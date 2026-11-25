Инвентаризация по ФСБУ 28/2023: сверка теперь не по желанию

Инвентаризация расчетов проводится проверкой документов и выполнением расчетов ( пп. «б» п. 4 ФСБУ 28/2023 ) — по сути, это и есть сверка с контрагентами по каждому договору. Перед годовой отчетностью обязательные расчеты инвентаризируют на 31 декабря 2026 года, результаты регистрируют не позднее последнего дня года; ОС, НМА и запасы разрешено пересчитывать начиная с 1 октября ( пп. «а» п. 16, п. 10 ФСБУ 28/2023 ).

Главный документ 2026 года — ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденный приказом Минфина от 13.01.2023 № 4н . Он обязателен для всех коммерческих организаций с 1 апреля 2025 года и полностью определяет порядок работы в 2026-м. Стандарт заменил Методические указания № 49 (приказ Минфина от 13.06.1995), которые утратили силу, — ссылки на них из учетной политики и локальных актов пора убрать.

Что проверяют при инвентаризации расчетов

Объект Счета Что делают Дебиторка покупателей 62 Сверка по каждому договору, классификация долгов Кредиторка поставщиков 60 Подтверждение остатков актами сверки Прочие дебиторы и кредиторы 76 Проверка остатков и сроков давности Кредиты и займы 66, 67 Сверка с банком и заимодавцем Бюджет и фонды 68, 69 Сверка с ИФНС и СФР

Рабочие документы инвентаризации — акт по форме ИНВ-17 со справкой к нему, акты сверки по каждому договору, справки из ИФНС и СФР по счетам 68 и 69, реестры подотчетных сумм по счету 71, данные о депонированной зарплате по счету 70.

В инвентаризационной описи задолженность делят на три категории. Подтвержденная — с оформленным актом сверки (включается с указанием реквизитов акта). Не подтвержденная — включается на основании первичных документов с отметкой об отсутствии акта. Оспариваемая — отражается отдельно с пояснением причин разногласий.

По результатам инвентаризации безнадежную дебиторку списывают на основании результатов проверки, письменного обоснования и приказа руководителя (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н). Критерии безнадежности — в п. 2 ст. 266 НК: истечение срока давности, невозможность исполнения, ликвидация должника, акт госоргана или постановление пристава. Просроченная кредиторка с истекшим сроком давности становится внереализационным доходом (п. 18 ст. 250 НК) — и, как подтверждают суды, непроведенная инвентаризация от этого дохода не спасает.