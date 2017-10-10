Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Работодатель вместо зарплаты выдает бухгалтеру обещания расплатиться когда-нибудь потом. Однако обещаньями сыт не будешь…
Обсуждение этого вопроса на нашем форуме происходит уже полгода. Клерки совместными усилиями искали способ принудить работодателей расплатиться с бухгалтером.
На днях участники обсуждения поделились своими успехами. Кто-то вышел из этой борьбы за свои честно заработанные победителем, а кто-то, увы, потерпел поражение, но все еще не теряет надежды взыскать долги с теперь уже бывшего работодателя.
продолжение моей истории - следующее: с мая начал выплачивать раз в месяц зарплату (иногда немного больше - тыс. на 10), в итоге долг так и остался на месте, но денюшки то идут. Работаю по принципу - когда есть время и желание. Все чаще бываю "не у компьютера", позвоните позже)))
В сентябре (начале) шеф говорит - одну из компаний буду продавать, называет космическую сумму продажи (у него там большая доля). Я обрадовалась - что из этих денег погасит долги... Назвал даже крайнюю дату погашения (опять((((((. Потом сказал что передал компанию и у них теперь будет другой бухгалтер, просьба подготовить все к передаче дел. Я тянула ровно до даты погашения названной. Естественно оплаты не последовало(
Тогда я озвучила директору переданной компании, что хочу 30 тысяч за базу 1С. Он очень сильно возмущался, платить отказался, звонил шефу...
В итоге переговоров они запросили "всю отчетность с отметками и остатки на 1 января и на текущую дату". Думала, думала - всю отчетность с квитанциями скинула на флешку (за исключением кучи листов по НДС), и оборотно-сальдовую без конкретизации. И все документы отдала которые были в наличии в распечатанном виде. Подумала пусть разгадывают)
Писала новый бухгалтер - требует отдать все расшифровки, распечатанные "прошнурованные" кассовые книги и т.д. Ответила что после погашения долга по моей зарплате буду готова с ней пообщаться...
У меня сумма долга переползла за 300 тысяч(((
- Katerina3783
А вот другая читательница нашего сайта, которая и стала инициатором обсуждения, сообщила, что без сожаления рассталась со всеми неплательщиками.
Я со всеми неплательщиками рассталась.
Рассталась и с теми, кто платит мало.
Сейчас октябрь. Если обратятся вдруг, работать буду по предоплате.
- Mmmaximmm
А ваш труд всегда оплачивается вовремя? Сколько вы готовы ждать, терпеть, надеяться и верить, что работодатель когда-нибудь сполна расплатится с вам?
Принять участие в обсуждении можно в теме форума «Как намекнуть работодателю, что пора платить?»
Сталкивалась пару раз,но всегда свои деньги получала.Правда,совсем "немощных" и безденежных работодателей не было.Одному 3 месяца напоминала,а потом взяла и списала со счета на карту с уплатой НДФЛ,причем в первую очередность.Сумма была приличная,больше 200 тыс.Он офигел,но мне тоже было пофиг-я попрощалась с ним,с передачей общей информации,без аналитики.
Второй случай был,тоже примерно такой же,цена вопроса -50 тыс.Не платили,но я и подала Декларацию не минимальную к уплате,а с учетом моего долга-подарила государству,но была очень воодушевлена.
Директорам надо говорить,что даже при неофициальной работе бухгалтера вы всегда имеете право обратится в Прокуратуру и Трудовую инспекцию,это не угроза,это факт!И вряд ли выход из ситуации по Вашему обращению будет стоить дешевле!
Над.К, Вы писали:
Откуда речь про подписи?Акты могли быть не подписаны,равно как и договор.Перевести деньги можно и без подписи в Договоре,остальное уже проблема этих горе-работодателей.Вы называете вором человека,имя на то право?
