: три проверки, которые нельзя пропустить в декабре

Первый пункт — пересмотр элементов амортизации. Каждый декабрь по каждому объекту проверяют срок полезного использования, ликвидационную стоимость и способ начисления. В 2026 году спор о том, как отражать изменения, закрыла рекомендация БМЦ Р-183/2026-КпР «Изменение элементов амортизации», утвержденная 13 апреля 2026 года.

БМЦ считает неверным распространенный подход, когда эффект от пересмотра уходит только в будущие периоды. Годовая сумма амортизации должна считаться с учетом всех изменений элементов, сделанных в течение периода, в том числе по результатам декабрьской проверки. Организация выбирает один из двух способов: пересчитать амортизацию за весь отчетный год по новым параметрам либо пересчитать только часть года с момента события — а если момент события установить нельзя, с 1-го числа месяца после него, — а до этого использовать прежние элементы. Второй способ работает только при определимом моменте события. Если в течение года амортизация уже начислялась по старым оценкам, в последний промежуток периода доначисляют недостающую сумму или снимают излишнюю.

Второй пункт — тест на обесценение. По ФСБУ 14/2022 это не право, а обязанность. НМА с неопределенным сроком полезного использования и гудвил проверяют ежегодно, независимо от признаков; остальные — при их наличии, с оценкой признаков на каждую отчетную дату. Правила расчета возмещаемой стоимости — наибольшая из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и ценности использования — берут из МСФО (IAS) 36.

Третий пункт — пересмотр самого перечня НМА. Стандарт убрал из объектов фирменные наименования и товарные знаки, созданные самой компанией, и добавил неисключительные права и лицензии. При этом не каждая лицензия становится НМА: если получение разрешения является условием начала или продолжения всей деятельности организации — классический пример, банковская лицензия, — либо затраты на разрешение по существу являются затратами на другие активы: оборудование, рабочее место, партии продукции, самостоятельного объекта нет. Так считает БМЦ в рекомендации Р-169/2025-КпР «Разрешения» от 07.04.2025. Отдельный случай — разрешения на имя физического лица: они не признаются активом организации при любых обстоятельствах. Остатки счета 04 сверяют с этим перечнем, счет 97.21 проверяют на недопереведенные РБП и малоценные НМА.

Лимит малоценности сохраняется: стандарт разрешает не применять его к НМА ниже установленной в учетной политике суммы, на практике часто берут налоговые 100 тысяч рублей. Проверить стоит и то, как складывалась первоначальная стоимость: она равна сумме капвложений по правилам ФСБУ 26/2020, а материальный носитель можно выделить и учесть отдельно — при условии, что его стоимость не превышает первоначальную стоимость НМА вместе с носителем.

Налоговый контекст 2026 года здесь тоже работает. С этого года расходы на доработку, модернизацию и техническое перевооружение НМА включены в перечень затрат, уменьшающих базу по налогу на прибыль, — новый подпункт 2 пункта 1 статьи 254 НК. Минфин в письме от 17.02.2025 № 03-03-06/1/14227 разъяснил применение повышающего коэффициента 2 при изменении первоначальной стоимости исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных. Сближение учетов упрощается, но сверить бухгалтерскую и налоговую оценку НМА в момент проверки остатков все равно придется.

Горизонт 2027 года уже виден. ФСБУ 10/2026 «Расходы» (приказ Минфина от 24.04.2026 № 53н) заменит ПБУ 10/99 и повлияет на признание и списание НМА. Стандарт применяется начиная с отчетности за 2027 год, обязательное применение не распространяется только на организации бюджетной сферы, а досрочный переход не предусмотрен — это Минфин подтвердил в информационном сообщении от 06.07.2026 № ИС-учет-66. Отчетность за 2026 год составляется еще по ПБУ 10/99. При декабрьской ревизии имеет смысл пометить объекты, которые под новым стандартом перестанут капитализироваться, и проверить счет 97: общего правила распределения затрат между периодами из-за связи с будущими доходами в ФСБУ 10/2026 больше нет.