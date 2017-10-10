Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

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Работодатель вместо зарплаты выдает бухгалтеру обещания расплатиться когда-нибудь потом. Однако обещаньями сыт не будешь…

Обсуждение этого вопроса на нашем форуме происходит уже полгода. Клерки совместными усилиями искали способ принудить работодателей расплатиться с бухгалтером.

На днях участники обсуждения поделились своими успехами. Кто-то вышел из этой борьбы за свои честно заработанные победителем, а кто-то, увы, потерпел поражение, но все еще не теряет надежды взыскать долги с теперь уже бывшего работодателя.

продолжение моей истории - следующее: с мая начал выплачивать раз в месяц зарплату (иногда немного больше - тыс. на 10), в итоге долг так и остался на месте, но денюшки то идут. Работаю по принципу - когда есть время и желание. Все чаще бываю "не у компьютера", позвоните позже)))

В сентябре (начале) шеф говорит - одну из компаний буду продавать, называет космическую сумму продажи (у него там большая доля). Я обрадовалась - что из этих денег погасит долги... Назвал даже крайнюю дату погашения (опять((((((. Потом сказал что передал компанию и у них теперь будет другой бухгалтер, просьба подготовить все к передаче дел. Я тянула ровно до даты погашения названной. Естественно оплаты не последовало(

Тогда я озвучила директору переданной компании, что хочу 30 тысяч за базу 1С. Он очень сильно возмущался, платить отказался, звонил шефу...

В итоге переговоров они запросили "всю отчетность с отметками и остатки на 1 января и на текущую дату". Думала, думала - всю отчетность с квитанциями скинула на флешку (за исключением кучи листов по НДС), и оборотно-сальдовую без конкретизации. И все документы отдала которые были в наличии в распечатанном виде. Подумала пусть разгадывают)

Писала новый бухгалтер - требует отдать все расшифровки, распечатанные "прошнурованные" кассовые книги и т.д. Ответила что после погашения долга по моей зарплате буду готова с ней пообщаться...

У меня сумма долга переползла за 300 тысяч(((

- Katerina3783

А вот другая читательница нашего сайта, которая и стала инициатором обсуждения, сообщила, что без сожаления рассталась со всеми неплательщиками.

Я со всеми неплательщиками рассталась.

Рассталась и с теми, кто платит мало.

Сейчас октябрь. Если обратятся вдруг, работать буду по предоплате.

- Mmmaximmm

А ваш труд всегда оплачивается вовремя? Сколько вы готовы ждать, терпеть, надеяться и верить, что работодатель когда-нибудь сполна расплатится с вам?

Принять участие в обсуждении можно в теме форума «Как намекнуть работодателю, что пора платить?»