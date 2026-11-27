Разделы тематические. Судебная практика — пять решений от пяти судов.
Налоги, ЕНС и отчётность (1)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О завершении финансового года по налоговым обязательствам и проведении сверки расчетов по ЕНС (ЕНП)
Письмо Минфина России
ред. актуальная · действует с 25.11.2026
Охрана труда и страховые взносы (3)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков
Приказ Минтруда России
ред. актуальная · действует с 01.03.2022
Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению
Приказ Минтруда России
ред. актуальная · действует с 01.09.2024
Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
Приказ Минтруда России
ред. актуальная · действует с 21.12.2025
Труд, миграция и кадры (1)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об установлении формы уведомления об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, и Порядка подачи такого уведомления в территориальный орган МВД России, выдавший патент
Приказ МВД России
ред. актуальная · действует с 07.01.2024
КИИ и цифровые требования (1)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об утверждении Правил осуществления мониторинга за исполнением субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации обязанности по использованию на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации программ для электронных вычислительных машин и баз данных, указанных в пункте 5 части 3 статьи 9 Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации
ред. актуальная · действует с 23.11.2026
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Лесозаводский районный суд Приморского края
Ленинский районный суд
Красноармейский районный суд г. Волгограда
Малмыжский районный суд Кировской области
Крапивинский районный суд Кемеровской области
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