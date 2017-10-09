Онлайн-ККТ, БСО, эквайринг и кассовые операции. Теперь все понятно

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Форум «Клерка» пополнился новым разделом «Онлайн-ККТ, БСО, эквайринг и кассовые операции».

В нем собраны все последние темы, связанные с применением ККТ и порядком кассовых операций. В последнее время количество вопросов по этой теме резко выросло. Что неудивительно, потому что проблем много, а помощи от государственных органов ждать не приходится.

Все самые важные новости и статьи экспертов про кассы и БСО собраны в этом разделе.

Высказать искренюю радость можно в специально созданной, по этому поводу, теме: Привет, ККТ и эквайринг!