Можно ли отозвать уведомление
«Отозвать» уведомление нельзя — механизм отзыва не предусмотрен ни законом № 115‑ФЗ, ни приказом МВД № 290. Уволить сотрудника и уведомить МВД недостаточно — это закроет только риск по уведомлениям, а не факт работы вне региона выдачи патента.
Сначала нужно отстранить сотрудника (или оформить патент на Ленобласть/расторгнуть договор), уведомить МВД по новой форме и подать письмо объяснение об ошибке.
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Какая будет ответственность
Возможны штрафы сразу по нескольким составам:
По ч. 1 ст. 18.15 КоАП (допуск к работе вне региона патента) для СПб и Ленобласти действует повышенная санкция: организации грозит штраф 400 000–1 000 000 руб. за каждого работника либо административное приостановление деятельности на 14–90 суток; должностному лицу —штраф 35 000–70 000 руб.; самому работнику — штраф 7 000–9 000 руб. с риском выдворения.
По ч. 3 ст. 18.15 КоАП (неуведомление или нарушение порядка и формы уведомления) — штраф на организацию от 400 000 до 1 000 000 руб.
Срок давности по ст. 4.5 КоАП составляет один год со дня совершения.
Что делать организации
Сначала нужно отстранить работника по ч. 3 ст. 327.5 ТК. У него нет действующего патента для фактического региона деятельности. Организации необходимо оформить приказ об отстранении с указанием причины и зафиксирвоать его актами — сотрудник не должен приступить к работе ни в одном регионе ни на один день, начиная с сегодняшнего.
Затем нужно выбрать один из двух вариантов — оформить патент на нужный субъект (ч. 2 ст. 327.6 ТК дает на это один месяц с момента отстранения или уволить сотрудника. Если он не оформит патент, нужно расторгнуть договор по ст. 327.6 ТК.
МВД нужно уведомить в течение 3-х рабочих дней с даты прекращения договора (п. 8 ст. 13 закона № 115‑ФЗ). Форма есть в приложении № 8 к приказу МВД от 12.05.2026 № 290. К уведомлению обязательно нужно приложить согласие работника на обработку персональных данных — без него уведомление по приказу № 290 считается поданным с нарушением. Отдельно нужно уведомить СФР о расторжении договора.
Также организации необходимо подать сопроводительное письмо-объяснение. В письме нужно указать:
реквизиты первичного уведомления о приеме;
суть ошибки;
дату обнаружения;
дату отстранения и принятые меры;
Также нужно приложить копии договора, патента, приказов об отстранении и увольнении. Это смягчающее обстоятельство по ст. 4.2 КоАП и главный аргумент против назначения административного наказания.
До конца 2027 года надо сформировать архив: патент и чеки его оплаты, трудовой договор, приказ об отстранении, документы о новом патенте или об увольнении, все поданные уведомления с подтверждениями приема.
Как снизить штраф
Если организация есть в реестре МСП и это первое нарушение — можно попросить заменить штраф на предупреждение по ст. 4.1.1 КоАП.
Если предупреждение не выдадут, то можно ходатайствовать о назначении штрафа ниже низшего предела.
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Источники в Правовой системе «Клерка»:
Закон № 115-ФЗ от 25.07.2002, п. 4.2 ст. 13, п. 8 ст. 13,
ТК, ч. 3 ст. 327.5, ст. 327.6, ч. 2 ст. 327.6, п. 5 ч. 1 ст. 327.1,
КоАП, ч. 1 ст. 18.15, ч. 3 ст. 18.15, ч. 4 ст. 18.15, ст. 18.17, ст. 4.5, ст. 4.2, ст. 4.1.1,
Приказ МВД от 12.05.2026 № 290, приложения № 7, № 8, № 9,