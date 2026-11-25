Что делать организации

Сначала нужно отстранить работника по ч. 3 ст. 327.5 ТК. У него нет действующего патента для фактического региона деятельности. Организации необходимо оформить приказ об отстранении с указанием причины и зафиксирвоать его актами — сотрудник не должен приступить к работе ни в одном регионе ни на один день, начиная с сегодняшнего.

Затем нужно выбрать один из двух вариантов — оформить патент на нужный субъект (ч. 2 ст. 327.6 ТК дает на это один месяц с момента отстранения или уволить сотрудника. Если он не оформит патент, нужно расторгнуть договор по ст. 327.6 ТК.

МВД нужно уведомить в течение 3-х рабочих дней с даты прекращения договора (п. 8 ст. 13 закона № 115‑ФЗ). Форма есть в приложении № 8 к приказу МВД от 12.05.2026 № 290. К уведомлению обязательно нужно приложить согласие работника на обработку персональных данных — без него уведомление по приказу № 290 считается поданным с нарушением. Отдельно нужно уведомить СФР о расторжении договора.

Также организации необходимо подать сопроводительное письмо-объяснение. В письме нужно указать:

реквизиты первичного уведомления о приеме;

суть ошибки;

дату обнаружения;

дату отстранения и принятые меры;

Также нужно приложить копии договора, патента, приказов об отстранении и увольнении. Это смягчающее обстоятельство по ст. 4.2 КоАП и главный аргумент против назначения административного наказания.

До конца 2027 года надо сформировать архив: патент и чеки его оплаты, трудовой договор, приказ об отстранении, документы о новом патенте или об увольнении, все поданные уведомления с подтверждениями приема.