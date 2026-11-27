Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 26 ноября 2026

26 ноября в систему поступило шесть документов: письмо Минфина о завершении финансового года и сверке ЕНС, три приказа Минтруда по охране труда и страховым взносам, приказ МВД о форме уведомления о трудовой деятельности иностранца с патентом и постановление о мониторинге перехода КИИ на российское ПО.