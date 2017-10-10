Клерк.Ру
 
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Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

10.10.17 06:03
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Работодатель вместо зарплаты выдает бухгалтеру обещания расплатиться когда-нибудь потом. Однако обещаньями сыт не будешь…

Обсуждение этого вопроса на нашем форуме происходит уже полгода. Клерки совместными усилиями искали способ принудить работодателей расплатиться с бухгалтером.

На днях участники обсуждения поделились своими успехами. Кто-то вышел из этой борьбы за свои честно заработанные победителем, а кто-то, увы, потерпел поражение, но все еще не теряет надежды взыскать долги с теперь уже бывшего работодателя.

продолжение моей истории - следующее: с мая начал выплачивать раз в месяц зарплату (иногда немного больше - тыс. на 10), в итоге долг так и остался на месте, но денюшки то идут. Работаю по принципу - когда есть время и желание. Все чаще бываю "не у компьютера", позвоните позже)))
В сентябре (начале) шеф говорит - одну из компаний буду продавать, называет космическую сумму продажи (у него там большая доля). Я обрадовалась - что из этих денег погасит долги... Назвал даже крайнюю дату погашения (опять((((((. Потом сказал что передал компанию и у них теперь будет другой бухгалтер, просьба подготовить все к передаче дел. Я тянула ровно до даты погашения названной. Естественно оплаты не последовало(
Тогда я озвучила директору переданной компании, что хочу 30 тысяч за базу 1С. Он очень сильно возмущался, платить отказался, звонил шефу...
В итоге переговоров они запросили "всю отчетность с отметками и остатки на 1 января и на текущую дату". Думала, думала - всю отчетность с квитанциями скинула на флешку (за исключением кучи листов по НДС), и оборотно-сальдовую без конкретизации. И все документы отдала которые были в наличии в распечатанном виде. Подумала пусть разгадывают)
Писала новый бухгалтер - требует отдать все расшифровки, распечатанные "прошнурованные" кассовые книги и т.д. Ответила что после погашения долга по моей зарплате буду готова с ней пообщаться...
У меня сумма долга переползла за 300 тысяч(((
- Katerina3783

А вот другая читательница нашего сайта, которая и стала инициатором обсуждения, сообщила, что без сожаления рассталась со всеми неплательщиками.

Я со всеми неплательщиками рассталась.
Рассталась и с теми, кто платит мало.
Сейчас октябрь. Если обратятся вдруг, работать буду по предоплате.
- Mmmaximmm

А ваш труд всегда оплачивается вовремя? Сколько вы готовы ждать, терпеть, надеяться и верить, что работодатель когда-нибудь сполна расплатится с вам?

Принять участие в обсуждении можно в теме форума «Как намекнуть работодателю, что пора платить?»

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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32 мнения
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Аноним
, Москва

Сталкивалась пару раз,но всегда свои деньги получала.Правда,совсем "немощных" и безденежных работодателей не было.Одному 3 месяца напоминала,а потом взяла и списала со счета на карту с уплатой НДФЛ,причем в первую очередность.Сумма была приличная,больше 200 тыс.Он офигел,но мне тоже было пофиг-я попрощалась с ним,с передачей общей информации,без аналитики.

Второй случай был,тоже примерно такой же,цена вопроса -50 тыс.Не платили,но я и подала Декларацию не минимальную к уплате,а с учетом моего долга-подарила государству,но была очень воодушевлена.

Директорам надо говорить,что даже при неофициальной работе бухгалтера вы всегда имеете право обратится в Прокуратуру и Трудовую инспекцию,это не угроза,это факт!И вряд ли выход из ситуации по Вашему обращению будет стоить дешевле!

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Аноним
, Санкт-Петербург
Надо же, Москва "пробудилась из-за сна " и с ней Mmmaximmm с Замкадья)


Жители Краснодарского края теперь могут обратиться прокуратуру Кубани по вопросам «серой зарплаты». Ведомство принимает жалобы по горячей линии.

