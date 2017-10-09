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Онлайн-ККТ, БСО, эквайринг и кассовые операции. Теперь все понятно

09.10.17 13:38
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Форум «Клерка» пополнился новым разделом «Онлайн-ККТ, БСО, эквайринг и кассовые операции».

В нем собраны все последние темы, связанные с применением ККТ и порядком кассовых операций. В последнее время количество вопросов по этой теме резко выросло. Что неудивительно, потому что проблем много, а помощи от государственных органов ждать не приходится.

Все самые важные новости и статьи экспертов про кассы и БСО собраны в этом разделе

Высказать искренюю радость можно в специально созданной, по этому поводу, теме: Привет, ККТ и эквайринг!

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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5 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург
Чтобы форум жил надо узнавать в налоговой ответы для предпринимателей, а не уничтожать актуальные темы, такие, как пробивать чеки при наложенном платеже
Аватар
Аноним
, Санкт-Петербург

Над.К, Вы писали:

Аноним, от того, что  Вы двадцать раз спросите одно и тоже в разных темах, форум живее не станет. А скорее, наоборот

Если вы будете затыкать, закрывать актуальные темы, запрещать выкладывать видео налоговиков, руководствуясь личными амбициями, то конечно форум живым не станет

<b>Модератор</b>
Над.К

Аноним, фантазировать не надо. Никто актуальные темы не закрывает. И уж тем более не мешает созданию новых, еще более актуальных.  И никаких амбиций у меня быть в форуме не может, мне это без надобности. Замечу, что Вы прекрасно общаетесь в форуме уже давно, никто Вам не препятствует. Как и всем остальным. Просто надо уважать правила и других людей в форуме.

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