Mmmaximmm, Вы писали:
Мышление на уровне ребёнка) Прокуратура в каждом городе есть, в больших по районам (округам) ЂЂЂЂ
Это воровство называется. Деньги переведены по несуществующему договору, поскольку если нет подписи, то и договор не заключен. Более того, автор написанного еще признается в том, что перевел деньги незаконно, потому что подписал платежку подписью руководителя, без его на то согласия.
Над.К, Вы писали:
полностью согласен. нельзя подлостью отвечать на подлость!!! Должно быть сомоуважение и действия в рамках Закона (да трудно, очень трудно) Иначе до разборок с автоматами не так далеко...
Аноним, а мне все равно в чем моя зарплата, в конверте или нет, главное, чтоб она была)
25 лет работаю. Все было: маленькая зар.плата, задержки в ее выплате, в счет зар.платы предлагали взять офисную технику, товар магазина.... Но все равно: очень неприятно это все читать.... Советы как обворовать и поставить работодателя - полная глупость, не говоря о том, что последствия могут быть плачевны для бухгалтера...
Поддерживаю! Бухгалтеров (самостоятельно забравших свои деньги) не осуждаю.
Вот поэтому и есть такие работодатели, которые кидают на деньги. Знают, что им ничего не будет, все же "порядочные" и "в рамках закона". С волками жить по волчьи выть. Тот кто кидает на деньги, должен быть сам кинут на деньги, иначе с этими категориями людей невозможно что-то делать. Просто в силу их ментальности братков из 90-х. Для них, любой кто молчит, это лох и терпила, и с ним можно не считаться. Особенно такие кадры многочисленны в регионах.
Воровские правила прям. Каждый вор ведь себе находит оправдания
Молчать никто не призывает. Вот превращаться в преступника вряд ли стоит.
меня работодатель собирался кинуть на 3-х месячную зарплату. Причем это был мой единственный доход. Очень понервничала. Воровать (кидать деньги на свою карточку) не собиралась, но вот собиралась пожаловаться в Трудинспекцию и в Отдел по охране труда. Зарплата серая, ничего бы не получила. Но он бы штрафов собрал много. И отдел по охране труда в его городе (Усть-Лабинск) зверский, штрафуют за все. А я к тому же не главным бухгалтером числилась.
Нас государство периодически кидает и ничего. а тут какой- то работодатель. Иногда-вовремя смыться, пусть даже и не заплатили, выгодней, чем заплатил, а потом сиди за всех. У грамотного бухгалтера должна быть чуйка. Если тебя "ушли"- скажи за это спасибо! Не твоё!
Я в шоке- долг 300000 и сидим, ждём лучшей весны. Вы ,извините, экономисты в первую очередь. Чего сидеть растить долг...
natalisa51, Вы писали:
вот с этим согласна. Сначала обидно, а потом понимаешь, что это к лучшему
Да лучше в справедливости сидеть, чем в тюрьме. Ведь, украв один раз, можно и втянутся Сегодня работодатель плохой, завтра сосед, послезавтра еще кто-нибудь.
Ну вор, ну и что? Святых очень мало осталось, они обычно с голоду помирают. А в России любой успешный человек, где-то, что-то, как-то и кого-то обманул и обворовал. Честного бизнеса не может быть по определению, тем более у нас.
Над.К, Вы писали:
Работодатели периодически пытаются тебя надуть, как могут. Был случай. Восстанавливала учет в 3 кв. с начала года, + постановка учета. прошлый бухгалтер не заморачивалась особо. Сдала отчетность за 2, в полсентября офис не работал - жена директора отдыхать уезжала. За 3 кв сдаю отчетность, а директор - за сентябрь платить не буду. Год закрыла, сказала- больше не обращайтесь. Результат- один удар от качка - переломана височная кость, упал-перелом затылочной кости. Овощ. ну не только меня без оплаты оставлял. Программеру - а зачем я за обновление 1с платить должен? Я же программу купил! Есть, господа, и Высший суд. А забирать с расчетного счета- я не стану точно. Тут каждый для себя решает. Хотя можно тупо подставить компанию. И даже разорить(каждый знает грехи).