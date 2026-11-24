По НМА заодно пересматривают элементы амортизации, по аренде — сверяют ППА и обязательство с графиками платежей. В 2026-м к обычной процедуре добавились новые сюжеты: ставка НДС 22% и ее влияние на оценку аренды, рекомендация БМЦ Р-183/2026 о пересчете амортизации внутри года, две новые рекомендации для лизингодателей и приближающийся ФСБУ 10/2026 «Расходы», который с 2027 года изменит признание и списание НМА. Разбираем, что проверить и как оформить.
Что проверяют в остатках и по каким правилам
Инвентаризация по ФСБУ 28/2023 охватывает не только собственное имущество. В список попадают НМА, капитальные вложения, арендованные объекты на забалансовых счетах и имущество, которое в учете не отражено вовсе. Проверять нужно и то, что принадлежит другим лицам, но находится у компании.
Сроки для годовой проверки теперь конкретные: активы — основные средства, НМА, капвложения и запасы — можно пересчитать один раз в окне с 1 октября по 31 декабря 2026 года, повторять проверку на отчетную дату не требуется. Деньги, расчеты, обязательства и забалансовые объекты инвентаризируют строго по состоянию на 31 декабря, результаты регистрируют не позднее 31 декабря, переносить фактический пересчет на январь нельзя. Отдельный нюанс: 31 декабря 2026 года — выходной, но отчетную дату это не сдвигает. Показатели берут на 31-е, а если компания в этот день работает, комиссия вправе провести проверку прямо в этот день.
Порядок тоже ужесточили. В комиссию нельзя включать материально ответственных лиц за проверяемые объекты, а если при обязательной инвентаризации отсутствует пятая часть членов и более — результаты признают недействительными. Наличие активов со слов материально ответственного или по данным регистров определять запрещено, альтернативой служат фото- и видеофиксация, но она заменяет способ осмотра, а не саму процедуру: расписка и подписи в описи остаются обязательными.
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Для НМА проверка документальная: сверяют охранные документы, патенты, свидетельства, лицензии, договоры с учетными данными. Формы — инвентаризационная опись ИНВ-1а и сличительная ведомость ИНВ-18, при этом ФСБУ 28 разрешает собственные формы документов вместо унифицированных. Обязательная проверка капитальных вложений на счете 08 теперь входит в процедуру.
Право пользования активом по ФСБУ 25 инвентаризируют по тем же правилам, что и собственные основные средства, — это требование пункта 10 стандарта. Арендованные ОС на забалансе проверяет арендатор: он несет за имущество материальную ответственность по пункту 2 статьи 616 ГК. Арендодателю передают описи или справку о состоянии имущества.
НМА: три проверки, которые нельзя пропустить в декабре
Первый пункт — пересмотр элементов амортизации. Каждый декабрь по каждому объекту проверяют срок полезного использования, ликвидационную стоимость и способ начисления. В 2026 году спор о том, как отражать изменения, закрыла рекомендация БМЦ Р-183/2026-КпР «Изменение элементов амортизации», утвержденная 13 апреля 2026 года.
БМЦ считает неверным распространенный подход, когда эффект от пересмотра уходит только в будущие периоды. Годовая сумма амортизации должна считаться с учетом всех изменений элементов, сделанных в течение периода, в том числе по результатам декабрьской проверки. Организация выбирает один из двух способов: пересчитать амортизацию за весь отчетный год по новым параметрам либо пересчитать только часть года с момента события — а если момент события установить нельзя, с 1-го числа месяца после него, — а до этого использовать прежние элементы. Второй способ работает только при определимом моменте события. Если в течение года амортизация уже начислялась по старым оценкам, в последний промежуток периода доначисляют недостающую сумму или снимают излишнюю.
Второй пункт — тест на обесценение. По ФСБУ 14/2022 это не право, а обязанность. НМА с неопределенным сроком полезного использования и гудвил проверяют ежегодно, независимо от признаков; остальные — при их наличии, с оценкой признаков на каждую отчетную дату. Правила расчета возмещаемой стоимости — наибольшая из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и ценности использования — берут из МСФО (IAS) 36.
Третий пункт — пересмотр самого перечня НМА. Стандарт убрал из объектов фирменные наименования и товарные знаки, созданные самой компанией, и добавил неисключительные права и лицензии. При этом не каждая лицензия становится НМА: если получение разрешения является условием начала или продолжения всей деятельности организации — классический пример, банковская лицензия, — либо затраты на разрешение по существу являются затратами на другие активы: оборудование, рабочее место, партии продукции, самостоятельного объекта нет. Так считает БМЦ в рекомендации Р-169/2025-КпР «Разрешения» от 07.04.2025. Отдельный случай — разрешения на имя физического лица: они не признаются активом организации при любых обстоятельствах. Остатки счета 04 сверяют с этим перечнем, счет 97.21 проверяют на недопереведенные РБП и малоценные НМА.
