В круг респондентов впервые включены самозанятые и частнопрактикующие лица, хотя в полную силу эти правила заработают с 2028 года.
Новый порядок сдачи отчетности
С 15 сентября 2026 года действуют изменения в Положение об условиях предоставления первичных статистических данных, утвержденное постановлением Правительства от 18.08.2008 № 620. Правки внесены постановлением Правительства от 07.09.2026 № 1133.
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Ключевые изменения
расширен круг респондентов: сдавать первичные статистические данные обязаны организации, индивидуальные предприниматели, а с 1 января 2028 года (пункт 4 постановления № 1133) — также самозанятые, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие частнопрактикующие лица. Ранее сведения о них Росстат получал от налоговых органов, теперь они будут отчитываться самостоятельно. Сведения о новых респондентах включаются в единый реестр респондентов;
основной канал взаимодействия — личный кабинет в государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» и Госуслуги. Именно там респондент видит свой перечень форм, туда же поступают уведомления о нарушениях и ошибках;
отчетность принимается только в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Руководитель организации либо подает данные сам, либо официально назначает уполномоченных;
для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрен упрощенный порядок: данные собираются через цифровую платформу по перечням первичных статистических показателей вместо привычных бланков.
Труд и заработная плата
Обновления утверждены приказом Росстата от 22.07.2025 № 348.
Годовые формы за 2025 год, которые сдаются в 2026 году: обновлены бланк и указания формы № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников», а также форм № 1-Т (условия труда), № 1-Т(ГС) и № 1-Т(МС) для государственных и муниципальных служащих. Заработная плата по профессиям и должностям собирается по новой периодической форме № 57-Т — сбор данных начался с отчета за октябрь 2025 года.
Новые регулярные формы 2026 года
№ П-4(НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» — квартальная, применяется с отчетности за I квартал 2026 года. В ней отражаются неполная занятость, прием, выбытие и внутренние перемещения персонала;
№ 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» — новая редакция действует с отчета на 31 января 2026 года;
№ 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы» — ежемесячная, в обновленной редакции с января 2026 года;
№ ЗП-образование, № ЗП-культура, № ЗП-наука, № ЗП-соц, № ЗП-здрав — квартальные формы о численности и оплате труда работников социальной сферы и науки, действуют с отчетности за I квартал 2026 года;
№ 1 (рабочая сила) — единовременная форма о составе затрат организации на рабочую силу за 2025 год, вступила в силу с 1 апреля 2026 года.
Сам бланк формы № П-4 в 2026 году не менялся, однако приказом Росстата от 17.11.2025 № 638 с 1 февраля 2026 года обновлены указания по ее заполнению: уточнен порядок учета внутренних совместителей, работников в отдельных видах отпусков и ряда других категорий.
Производство и деловая активность
Приказом Росстата от 22.07.2025 № 349 введен блок форм, обязательный с отчетности за 2025 год и применяемый в 2026 году:
№ МП(микро)-натура — производство продукции микропредприятием;
№ 23-Н — производство, передача, распределение и потребление электрической энергии;
№ 1-предприятие — основные сведения о деятельности организации;
№ 1-натура-БМ — производство, отгрузка продукции и баланс производственных мощностей;
№ 1-ИП — сведения о деятельности индивидуального предпринимателя.
С 1 января 2026 года действует ежемесячная форма № 1-ДАП — обследование деловой активности организаций добывающих и обрабатывающих производств, а также компаний, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром. Одновременно утратили силу прежние приказы от 30.07.2021 № 462 и от 31.07.2024 № 334.
Сельское хозяйство и экология
Приказом Росстата от 22.07.2025 № 346 с отчетности за 2025 год введены формы № 2-ТП (охота), № 4-ОС (затраты на охрану окружающей среды), № 29-СХ (сбор урожая), № 21-СХ (реализация сельскохозяйственной продукции). С 1 января 2026 года действует периодическая форма № 2 о производстве продукции в личных подсобных хозяйствах, с февраля 2026 года — новая месячная форма № П-1 (СХ).
Наука, образование и инновации
Приказом Росстата от 29.07.2026 № 415 утверждены 12 новых форм наблюдения за образовательной, научной и инновационной деятельностью, в том числе № 2-наука, № 2-МП наука, № 2-МП инновация, № 3-информ, № 3-информ (МП), № 4-инновация.
