Производство и деловая активность

Приказом Росстата от 22.07.2025 № 349 введен блок форм, обязательный с отчетности за 2025 год и применяемый в 2026 году:

№ МП(микро)-натура — производство продукции микропредприятием;

№ 23-Н — производство, передача, распределение и потребление электрической энергии;

№ 1-предприятие — основные сведения о деятельности организации;

№ 1-натура-БМ — производство, отгрузка продукции и баланс производственных мощностей;

№ 1-ИП — сведения о деятельности индивидуального предпринимателя.

С 1 января 2026 года действует ежемесячная форма № 1-ДАП — обследование деловой активности организаций добывающих и обрабатывающих производств, а также компаний, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром. Одновременно утратили силу прежние приказы от 30.07.2021 № 462 и от 31.07.2024 № 334.