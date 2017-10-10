Как за два месяца сделать 5000 бухгалтеров?

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У «Ночного бухгалтера» юбилей: мы перевалили за 5000 подписчиков. Всего за 2 месяца.

Каждый вечер в районе 18 часов эти 5 тысяч человек получают краткий обзор самого важного для бухгалтеров. Мы пишем понятным языком и не занудничаем. Советуем, а не учим.

В общем, мы правда классные.

С этим согласны и эксперты. «Ночного бухгалтера» недавно признали лучшей рассылкой для бухгалтеров.

Таких, как мы, больше нет. Проверьте, подписавшись в форме ниже.

Тем, кому сегодня не придет «Ночной бухгалтер». Мы случайно удалили 47 подписчиков из базы «Ночного бухгалтера». Тем, кому не придет сегодняшний пушистый выпуск, а без «Ночного бухгалтера» жизнь уже не мила, нужно будет переподписаться. И не забыть после этого открыть письмо подтверждения, которое придет на указанный в форме ниже емеил.