Приказ вступает в силу с 1 января 2027 года, поэтому сбор данных по этим формам стартует в 2027 году.
Отдельные условия заполнения
в форме № 4-инновация раздел 17 теперь заполняют все организации, в том числе не ведшие инновационную деятельность в отчетном периоде; отчет за 2026 год сдается в апреле 2027 года;
для образовательных организаций утверждены ежегодные формы № ОШ-1 (школы), № ВПО-1 (вузы, с расширенными сведениями о трудоустройстве выпускников), № СПО-1 (сведения о дуальном обучении и практиках у компаний-партнеров) и квартальная № 1-кадры (образование).
Цифровые технологии, инвестиции и цены
Формы № 3-информ и № 3-информ (МП) об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг утверждены в новой редакции приказом Росстата от 08.07.2025 № 364 (ОКУД 0604011); редакция применяется с 2026 года.
По формам № П-1 и № П-5(м) бланки не менялись, но указания по заполнению обновлены приказом Росстата от 07.11.2025 № 618 с последующей правкой приказом № 642. Подготовлена и замена на будущее: приказом Росстата от 31.07.2026 № 424 утверждены новые указания к форме № П-1, действующие с 1 февраля 2027 года.
Приказом Росстата от 17.07.2026 № 394 переутвержден блок ценовых форм: № 2-РЦ, № 1-цены приобретения, № 1-СХ-цены, № 1-ТАРИФ (авто), № 1-ТАРИФ (труб), № 1-цены производителей, № 1-цены производителей (удобрения), № 9-КС.
По инвестициям и основным фондам: приказ Росстата от 09.07.2026 № 370 (основные фонды и нефинансовые активы), приказ от 16.07.2026 № 388 (строительство, инвестиции, жилищно-коммунальное хозяйство), приказ от 31.07.2026 № 437 (форма № П-2 об инвестициях в нефинансовые активы).
Отраслевые формы второй половины 2026 года
Приказами Росстата утверждены
№ 1-лицензия — о коммерческом обмене технологиями с зарубежными партнерами (приказ № 422 от 31.07.2026);
№ ЗП-физическая культура и спорт (приказ № 553 от 16.09.2026);
№ ОО-1 — для школ (приказ № 561 от 18.09.2026);
№ П-культура — о персонале организаций культуры (приказ № 586 от 01.10.2026);
№ 2-ТП (воздух) — об охране атмосферного воздуха (приказ № 589 от 02.10.2026);
№ 10-БД (жел) — о происшествиях на железнодорожном транспорте (приказ № 555 от 16.09.2026);
№ 1-Т(проф) — о потребности в работниках по профессиональным группам (приказ № 428 от 31.07.2026);
№ 2-Т (трудоустройство/замещение потребности) — о мерах государственной поддержки занятости (приказ № 468 от 06.08.2026).
Большинство этих форм применяется к отчету за 2026 год. В ноябре 2026 года приказом № 684 скорректированы сразу 33 действующие формы — от № 1-ПР по забастовкам до ценовых обследований.
Что делать бухгалтеру
Проверить свой перечень форм через личный кабинет на цифровой платформе или Госуслуги — этот способ теперь считается официальным.
Сверить редакции бланков по годовой отчетности за 2026 год: большинство обновлений 2025–2026 годов уже действуют, формы по приказу № 415 понадобятся к январю 2027 года.
Малому бизнесу и самозанятым — следить за перечнями показателей на цифровой платформе: формат отчетности для малого и среднего предпринимательства теперь упрощен, но обязанность сдать данные сохраняется, а с 2028 года она в полной мере распространяется на самозанятых.
