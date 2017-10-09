Онлайн-ККТ, БСО, эквайринг и кассовые операции. Теперь все понятно
09.10.17 13:38
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Форум «Клерка» пополнился новым разделом «Онлайн-ККТ, БСО, эквайринг и кассовые операции».
В нем собраны все последние темы, связанные с применением ККТ и порядком кассовых операций. В последнее время количество вопросов по этой теме резко выросло. Что неудивительно, потому что проблем много, а помощи от государственных органов ждать не приходится.Все самые важные новости и статьи экспертов про кассы и БСО собраны в этом разделе.
Высказать искренюю радость можно в специально созданной, по этому поводу, теме: Привет, ККТ и эквайринг!
Над.К, Вы писали:
Если вы будете затыкать, закрывать актуальные темы, запрещать выкладывать видео налоговиков, руководствуясь личными амбициями, то конечно форум живым не станет
Аноним, фантазировать не надо. Никто актуальные темы не закрывает. И уж тем более не мешает созданию новых, еще более актуальных. И никаких амбиций у меня быть в форуме не может, мне это без надобности. Замечу, что Вы прекрасно общаетесь в форуме уже давно, никто Вам не препятствует. Как и всем остальным. Просто надо уважать правила и других людей в форуме.
Ура, давно пора было создать этот раздел!
Мою тему перенесите пожалуйста http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=591649