Телефон «горячей линии» в Краснодаре - 8 (861) 200-90-60. В каждом
конкретном случае работник решает для себя сам - мириться с зарплатой в
конверте или нет.

Если вас устраивает серый доход или другой работы в городе не
найти, то хотя бы знайте, что государство вам в этом случае тоже ничего не
должно.

А значит, откладывайте деньги самостоятельно: и на пенсию, и на другие
нужды.



 

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Аноним
, Иркутск
К сожалению работодатели зачастую не считают нужным расплачиваться. Дважды я потеряла деньги. Ещё один раз,когда мне дама отказалась выплачивать долг за 3 месяца,а ее цветочный магазин находился на первом этаже в доме,где моя квартира, я сообщила в налоговую,что она при продаже в розницу на УСН не имеет кассы и сдала декларацию по усно с реальными цифрами, т.е. она заплатила в бюджет раз в 5 больше,чем была мне должна и съехала с первого этажа моего дома. А за 2 недели перед новым годом один замечательный работодатель перевел 800 тысяч. На личные нужды и улетел в Таиланд. Всем кое как копейки выплатил, мне в Скайпе по поводу ЗП стал писать,что мне деньги за декабрь отдаст в конце января!!!! Т.к. на работу я вышла в конце июня и он считает что мне он должен платить именно так. Каково было его удивление, когда я выставила счета, составила договор и акты на мою организацию, на восстановление учёта (т.к. у него с апреля по июнь не было бухгалтера) и перевела все,что он мне был должен. В 3 часа ночи , бедный,звонил с Таиланда,когда на завтрак пошел. 
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, а чем Вы лучше этих работодателей - стучите, воруете деньги, подписи подделываете (сами пишете, что договоры на свою организацию составили).
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Аноним
, Москва

Над.К, Вы писали:

Аноним, а чем Вы лучше этих работодателей - стучите, воруете деньги, подписи подделываете (сами пишете, что договоры на свою организацию составили).

 Откуда речь про подписи?Акты могли быть не подписаны,равно как и договор.Перевести деньги можно и без подписи в Договоре,остальное уже проблема этих горе-работодателей.Вы называете вором человека,имя на то право?

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Аноним
, Санкт-Петербург

Mmmaximmm, Вы писали:

Аноним, предлагаете мне в краснодарскую прокуратуру что ли позвонить?
по вопросам трудовых отношений в Москве?)

 Мышление на уровне ребёнка) Прокуратура в каждом городе есть, в больших по районам (округам) ЂЂЂЂ

<b>Модератор</b>
Над.К
Перевести деньги можно и без подписи в Договоре,

 Это воровство называется. Деньги переведены по несуществующему договору, поскольку если нет подписи, то и договор не заключен. Более того, автор написанного еще признается в том, что перевел деньги незаконно, потому что подписал платежку подписью руководителя, без его на то согласия.

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Аноним
, Челябинск

Над.К, Вы писали:

Перевести деньги можно и без подписи в Договоре,

 Это воровство называется. Деньги переведены по несуществующему договору, поскольку если нет подписи, то и договор не заключен. Более того, автор написанного еще признается в том, что перевел деньги незаконно, потому что подписал платежку подписью руководителя, без его на то согласия.

 полностью согласен. нельзя подлостью отвечать на подлость!!! Должно быть сомоуважение и действия в рамках Закона (да трудно, очень трудно) Иначе до разборок с автоматами не так далеко...

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
Аноним, а зачем мне в принципе в прокуратуру обращаться?)
С какой целью?
Я приняла решение - с бедными/несчастными/кризисными больше не работать, пусть им кто-нибудь еще делает "учет и отчет")
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Аноним
, Санкт-Петербург
В принципе, в прокуратуру может обратиться любой работник, не только бухгалтер.
В каждом конкретном случае работник решает для себя сам - мириться с зарплатой в конверте или нет.

 

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Аноним

25 лет работаю. Все было: маленькая зар.плата, задержки в ее выплате, в счет зар.платы предлагали  взять офисную технику, товар магазина.... Но все равно: очень неприятно это все читать.... Советы как обворовать и поставить работодателя - полная глупость, не говоря о том, что последствия могут быть плачевны для бухгалтера... 