Лимит малоценности сохраняется: стандарт разрешает не применять его к НМА ниже установленной в учетной политике суммы, на практике часто берут налоговые 100 тысяч рублей. Проверить стоит и то, как складывалась первоначальная стоимость: она равна сумме капвложений по правилам ФСБУ 26/2020, а материальный носитель можно выделить и учесть отдельно — при условии, что его стоимость не превышает первоначальную стоимость НМА вместе с носителем.
Налоговый контекст 2026 года здесь тоже работает. С этого года расходы на доработку, модернизацию и техническое перевооружение НМА включены в перечень затрат, уменьшающих базу по налогу на прибыль, — новый подпункт 2 пункта 1 статьи 254 НК. Минфин в письме от 17.02.2025 № 03-03-06/1/14227 разъяснил применение повышающего коэффициента 2 при изменении первоначальной стоимости исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных. Сближение учетов упрощается, но сверить бухгалтерскую и налоговую оценку НМА в момент проверки остатков все равно придется.
Горизонт 2027 года уже виден. ФСБУ 10/2026 «Расходы» (приказ Минфина от 24.04.2026 № 53н) заменит ПБУ 10/99 и повлияет на признание и списание НМА. Стандарт применяется начиная с отчетности за 2027 год, обязательное применение не распространяется только на организации бюджетной сферы, а досрочный переход не предусмотрен — это Минфин подтвердил в информационном сообщении от 06.07.2026 № ИС-учет-66. Отчетность за 2026 год составляется еще по ПБУ 10/99. При декабрьской ревизии имеет смысл пометить объекты, которые под новым стандартом перестанут капитализироваться, и проверить счет 97: общего правила распределения затрат между периодами из-за связи с будущими доходами в ФСБУ 10/2026 больше нет.
Аренда: сверка ППА и обязательства по аренде
У арендатора в общем порядке на балансе висят два объекта: право пользования активом и обязательство по аренде. Проверка остатков сводится к сверке четырех вещей: соответствие ППА и обязательства графикам платежей, корректность начисленных процентов по ставке дисконтирования, правильность амортизации ППА и актуальность допущений о сроке аренды — в том числе опционов продления.
Ошибка в ставке дисконтирования искажает отчетность на весь срок договора.
Первое, что проверяют в 2026 году, — влияние новой ставки НДС 22%. По пункту 7 ФСБУ 25 сумма НДС не входит в состав арендных платежей для целей стандарта: это обязательство по уплате налога, а не плата за пользование имуществом. Если цена без НДС не менялась и вырос только налог, пересматривать ППА, обязательство и ставку дисконтирования не нужно — платежи, учтенные при оценке обязательства, остались прежними. Это разъяснение опирается и на рекомендации Минфина аудиторам за 2021 год.
Пересчет нужен там, где стороны меняли условия договора: пролонгация, изменение базы, индексация. Тогда корректировку проводят документом изменения условий аренды с корректной датой: если дата не совпадает с началом месяца, процентные расходы за период с начала месяца до момента правок доначисляют вручную, иначе система неверно распределит проценты. В поле остатка вносят не всю новую сумму, а величину предстоящих платежей без НДС с момента пересмотра до конца срока.
Второй сюжет — наличие оснований для упрощенного порядка. Пункт 11 ФСБУ 25/2018 разрешает не признавать ППА и обязательство в любом из трех случаев: срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета; рыночная стоимость предмета без учета износа не выше 300 тысяч рублей и арендатор получает экономические выгоды от него преимущественно независимо от других активов; арендатор вправе применять упрощенные способы учета. При этом сам пункт 11 работает только при одновременном выполнении условий пункта 12: договор не предусматривает переход права собственности и выкупа по цене значительно ниже справедливой стоимости, а предмет не предполагается сдавать в субаренду. Решение по краткосрочной аренде принимается в отношении группы однородных предметов, по стоимости и упрощенке — в отношении каждого предмета. Если за год что-то изменилось — договор продлили так, что срок стал длиннее 12 месяцев, добавили опцион выкупа или субаренды, предмет подорожал выше лимита, — упрощение теряется, и объекты признают по правилам модификации.
Арендодателям в 2026 году достались две новые рекомендации БМЦ. Р-180/2026-ОК Лизинг «Последующие затраты в финансовую аренду» от 2 марта 2026 года закрывает вопрос, который не регулировал ни ФСБУ 25, ни IFRS 16: затраты, заложенные в договор изначально, идут со знаком минус в валовую стоимость инвестиции в аренду и участвуют в расчете ставки дисконтирования; фактически понесенные — увеличивают валовую и чистую стоимость; затраты по допсоглашению с компенсацией учитываются как новый договор. Оценочные суммы уточняют не реже раза в год — это удобно синхронизировать с инвентаризацией.
Р-182/2026-ОК Лизинг «Инвестиции в аренду в бухгалтерском балансе» от 9 апреля 2026 года отвечает на вопрос представления после вступления в силу ФСБУ 4/2023: статьи «Инвестиции в аренду» в обязательном перечне показателей нет, поэтому ее место в балансе определяется существенностью и операционным циклом. Для лизинговых компаний инвестицию допустимо показывать целиком как оборотный актив, для прочих — как внеоборотный с выделением краткосрочной части. При проверке остатков стоит убедиться, что строка и ее разбивка соответствуют выбранному варианту.
