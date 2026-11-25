Что вообще попадает под правило
ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» действует с 1999 года и по-прежнему работает в 2026-м. По нему событием считается факт хозяйственной деятельности, который повлиял или может повлиять на финансовое состояние, денежные потоки или результаты компании и случился между отчетной датой и датой подписания годовой отчетности. Объявление годовых дивидендов акционерным обществом тоже признается таким событием.
Важная граница: как только отчет подписан, новые факты к событиям после отчетной даты уже не относятся.
Две группы событий, разный порядок
Первая группа — события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату. В приложении к ПБУ 7/98 перечислены типичные: объявление дебитора банкротом, если процедура шла еще на 31 декабря; оценка активов со значительным снижением стоимости; продажа запасов, показавшая, что расчет цены возможной реализации был необоснован; обнаруженная после отчетной даты существенная ошибка в учете или нарушение закона.
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Последствия таких событий отражают заключительными оборотами отчетного периода, до даты подписания отчетности. В примере из ПБУ дебиторская задолженность на 31 декабря — 10 млн рублей, а в марте следующего года выясняется, что дебитор с долгом 4 млн объявлен банкротом. Убыток показывают в отчетности за отчетный год, а не за текущий.
Вторая группа — события, говорящие о новых условиях, которых на отчетную дату не было и нельзя было предвидеть: решение о реорганизации, приобретение предприятия как имущественного комплекса, реконструкция, эмиссия акций, крупная сделка с основными средствами или финансовыми вложениями, пожар, авария или стихийное бедствие, уничтожившие значительную часть активов, непрогнозируемое изменение курсов валют, прекращение существенной части основной деятельности. Записей в учете отчетного периода эти факты не требуют. Существенное событие раскрывают в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: краткое описание характера плюс оценка последствий в деньгах. Оценить последствия не получается — об этом прямо пишут в пояснениях.
Существенность решает
ПБУ 7/98 обязывает отражать существенное событие независимо от того, хорошая новость или плохая.
Событие признается существенным, когда без знания о нем пользователь отчетности не может достоверно оценить финансовое состояние, денежные потоки или результаты деятельности. Порог существенности компания устанавливает сама, исходя из общих требований к отчетности.
Мелочь или крупный факт — решает не сумма в рублях, а то, может ли событие изменить мнение пользователя о компании.
Что изменилось к отчетности за 2026 год
Пояснения теперь обязательны для всех. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» применяется начиная с отчетности за 2025 год, и пояснения входят в ее состав наравне с балансом и отчетом о финансовых результатах. Требование распространяется на малые предприятия и организации на УСН. Информация о событиях после отчетной даты — среди обязательных раскрытий.
Новые стандарты доходов и расходов приближаются. ФСБУ 9/2025 «Доходы» утвержден приказом Минфина от 16.05.2025 № 56н, ФСБУ 10/2026 «Расходы» — приказом от 24.04.2026 № 53н; оба применяются начиная с отчетности за 2027 год. На правила по событиям после отчетной даты они не влияют, отчетность за 2026 год формируют по прежним нормам. ФСБУ 9/2025 разрешено было применять досрочно, но только с 1 января 2026 года — то есть с отчетности за 2026 год. Сейчас, в конце 2026-го, «переиграть» уже нельзя: не перешли досрочно — стандарт применяется с отчетности за 2027 год. У ФСБУ 10/2026 досрочного перехода нет, это разъяснено в ИС-учет-66 от 06.07.2026. Тем, кто успел перейти на ФСБУ 9/2025 заранее, стоит проверить, как новые правила меняют оценку доходов и просроченной дебиторки на отчетную дату.
Формат подачи поменялся. Приказ ФНС от 20.05.2026 № ЕД-1-1/326@ утвердил новые порядок и форматы представления обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения в ГИРБО; документ действует с 27 июня 2026 года. Меняется канал сдачи, не содержание раскрытий.
Пересмотр ПБУ 7/98 на горизонте. Минфин вынес на обсуждение проект программы разработки ФСБУ на 2027–2031 годы: коррективы в ПБУ 7/98 запланированы на 2028 год. До этого применяется действующая редакция.
Госучреждения живут по другому стандарту. Для организаций госсектора действует СГС № 275н «События после отчетной даты». Там есть важный нюанс, которого нет в ПБУ: несвоевременное поступление после отчетной даты первичных документов за прошедший период событием не считается.
Перед подписанием отчета
Зафиксируйте отдельно даты подписания полного комплекта, представления и утверждения отчетности — от них зависит порядок отражения события. Пройтись по списку из приложения к ПБУ 7/98 стоит и внутренним аудиторам, и бухгалтеру: банкротства контрагентов, оценки активов, сделки, ЧС, валютные скачки. Существенные события первой группы — заключительными оборотами 31 декабря, второй группы — в пояснениях с денежной оценкой или честной оговоркой «оценить невозможно».
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Источники в Правовой системе "Клерка":
ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» — Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н).
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» — приказ Минфина России от 04.10.2023 № 176н; применяется с отчетности за 2025 год, сделал пояснения обязательными для всех, включая малые предприятия и УСН.
ФСБУ 9/2025 «Доходы» — приказ Минфина России от 16.05.2025 № 56н; применяется с отчетности за 2027 год, допускался досрочный переход только с 1 января 2026 года.
ФСБУ 10/2026 «Расходы» — приказ Минфина России от 24.04.2026 № 53н; применяется с отчетности за 2027 год, досрочного перехода нет.
Приказ ФНС России от 20.05.2026 № ЕД-1-1/326@ — новые порядок и форматы представления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения в ГИРБО; действует с 27 июня 2026 года.
СГС № 275н «События после отчетной даты» — стандарт государственных организаций госсектора для бюджетных и казенных учреждений.
ИС-учет-66 от 06.07.2026 — информационное сообщение Минфина о применении ФСБУ 10/2026 (разъяснение об отсутствии досрочного перехода).