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Аноним
, Санкт-Петербург
Читаю мнение коллег, сочувствую ... и понимаю, что работаю за сущие копейки, которые мне, в свою очередь, "бизнесмены" задерживают, не платят. Жаловаться никуда не пойду, имею доступ к ден.средствам, но самолично списывать их и "наказывать" никого не буду - не хочу терять лицо.
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Аноним
, Санкт-Петербург
Аналогично, согласна с коллегами , подлостью отвечать на подлость не буду. Проблемы имеются, но как-то стараемся выходить из трудных ситуаций с достоинством. 

Клерк
Татьяна- Васильевна
, Санкт-Петербург
Жаловаться никуда не пойду, имею доступ к ден.средствам, но самолично списывать их и "наказывать" никого не буду

 Поддерживаю! Бухгалтеров (самостоятельно забравших свои деньги) не осуждаю.

Клерк
Pandorum
Если вас устраивает серый доход или другой работы в городе не
найти, то хотя бы знайте, что государство вам в этом случае тоже ничего не
должно.

 

А если другой работы в городе не найти, и я, не соглашаясь на серый доход, не работаю вообще (предположим), что государство мне должно? Пособие по безработице, причем не вечное и опять больше ничего. Удобно.
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Аноним
, Москва
Это воровство называется.

 Вот поэтому и есть такие работодатели, которые кидают на деньги. Знают, что им ничего не будет, все же "порядочные" и "в рамках закона". С волками жить по волчьи выть. Тот кто кидает на деньги, должен быть сам кинут на деньги, иначе с этими категориями людей невозможно что-то делать. Просто в силу их ментальности братков из 90-х. Для них, любой кто молчит, это лох и терпила, и с ним можно не считаться. Особенно такие кадры многочисленны в регионах.

<b>Модератор</b>
Над.К
С волками жить по волчьи выть.

 Воровские правила прям. Каждый вор ведь себе находит оправдания ;)

Для них, любой кто молчит,

 Молчать никто не призывает. Вот превращаться в преступника вряд ли стоит.

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Аноним
, Москва
Воровские правила прям.

 

Да, воровские. Не хотите плакаться потом по форумам и кухням какие плохие работодатели, не работайте с ворьем. Раз работаете, значит принимаете их правила. Всё просто. Помните у Наутилуса: если ты пьешь с ворами опасайся за свой кошелек?
Молчать никто не призывает.

 

Нытьё "как меня обманул плохой дядя" ничего не решит. Хочет человек быть честным, но нищим, это его выбор. Но и его блеянья после того как оставили без денег выглядят смешно. Дескать я весь такой правильный, и сижу по уши в... справедливости. А он такой плАхой, в Куршавеле катается. Как тут не вспомнить американский вопрос: коль такой умный, почему не богатый?
Клерк
ti605
, Краснодар

меня работодатель собирался кинуть на 3-х месячную зарплату. Причем это был мой единственный доход. Очень понервничала. Воровать (кидать деньги на свою карточку) не собиралась, но вот собиралась пожаловаться в Трудинспекцию и в Отдел по охране труда. Зарплата серая, ничего бы не получила. Но он бы штрафов собрал много. И отдел по охране труда в его городе (Усть-Лабинск) зверский, штрафуют за все. А я к тому же не главным бухгалтером числилась. 

Муж подбивал обратиться в ОБЭП. Но я понимала, что за такое и убить могут, в таком случае ему бы грозило несколько миллионов штрафов. Вряд ли я бы решилась, конечно. 
А через некоторое время у него бизнес рухнул. Вот так то.

Клерк
natalisa51

Нас государство периодически кидает и ничего. а тут какой- то работодатель.  Иногда-вовремя смыться, пусть даже и не заплатили, выгодней, чем  заплатил, а потом сиди за всех. У грамотного бухгалтера должна быть чуйка.  Если тебя "ушли"- скажи за это спасибо! Не твоё!