Забаланс и неучтенные объекты
Годовая инвентаризация по пункту 18 ФСБУ 28 охватывает забалансовые объекты: краткосрочную аренду и малоценные предметы на счете 001, товары на ответственном хранении на счете 003, бланки строгой отчетности. После ФСБУ 25 счет 001 применяется только к краткосрочной аренде, объектам дешевле 300 тысяч рублей и учету компаний с упрощенными способами. Собственные забалансовые счета для малоценных ОС и НМА компания вводит сама — их тоже включают в проверку.
Отдельная категория — неучтенные объекты. По подпунктам «г» и «д» пункта 18 ФСБУ 28 проверяют имущество, права и обязательства, которые не отражены в учете. На практике по аренде это чаще всего забытые договоры с автоплатежом, по НМА — лицензии и подписки, оплаченные и не поставленные на учет. Излишек оценивают по справедливой стоимости в бухучете и по рыночной в налоговом.
Результаты проверки и типовые расхождения
По итогам оформляют описи, акты и сличительные ведомости; проводки зависят от категории расхождения. Излишек НМА приходуют по рыночной стоимости, недостачу списывают с накопленной амортизацией. Для ППА типовые находки такие: не пересмотрен срок полезного использования, на счете 97.21 остались малоценные объекты, не списаны капвложения, переставшие быть таковыми, на счете 04 висят активы, которые больше не признаются НМА. Каждая из этих ситуаций имеет свой алгоритм исправления с доначислением или сторнированием амортизации.
Важная грань — отличие пересмотра оценочных значений от исправления ошибок. Неправильно посчитанная ликвидационная стоимость в прошлом году — это ошибка, ее исправляют ретроспективно. Изменение оценок в текущем году — это изменение оценочных значений, его отражают в отчетности за период, в котором оно произошло, по правилам Р-183/2026. Смешение этих категорий — самый частый источник споров с аудитором.
За неприменение стандартов ответственность тоже реальна: грубое нарушение правил учета по статье 15.11 КоАП стоит должностному лицу от 5 до 10 тысяч рублей первично и до 20 тысяч либо дисквалификации при повторе. Плюс доначисления по налогу на прибыль, если ФНС не признает расходы.
Чек-лист на декабрь
сверить остатки счета 04 с действующим перечнем НМА по ФСБУ 14/2022: убрать самосозданные бренды, проверить лицензии на признаки актива по Р-169/2025-КпР, подтвердить лимит малоценности;
пересмотреть элементы амортизации по каждому объекту и доначислить или снять разницу в декабре по правилам Р-183/2026-КпР;
провести тест на обесценение: ежегодно — для НМА с неопределенным СПИ и гудвила, при признаках — для остальных;
сверить ППА и обязательство по аренде с графиками платежей, проверить проценты по ставке дисконтирования и допущения о продлении;
подтвердить или снять упрощенный порядок по каждому договору: срок до 12 месяцев, порог 300 тысяч по рыночной стоимости, упрощенные способы — и одновременно условия пункта 12: переход права собственности, выкуп, субаренда;
по аренде с неизменной базой зафиксировать, что рост НДС до 22% ППА и обязательство не меняет; по измененным договорам — сделать корректировку с корректной датой;
арендодателям при финансовой аренде — обновить оценку последующих затрат по Р-180/2026-ОК и проверить представление инвестиции в аренду в балансе по Р-182/2026-ОК;
включить в инвентаризацию забалансовые объекты и неучтенные договоры: активы — из окна с 1 октября, расчеты и забаланс — строго по состоянию на 31 декабря, результаты зарегистрировать до конца года.
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Источники в Правовой системе "Клерка"
Налоговый кодекс РФ (часть вторая), ст. 254 (п. 1 пп. 2)
Кодекс РФ об административных правонарушениях, ст. 15.11
Гражданский кодекс РФ, ст. 616 (п. 2)
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (в т.ч. п. 7, 10, 11, 12)
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 10/2026 «Расходы» (приказ Минфина России от 24.04.2026 № 53н)
Информационное сообщение Минфина России от 06.07.2026 № ИС-учет-66
Рекомендация БМЦ Р-183/2026-КпР «Изменение элементов амортизации» от 13.04.2026
Рекомендация БМЦ Р-180/2026-ОК Лизинг «Последующие затраты в финансовую аренду» от 02.03.2026
Рекомендация БМЦ Р-182/2026-ОК Лизинг «Инвестиции в аренду в бухгалтерском балансе» от 09.04.2026
"пересмотреть элементы амортизации по каждому объекту и доначислить или снять разницу в декабре по правилам Р-183/2026-КпР"
Но мы же не обязаны пользоваться рекомендацией? Можем мы как и прежде пересчитывать амортизация начиная со следующего года? А то какое-то странное "перспективное" применение.