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Источники в Правовой системе «Клерка»
Федеральный закон от 22.07.2024 № 206-ФЗ «О внесении изменений» — расширил круг респондентов статистического наблюдения (самозанятые, частнопрактикующие лица),
Постановление Правительства от 18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета» — базовое положение о порядке сдачи статотчетности,
Постановление Правительства от 07.09.2026 № 1133 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 620» — действует с 15.09.2026; положение о новых респондентах применяется с 1 января 2028 года (пункт 4 постановления),
Приказ Росстата от 22.07.2025 № 346 — формы по сельскому хозяйству и экологии: № 2-ТП (охота), № 4-ОС, № 29-СХ, № 21-СХ, № 2, № П-1 (СХ),
Приказ Росстата от 22.07.2025 № 348 — формы по труду: № 57-Т, № 1-Т, № 1-Т(ГС), № 1-Т(МС), № 1-Т (условия труда), № 1-З, № 3-Ф, № П-4(НЗ), № ЗП-образование, № ЗП-культура, № ЗП-наука, № ЗП-соц, № ЗП-здрав, № 1 (рабочая сила),
Приказ Росстата от 22.07.2025 № 349 — формы № МП(микро)-натура, № 23-Н, № 1-предприятие, № 1-натура-БМ, № 1-ИП, ежемесячная № 1-ДАП; вступил в силу с 01.01.2026, отменил приказы от 30.07.2021 № 462 и от 31.07.2024 № 334,
Приказ Росстата от 28.07.2025 № 364 — обновленная редакция формы об использовании цифровых технологий № 3-информ и № 3-информ (МП) (ОКУД 0604011),
Приказ Росстата от 07.11.2025 № 618 — обновленные указания по заполнению форм № П-1 и № П-5(м), с правкой приказом № 642,
Приказ Росстата от 17.11.2025 № 638 — обновление указаний по заполнению формы № П-4, действует с 01.02.2026,
Приказ Росстата от 14.01.2026 № 4 — правки отдельных форм и указаний,
Приказ Росстата от 21.01.2026 № 17 — указания по наблюдению доходов и участия в социальных программах (целевая группа «многодетные семьи»),
Приказ Росстата от 02.02.2026 № 48 — изменения в форму № 3-Ф и сроки представления данных,
Приказ Росстата от 05.02.2026 № 52 — формы комплексного наблюдения условий жизни населения,
Приказ Росстата от 19.03.2026 № 115 — форма № 2-Т (трудоустройство/замещение потребности) о мерах поддержки занятости,
Приказ Росстата от 26.03.2026 № 130 — форма № ВПО-2 о материально-технической базе вузов,
Приказ Росстата от 09.07.2026 № 370 — формы по основным фондам и нефинансовым активам,
Приказ Росстата от 16.07.2026 № 388 — формы по строительству, инвестициям и жилищно-коммунальному хозяйству,
Приказ Росстата от 17.07.2026 № 394 — переутверждение ценовых форм: № 2-РЦ, № 1-цены приобретения, № 1-СХ-цены, № 1-ТАРИФ (авто), № 1-ТАРИФ (труб), № 1-цены производителей, № 1-цены производителей (удобрения), № 9-КС,
Приказ Росстата от 29.07.2026 № 415 — 12 новых форм по образованию, науке и инновациям: № 2-наука, № 2-МП наука, № 2-МП инновация, № 3-информ, № 3-информ (МП), № 4-инновация, № ОШ-1, № ВПО-1, № СПО-1, № 1-кадры (образование) и другие; вступает в силу с 01.01.2027,
Приказы Росстата от 31.07.2026 № 422, № 423, № 424, № 428, № 429, № 431, № 437 — формы № 1-лицензия, № 1-услуги, № 1-конъюнктура и ее варианты, № 1-ДА (услуги), № 1-ИП (автогруз), № 1-предприятие, № 1-Т(проф), № 3-Ф, № П-2, № П-3 (на 2027 год),
Приказ Росстата от 06.08.2026 № 468 — форма № 2-Т (трудоустройство/замещение потребности),
Приказ Росстата от 16.09.2026 № 553 — форма № ЗП-физическая культура и спорт,
Приказ Росстата от 16.09.2026 № 555 — форма № 10-БД (жел) о событиях на железнодорожном транспорте,
Приказ Росстата от 18.09.2026 № 561 — форма № ОО-1 для школ,
Приказ Росстата от 01.10.2026 № 586 — форма № П-культура о персонале организаций культуры,
Приказ Росстата от 02.10.2026 № 589 — форма № 2-ТП (воздух) об охране атмосферного воздуха,
Приказ Росстата от 18.11.2026 № 684 — частичное изменение 33 действующих форм.