Я в шоке- долг 300000 и сидим, ждём лучшей весны. Вы ,извините, экономисты в первую очередь.  Чего сидеть растить долг...

Клерк
ti605
, Краснодар

natalisa51, Вы писали:

Нас государство периодически кидает и ничего. а тут какой- то работодатель.  Иногда-вовремя смыться, пусть даже и не заплатили, выгодней, чем  заплатил, а потом сиди за всех. У грамотного бухгалтера должна быть чуйка.  Если тебя "ушли"- скажи за это спасибо! Не твоё!

 вот с этим согласна. Сначала обидно, а потом понимаешь, что это к лучшему

<b>Модератор</b>
Над.К
Дескать я весь такой правильный, и сижу по уши в... справедливости.

 Да лучше в справедливости сидеть, чем в тюрьме. Ведь, украв один раз, можно и втянутся ;) Сегодня работодатель плохой, завтра сосед, послезавтра еще кто-нибудь.

Клерк
natalisa51
 Ни надо ничего ,ни у кого просить- сами дадут (Воланд " Мастер и Маргарита"). А чтобы сами давали,надо правильно себя преподносить. Бегать жаловать-это для тех, кто сам ничего не может в жизни добиться. И потом вам от этого ничего не перепадёт, а я за то чтобы жизнь наказывала , Кормить органы власть- они так упакованы неплохо.  
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Аноним
, Санкт-Петербург
Ситуации, конечно, разные могут быть. Но зачем же работать если вам не платят? Тут собрались все обеспеченные и могут спокойно прожить несколько месяцев не получая зарплаты?
Надо увольняться и искать другую работу, а не ждать когда долг перевалит за 300 тысяч. И не надо писать, что работы в городе нет. Какой смысл в такой "стабильной" работе, если она денег не приносит?
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Аноним
, Москва
Ведь, украв один раз, можно и втянутся

 

Можно, но тогда никто уже не виноват, что ты втянулся.  Тут как с алкоголем. Кто-то каждый день накатывает и становиться алкашом, а кто-то культурно по случаю посмакует пару рюмок коньяку. Почувствуйте разницу.
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Аноним
, Москва

Ну вор, ну и что? Святых очень мало осталось, они обычно с голоду помирают. А в России любой успешный человек, где-то, что-то, как-то и кого-то обманул и обворовал. Честного бизнеса не может быть по определению, тем более у нас.

Клерк
nmy1
, Екатеринбург
Было у меня два раза, когда работодатель не захотел платить зарплату. Но я в таких случаях долго не тяну. Пишу заявление на увольнение. В первом случае поставила пароль на вход в базу 1С и уволилась спокойно. Сами прибежали и зарплату принесли, чтобы я им пароль сообщила. В другой раз, просто не отдала первичку (работала на дому). Помаялись два месяца и тоже деньги привезли. Больше мне такие не попадались. А воровать не приучена и совесть не позволяет.
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Аноним
, Пермь

Над.К, Вы писали:

Дескать я весь такой правильный, и сижу по уши в... справедливости.

 Да лучше в справедливости сидеть, чем в тюрьме. Ведь, украв один раз, можно и втянутся ;) Сегодня работодатель плохой, завтра сосед, послезавтра еще кто-нибудь.

 Работодатели периодически пытаются тебя надуть, как могут. Был случай. Восстанавливала учет в 3 кв. с начала года, + постановка учета. прошлый бухгалтер не заморачивалась особо. Сдала отчетность за 2, в  полсентября офис не работал - жена директора отдыхать уезжала. За 3 кв сдаю отчетность, а директор - за сентябрь платить не буду. Год закрыла, сказала- больше не обращайтесь. Результат- один удар от качка - переломана височная кость, упал-перелом затылочной кости. Овощ. ну не только меня без оплаты оставлял. Программеру - а зачем я за обновление 1с платить должен? Я же программу купил! Есть, господа, и Высший суд. А забирать с расчетного счета- я не стану точно. Тут каждый для себя решает. Хотя можно тупо подставить компанию. И даже разорить(каждый знает грехи).

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