Зачем вообще сверка с контрагентом
Акт сверки фиксирует состояние расчетов между двумя компаниями или ИП на конкретную дату: какие операции прошли, кто кому и сколько должен, совпадает ли картина у обеих сторон. Важно понимать его настоящий статус: акт не является первичным учетным документом в смысле ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Проводки делают по накладным, УПД, актам выполненных работ и платежкам, а сверка — инструмент контроля.
Что сверка дает на практике
Прерывает срок исковой давности. Подписанный должником акт означает признание долга, и трехлетний срок по ст. 196 ГК начинает течь заново (ст. 203 ГК). Пример: долг возник в сентябре 2022 года, акт подписан в феврале 2026-го — взыскать можно до февраля 2029-го.
Работает доказательством в суде. Но с оговоркой: суды рассматривают акт как производное доказательство — при отсутствии первички он сам по себе не подтверждает ни наличие, ни размер долга.
Вскрывает ошибки. Расхождения в учете сторон, потерянные документы, технические опечатки — все это всплывает именно на сверке.
Помогает закрыть договор и подтвердить отсутствие претензий перед продлением крупного контракта или работой в рассрочку.
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Что изменилось с 1 января 2026 года
Минфин ввел унифицированную форму Акта сверки расчетов (ф. 0510477), утвержденную приказом от 15.04.2021 № 61н: ее добавил в перечень унифицированных форм электронных первичных учетных документов приказ от 30.09.2024 № 144н.
Ключевые моменты
Для бюджетной сферы (казенные, бюджетные и автономные учреждения) форма обязательна — но только если ее применение закреплено в договоре, контракте или актах Правительства. Нет условия — можно другую форму. Для коммерческих организаций акт остается произвольным, если договор не предписывает иное.
Одновременно вводятся инвентаризационная опись расчетов с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0510469), опись ценных бумаг (ф. 0510470) и опись долгов по кредитам, займам и ссудам (ф. 0510471) — все с 1 января 2026 года.
Акт оформляется в электронном виде (допустим и бумажный вариант) и состоит из двух зеркальных разделов: «По данным учреждения» и «По данным контрагента».
Порядок заполнения закреплен в пп. 64.178–64.182 приказа № 61н: акт формирует ответственный исполнитель бухгалтерии по каждому контрагенту и документу-основанию, с начальным и конечным сальдо, хронологией операций и оборотами за период.
Обязательный реквизит нового акта — правовой статус долга: текущая, просроченная, сомнительная или безнадежная задолженность.
Чтобы контрагент не мог отмахнуться от сверки, пропишите условие прямо в договоре.
Например: «Стороны обязуются производить сверку взаимных расчетов ежеквартально с составлением Акта сверки расчетов по форме 0510477, утвержденной приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон в течение 5 рабочих дней с даты получения требования о проведении сверки».
Инвентаризация по ФСБУ 28/2023: сверка теперь не по желанию
Главный документ 2026 года — ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденный приказом Минфина от 13.01.2023 № 4н. Он обязателен для всех коммерческих организаций с 1 апреля 2025 года и полностью определяет порядок работы в 2026-м. Стандарт заменил Методические указания № 49 (приказ Минфина от 13.06.1995), которые утратили силу, — ссылки на них из учетной политики и локальных актов пора убрать.
Инвентаризация расчетов проводится проверкой документов и выполнением расчетов (пп. «б» п. 4 ФСБУ 28/2023) — по сути, это и есть сверка с контрагентами по каждому договору. Перед годовой отчетностью обязательные расчеты инвентаризируют на 31 декабря 2026 года, результаты регистрируют не позднее последнего дня года; ОС, НМА и запасы разрешено пересчитывать начиная с 1 октября (пп. «а» п. 16, п. 10 ФСБУ 28/2023).
Что проверяют при инвентаризации расчетов
Объект
Счета
Что делают
Дебиторка покупателей
62
Сверка по каждому договору, классификация долгов
Кредиторка поставщиков
60
Подтверждение остатков актами сверки
Прочие дебиторы и кредиторы
76
Проверка остатков и сроков давности
Кредиты и займы
66, 67
Сверка с банком и заимодавцем
Бюджет и фонды
68, 69
Сверка с ИФНС и СФР
Рабочие документы инвентаризации — акт по форме ИНВ-17 со справкой к нему, акты сверки по каждому договору, справки из ИФНС и СФР по счетам 68 и 69, реестры подотчетных сумм по счету 71, данные о депонированной зарплате по счету 70.
В инвентаризационной описи задолженность делят на три категории. Подтвержденная — с оформленным актом сверки (включается с указанием реквизитов акта). Не подтвержденная — включается на основании первичных документов с отметкой об отсутствии акта. Оспариваемая — отражается отдельно с пояснением причин разногласий.
По результатам инвентаризации безнадежную дебиторку списывают на основании результатов проверки, письменного обоснования и приказа руководителя (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н). Критерии безнадежности — в п. 2 ст. 266 НК: истечение срока давности, невозможность исполнения, ликвидация должника, акт госоргана или постановление пристава. Просроченная кредиторка с истекшим сроком давности становится внереализационным доходом (п. 18 ст. 250 НК) — и, как подтверждают суды, непроведенная инвентаризация от этого дохода не спасает.
