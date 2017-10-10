Клерк.Ру
 
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Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку

10.10.17 10:47
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В последнее время банки активизировали свою деятельность по выявлению нехороших клиентов – потенциальных пособников террористов, легализующих доходы, добытые нечестным путем.

Накануне на наш форум обратился представитель компании, которая попала в такой «переплет» и получила блокировку интернет-банка. Бизнесменов расстроил не столько сам факт блокировки, сколько невозможность получить назад свои деньги в сумме 1 млн. рублей.

Перечислить их на другой счет не представляется возможным, так как в открытии счета в других банках компании отказано. Между тем как вариант, банк может зачислить деньги компании в свой доход. По понятным причинам, бизнесмены подобный вариант не считают для себя приемлемым.

Прошу помочь (поделиться опытом) в решении проблемы.
ООО почти два года работало в ПромСвязьБанке. Придя в одно утро на работу увидели ограничения на пользование банк-клиентом. Контора безусловно техническая (дочерняя), причины возникновения вопросов у банка понятны, основания по 115, как выяснилось, были (малый штат, малые налоги).
Тем не менее на р/с почти 1млн руб оборотных средств. Ни одну платежку не проводят, только налоги и небольшие з/п. Обратный перевод по письму на контрагентов-плательщиков не делают тоже. Хотели открыть р/с в модуле - не дали, в тинкофф - тоже. Очевидно, не откроют нигде.
Запросили бланк заявления на закрытие счета - там только три варианта:
1. Перевести на другой свой счет (невариант, т.к. нигде не открывают)
2. Вернуть налом (только для ИП)
3. Зачислить в доход банка (без комментариев)
Чековой книжки нет. Все операции были безналичные.
Подскажите, как в таком случае быть с остатком средств на счете.
а) Можно ли добиться перечисления остатка при закрытии счета на р/с другого ООО (кредитора)
б) Можно ли добиться перечисления остатка на карту физ. лица
Поделитесь опытом решения подобного рода проблем.
Заранее благодарен!
- viktor12

Дать совет нашему читателю можно в теме форума «ПСБ заблокировал счет! Ситуация тупиковая».

Напомним, за 9 месяцев текущего года в черный список ЦБ попали уже 500 тыс. компаний.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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23 мнения
Клерк
topvisa
, Мурманск
Перечислить на счёт руководителя под отчёт, а тот в свою очередь (если надо) вернет наликом в кассу организации. Ну или авансом под ЗП.
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Аноним
, Краснодар

тормошите банк по теме вариантов,звоните/ встречайтесь с начальниками банковскими

грустно : никуда перечислять  нельзя,нигде счет не открывают....

Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
в соответствии с ч. 1 ст. 859 ГК РФ - Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время.
В соответствии с ч.3 ст. 859 ГК РФ - Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник
, Ярославль
В соответствии с ч.3 ст. 859 ГК РФ - Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента

 все хорошо, только с какой комиссией.. я так понимаю тут еще банк грабительский процент установил..И кстати у ПСБ нет сейчас проблем? а то может оно за счастье снять эти деньги с комиссией 20% пока все у юрика не сгорели..

Клерк
bestiya7460
, Челябинск

ВаляЧел, Вы писали:

в соответствии с ч. 1 ст. 859 ГК РФ - Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время.
В соответствии с ч.3 ст. 859 ГК РФ - Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента

 Особенно, когда директор бомж и отрекся от всего ГК прямо в тему, я думаю там ситуация как раз таки с бомжом....

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Аноним
, Москва
вы только в 2 банках пытались открыть р/с? пытайтесь еще, 2 - это не показатель, если в 10 не откроют - вот это да!!! подозреваю что у вас в выписке из ЕГРЮЛ отражено не присутствие по ЮА, хотя знаю такую компашку которой не помешало это иметь в ПСБ расчетник 
Клерк
ti605
, Краснодар
значит провести платеж как аванс в счет зарплаты кому-нибудь. Аванс - чтобы НДФЛ не платить в тот же день. Потом человек как бы ошибочно перечисленный аванс просто возвращает в кассу предприятия. 
Только пропустит ли банк большую сумму на аванс? Или разбить на много маленьких сумм и перечислить списком, а потом бегать за каждым сотрудником, чтобы вернули. 
Клерк
id244999085
, Москва
Случайно нашёл сайт unblock.money  обещают помощь в правовом поле, продавить банк по закону. Сам не пользовался, поэтому уверенно рекомендовать не могу. Себе ссылку сохранил. Не рекламирую, просто делюсь.
Клерк
id244999085
, Москва

Аноним, Вы писали:

вы только в 2 банках пытались открыть р/с? пытайтесь еще, 2 - это не показатель, если в 10 не откроют - вот это да!!! подозреваю что у вас в выписке из ЕГРЮЛ отражено не присутствие по ЮА, хотя знаю такую компашку которой не помешало это иметь в ПСБ расчетник 

 Если уж попал в список, надежды открыться хоть где, даже за деньги почти нет. Сейчас всё чётче работает база. Могут открыть и закрыть тут же, даже не успеете отправить. В Контакте есть группы по юр помощи в таких ситуациях , нечто вроде "открыть/закрыть ООО" в поиск пишите.

