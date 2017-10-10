Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку

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В последнее время банки активизировали свою деятельность по выявлению нехороших клиентов – потенциальных пособников террористов, легализующих доходы, добытые нечестным путем.

Накануне на наш форум обратился представитель компании, которая попала в такой «переплет» и получила блокировку интернет-банка. Бизнесменов расстроил не столько сам факт блокировки, сколько невозможность получить назад свои деньги в сумме 1 млн. рублей.

Перечислить их на другой счет не представляется возможным, так как в открытии счета в других банках компании отказано. Между тем как вариант, банк может зачислить деньги компании в свой доход. По понятным причинам, бизнесмены подобный вариант не считают для себя приемлемым.

Прошу помочь (поделиться опытом) в решении проблемы.

ООО почти два года работало в ПромСвязьБанке. Придя в одно утро на работу увидели ограничения на пользование банк-клиентом. Контора безусловно техническая (дочерняя), причины возникновения вопросов у банка понятны, основания по 115, как выяснилось, были (малый штат, малые налоги).

Тем не менее на р/с почти 1млн руб оборотных средств. Ни одну платежку не проводят, только налоги и небольшие з/п. Обратный перевод по письму на контрагентов-плательщиков не делают тоже. Хотели открыть р/с в модуле - не дали, в тинкофф - тоже. Очевидно, не откроют нигде.

Запросили бланк заявления на закрытие счета - там только три варианта:

1. Перевести на другой свой счет (невариант, т.к. нигде не открывают)

2. Вернуть налом (только для ИП)

3. Зачислить в доход банка (без комментариев)

Чековой книжки нет. Все операции были безналичные.

Подскажите, как в таком случае быть с остатком средств на счете.

а) Можно ли добиться перечисления остатка при закрытии счета на р/с другого ООО (кредитора)

б) Можно ли добиться перечисления остатка на карту физ. лица

Поделитесь опытом решения подобного рода проблем.

Заранее благодарен!

- viktor12

Дать совет нашему читателю можно в теме форума «ПСБ заблокировал счет! Ситуация тупиковая».

Напомним, за 9 месяцев текущего года в черный список ЦБ попали уже 500 тыс. компаний.