Важно: За искажение отчетности или отсутствие первички по ст. 15.11 КоАП должностным лицам грозит штраф от 5 000 до 10 000 рублей, повторное нарушение — до 20 000 рублей или дисквалификация на срок от года до двух лет.
Как провести сверку: пошаговый алгоритм
Определите период и составителя. Месяц, квартал, год или период из договора. Обычно сверку готовит бухгалтер инициатора.
Соберите данные со счетов 60, 62, 76, 66 и 67. Понадобятся выписки по расчетному счету, УПД, товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, договоры и допсоглашения.
Заполните шапку: наименование документа, номер и дата, период сверки, полные наименования обеих сторон с ИНН, КПП, ОГРН или ОГРНИП, юридические адреса, ссылка на договор.
Разделите таблицу на «По данным организации» и «По данным контрагента»: дата операции, номер и дата первички, содержание операции, суммы по дебету и кредиту.
Подведите сальдо по формуле: начальное сальдо плюс обороты по дебету минус обороты по кредиту. Формулировка должна быть однозначной: «По данным ООО „Альфа“ на 31.12.2026 задолженность в пользу ООО „Гамма“ составляет 1 000,00 руб.».
Подпишите. Руководитель — на основании устава, главбух — только если право прописано в должностной инструкции или доверенности, иные лица — по доверенности с реквизитами в акте. При ЭДО — усиленная квалифицированная подпись.
НДС и расхождения
Если контрагент работает с НДС, выделяйте налог отдельной колонкой или строкой «в том числе НДС 22%» — с учетом новой ставки, действующей с 1 января 2026 года (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Это нужно для корректного налогового учета и подтверждения расходов. ИП без НДС фиксирует общую сумму без выделения налога.
Типичные причины расхождений и что с ними делать
Несовпадение начального сальдо — пока одна сторона не откатит корректировку задним числом, сверять текущий период бессмысленно.
Разные даты отражения — отгрузка 30 июня у поставщика попадает в июнь, а у покупателя, получившего товар 3 июля, — в июль.
Потерянные документы — одна сторона отразила накладную, вторая нет.
Технические ошибки — опечатки в суммах, неверный счет учета.
При расхождениях составляют акт сверки с разногласиями (протокол разногласий) в двух экземплярах: контрагент подписывает с пометкой «с разногласиями» и прикладывает пояснительную записку по спорным операциям плюс копии подтверждающих документов.
Чек-лист на 2026 год
Форма акта произвольная, если в договоре не закреплена 0510477; для бюджетной сферы — 0510477 при закреплении в договоре или актах Правительства.
Инвентаризация расчетов — обязательна, по состоянию на 31.12.2026, результаты регистрируются не позднее этой даты.
Подписант — руководитель или уполномоченное лицо с доверенностью; подпись неуполномоченного суд может не признать.
НДС выделяется отдельной строкой, если контрагент плательщик налога.
Акт не заменяет первичку и не основание для платежа — платят по счетам и договорам.
Коммерческая организация не обязана сверяться, если это не прописано в договоре, но отказ контрагента подписать акт — риск при споре: доказывать долг придется вам.
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Источники в Правовой системе «Клерка»
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утв. приказом Минфина от 13.01.2023 № 4н (пп. «б» п. 4, п. 9, п. 10, пп. «а» п. 16),
приказ Минфина от 15.04.2021 № 61н (в редакции приказа Минфина от 30.09.2024 № 144н) — унифицированные формы электронных первичных учетных документов (пп. 64.178–64.182),
приказ Минфина от 30.09.2024 № 144н (внес изменения в приложения к приказу № 61н, утвердил формы 0510477, 0510469, 0510470, 0510471),
форма № 0510477 «Акт сверки расчетов» (приложение к приказу Минфина от 15.04.2021 № 61н),
форма № 0510469 «Инвентаризационная опись расчетов с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» (приложение к приказу Минфина от 15.04.2021 № 61н),
форма № 0510470 «Инвентаризационная опись ценных бумаг» (приложение к приказу Минфина от 15.04.2021 № 61н),
форма № 0510471 «Инвентаризационная опись долгов по кредитам, займам и ссудам» (приложение к приказу Минфина от 15.04.2021 № 61н),
Гражданский кодекс, ст. 196, 203 (прерывание срока исковой давности),
Налоговый кодекс, п. 2 ст. 266 (критерии безнадежной задолженности), п. 18 ст. 250 (внереализационные доходы),
закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 9, ч. 4 ст. 11,
закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (повышение ставки НДС до 22% с 1 января 2026 года),
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, п. 77,
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», утв. приказом Минфина от 17.02.2023 № 18н,
Кодекс об административных правонарушениях, ст. 15.11 (ответственность за грубое нарушение правил бухучета),
постановление Госкомстата от 18.08.1998 № 88 — форма № ИНВ-22 «Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации», форма № ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами», приложение к форме № ИНВ-17 «Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами»,
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. приказом Минфина от 13.06.1995 № 49 (утратили силу с 1 апреля 2025 года).