Клерк
id244999085
, Москва

Ну своей историей поделюсь... Заблокировали в Тинькове, и тоже только на другой счёт. А никто не открывает! Мотали нам нервы 2 месяца. Признают что деньги наши и что никто без решения Суда забрать их у нас не может, но и отдавать иначе как на др счёт не соглашаются. Причём ни с кем нормально, выше низшего звена, обсудить невозможно, переключают по кругу менеджер - старший менеджер - операционист, старший операционист... Требую руководителя, отвечают "сейчас я Вас переключу!" Как и куа к ним можно приехать не говорят. "Сейча переключу!" И опять по кругу! Как решили? Написали им с женой(она ген дир и учредиель) письмо, что приедем к их кул-центру(офисом банка это не назвать, это засекреченный бункер, куда клиентов не приглашают), который еле вычислили, вызовем журналистов и подожжём себя заживо! Заявим перед смертью, что банк нас издевательствами довёл до самоубийства. И в блог самого О Тинькова написали то же самое... И, о чудо! Я уж не знаю, кому спасибо, не Самому ли, нам срочно ответили, что не надо самоубийств,всё решим! И дали провести платёж нашему поставщику.


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Аноним
, Москва
1)Открыть счет в последней сотне банков, дальше сами знаете, что делать.
или
2) ЗП ген.директору за год(дороговато ,а что делать?)
потом
3) Открывать новую фирму и платить налоги , чтобы не попадать.
Клерк
id244999085
, Москва

А вообще я всё больше думаю, что беспредел только крепнет. Надо то-то делать... Хотя бы составить общую петицию с массой подписей и добиваться приведения ФЗ 115 во вменяемый вид.  Есть там одна маааленькая фразочка, которая по сути даёт ЦБ,Финмону и банкам делать вообще что угодно и как угодно "потому что показалось". А это уже полное попрание сути Законности и отрицание презумпции невиновности. За наличие бороды, посчитать боевиком ИГ, за наколку - бандитом. Давайте обращаться к Ассоциации банков, профильному комитету Думы, ОНФ, омбудсмену по защите малого бизнеса, в общественную палату.

Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
id244999085, все гораздо хуже. И дело не в 115 ФЗ. Вот тут гляньте
А вообще, вы - молодцы. Я тоже - сторонник экстремальных методов в подобных ситуациях.
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Аноним
, Москва
Банковская борзота!! Охамели в конец!! Только % стрич да руки выворачивать людям!! Беспредел на государственном уровне!!!
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Аноним
, Краснодар

Аноним, Вы писали:

у нас тоже такая же ситуация, как быть ума не приложу. Отказы везде.


У меня по фирме внесение в черный список Промсвязьбанком. При этом ни одной операции по банку не проводилось. Обратились в банк с вопросом за что? Ответили: за то, что не проводилось никаких операций. Вот так! Круто)) ВТБ отказал в открытии по причине внесения в черный список. Тинькофф открыл. После этого пошли закрывать просвязьбанк. Они автоматически сняли черный список. Но у нас не было денег на счету.... С деньгами ситуация интересная конечно..

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Аноним
, Москва
А вообще, вы - молодцы. Я тоже - сторонник экстремальных методов в подобных ситуациях.

 

Да, это единственное, что на них действует. Но, надо действовать очень продуманно. Помните историю про кавказца, который "захватил" заложников в банке у которго отняли лицензию, а у чувака там был крупный вклад? К чуваку отнеслись публично, типа, с пониманием. Выждали спада накала страстей и внимания общественности и вот на днях объявили, что ему таки дадут 10 лет за то, что он требовал экстримальным образом возврата своих же денег.
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Аноним
, Обнинск

если контору собираются закрывать (раз дочерняя, техническая), почему бы не заплатить налогов и взносов за кого-то ещё (вместо основной орг-ции, например), потом либо возврат в кассу, либо переплата. Ну или з/п сотрудникам контрагентов))

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Аноним
, Краснодар
У нас за год четвертый банк, хорошо, в последний раз все деньги вернули клиенту , банк сделал возврат платежа , сумма около 2х миллионов. Открыли счет заново уже в четвертом банке, беспредел и нервомотство полное. Требования банков похожи на бред сумасшедших, например нельзя сразу перевести деньги покупателя поставщику за товар-отмываете, надо ждать три дня минимум, полный бред! И отношение сотрудников банка при этом , как только блокируют счет, как к террористам, их там зомбируют что-ли? 
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Аноним
, Краснодар
Могу посоветовать искать банк попроще, где откроют, нам тоже во многих отказывали, но некоторые открывали, успевали перевести деньги и там их отправить поставщикам
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