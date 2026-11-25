Что изменилось к отчетности за 2026 год

Пояснения теперь обязательны для всех. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» применяется начиная с отчетности за 2025 год, и пояснения входят в ее состав наравне с балансом и отчетом о финансовых результатах. Требование распространяется на малые предприятия и организации на УСН. Информация о событиях после отчетной даты — среди обязательных раскрытий.

Новые стандарты доходов и расходов приближаются. ФСБУ 9/2025 «Доходы» утвержден приказом Минфина от 16.05.2025 № 56н, ФСБУ 10/2026 «Расходы» — приказом от 24.04.2026 № 53н; оба применяются начиная с отчетности за 2027 год. На правила по событиям после отчетной даты они не влияют, отчетность за 2026 год формируют по прежним нормам. ФСБУ 9/2025 разрешено было применять досрочно, но только с 1 января 2026 года — то есть с отчетности за 2026 год. Сейчас, в конце 2026-го, «переиграть» уже нельзя: не перешли досрочно — стандарт применяется с отчетности за 2027 год. У ФСБУ 10/2026 досрочного перехода нет, это разъяснено в ИС-учет-66 от 06.07.2026. Тем, кто успел перейти на ФСБУ 9/2025 заранее, стоит проверить, как новые правила меняют оценку доходов и просроченной дебиторки на отчетную дату.

Формат подачи поменялся. Приказ ФНС от 20.05.2026 № ЕД-1-1/326@ утвердил новые порядок и форматы представления обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения в ГИРБО; документ действует с 27 июня 2026 года. Меняется канал сдачи, не содержание раскрытий.

Пересмотр ПБУ 7/98 на горизонте. Минфин вынес на обсуждение проект программы разработки ФСБУ на 2027–2031 годы: коррективы в ПБУ 7/98 запланированы на 2028 год. До этого применяется действующая редакция.

Госучреждения живут по другому стандарту. Для организаций госсектора действует СГС № 275н «События после отчетной даты». Там есть важный нюанс, которого нет в ПБУ: несвоевременное поступление после отчетной даты первичных документов за прошедший период событием не считается.