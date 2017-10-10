Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку
В последнее время банки активизировали свою деятельность по выявлению нехороших клиентов – потенциальных пособников террористов, легализующих доходы, добытые нечестным путем.
Накануне на наш форум обратился представитель компании, которая попала в такой «переплет» и получила блокировку интернет-банка. Бизнесменов расстроил не столько сам факт блокировки, сколько невозможность получить назад свои деньги в сумме 1 млн. рублей.
Перечислить их на другой счет не представляется возможным, так как в открытии счета в других банках компании отказано. Между тем как вариант, банк может зачислить деньги компании в свой доход. По понятным причинам, бизнесмены подобный вариант не считают для себя приемлемым.
Прошу помочь (поделиться опытом) в решении проблемы.
ООО почти два года работало в ПромСвязьБанке. Придя в одно утро на работу увидели ограничения на пользование банк-клиентом. Контора безусловно техническая (дочерняя), причины возникновения вопросов у банка понятны, основания по 115, как выяснилось, были (малый штат, малые налоги).
Тем не менее на р/с почти 1млн руб оборотных средств. Ни одну платежку не проводят, только налоги и небольшие з/п. Обратный перевод по письму на контрагентов-плательщиков не делают тоже. Хотели открыть р/с в модуле - не дали, в тинкофф - тоже. Очевидно, не откроют нигде.
Запросили бланк заявления на закрытие счета - там только три варианта:
1. Перевести на другой свой счет (невариант, т.к. нигде не открывают)
2. Вернуть налом (только для ИП)
3. Зачислить в доход банка (без комментариев)
Чековой книжки нет. Все операции были безналичные.
Подскажите, как в таком случае быть с остатком средств на счете.
а) Можно ли добиться перечисления остатка при закрытии счета на р/с другого ООО (кредитора)
б) Можно ли добиться перечисления остатка на карту физ. лица
Поделитесь опытом решения подобного рода проблем.
Заранее благодарен!
- viktor12
Дать совет нашему читателю можно в теме форума «ПСБ заблокировал счет! Ситуация тупиковая».
Напомним, за 9 месяцев текущего года в черный список ЦБ попали уже 500 тыс. компаний.
тормошите банк по теме вариантов,звоните/ встречайтесь с начальниками банковскими
грустно : никуда перечислять нельзя,нигде счет не открывают....
все хорошо, только с какой комиссией.. я так понимаю тут еще банк грабительский процент установил..И кстати у ПСБ нет сейчас проблем? а то может оно за счастье снять эти деньги с комиссией 20% пока все у юрика не сгорели..
ВаляЧел, Вы писали:
Особенно, когда директор бомж и отрекся от всего ГК прямо в тему, я думаю там ситуация как раз таки с бомжом....
Аноним, Вы писали:
Если уж попал в список, надежды открыться хоть где, даже за деньги почти нет. Сейчас всё чётче работает база. Могут открыть и закрыть тут же, даже не успеете отправить. В Контакте есть группы по юр помощи в таких ситуациях , нечто вроде "открыть/закрыть ООО" в поиск пишите.
Ну своей историей поделюсь... Заблокировали в Тинькове, и тоже только на другой счёт. А никто не открывает! Мотали нам нервы 2 месяца. Признают что деньги наши и что никто без решения Суда забрать их у нас не может, но и отдавать иначе как на др счёт не соглашаются. Причём ни с кем нормально, выше низшего звена, обсудить невозможно, переключают по кругу менеджер - старший менеджер - операционист, старший операционист... Требую руководителя, отвечают "сейчас я Вас переключу!" Как и куа к ним можно приехать не говорят. "Сейча переключу!" И опять по кругу! Как решили? Написали им с женой(она ген дир и учредиель) письмо, что приедем к их кул-центру(офисом банка это не назвать, это засекреченный бункер, куда клиентов не приглашают), который еле вычислили, вызовем журналистов и подожжём себя заживо! Заявим перед смертью, что банк нас издевательствами довёл до самоубийства. И в блог самого О Тинькова написали то же самое... И, о чудо! Я уж не знаю, кому спасибо, не Самому ли, нам срочно ответили, что не надо самоубийств,всё решим! И дали провести платёж нашему поставщику.
А вообще я всё больше думаю, что беспредел только крепнет. Надо то-то делать... Хотя бы составить общую петицию с массой подписей и добиваться приведения ФЗ 115 во вменяемый вид. Есть там одна маааленькая фразочка, которая по сути даёт ЦБ,Финмону и банкам делать вообще что угодно и как угодно "потому что показалось". А это уже полное попрание сути Законности и отрицание презумпции невиновности. За наличие бороды, посчитать боевиком ИГ, за наколку - бандитом. Давайте обращаться к Ассоциации банков, профильному комитету Думы, ОНФ, омбудсмену по защите малого бизнеса, в общественную палату.
Аноним, Вы писали:
У меня по фирме внесение в черный список Промсвязьбанком. При этом ни одной операции по банку не проводилось. Обратились в банк с вопросом за что? Ответили: за то, что не проводилось никаких операций. Вот так! Круто)) ВТБ отказал в открытии по причине внесения в черный список. Тинькофф открыл. После этого пошли закрывать просвязьбанк. Они автоматически сняли черный список. Но у нас не было денег на счету.... С деньгами ситуация интересная конечно..
если контору собираются закрывать (раз дочерняя, техническая), почему бы не заплатить налогов и взносов за кого-то ещё (вместо основной орг-ции, например), потом либо возврат в кассу, либо переплата. Ну или з/п сотрудникам контрагентов))