Молния. Московскую налоговую эвакуируют

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С моей заработной платы в ПФ отчисляется ежемесячно 22000,00. Корректировку произведут на 3 пенси... Как вырастут пенсии в 2018 году

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4890 4943 9749 3982 - мошенники, взломали акк скайпа, просят выслать денег Как можно найти мошенника по номеру карты?

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Marina81, Вы писали:‌Я главный бухгалтер, но в бюджетной сфере. То что на крутили и на верт... Где и как найти главного бухгалтера

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Как же мы ( люди) до сих пор живем без домашней прозрачной бухгалтерии? Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс

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это у нас с Вами он не перестает быть адресом, а компьютер регистр четко различает и с учетом пов... Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года

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я в 35-45 лет дважды искала работу глав.буха более 8 месяцев. Как искать работу после 50 лет даже... На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

Над.К Аноним, доказывать в суде это не надо будет. Не доводите ситуацию до абсурда. Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года

Аноним

Вы обсудите ситуацию, когда вы уходите на другой программный продукт, и если программа сто... Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

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Капец всем схемам с НДС.. Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/51894 от 14.08.2017

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Над.К, Вы писали:Вы серьезно считаете, что компьютер важнее законов? Что налоговая должна ... Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года

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fd7, Вы писали:Я лично не работала в облачной системе 1С. Но до меня генеральный директор использ... Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

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Вот бы еще пассажиров взвешивали или объемы измеряли, задолбали некоторые брать один билет, а зан... Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта

natalisa51 10 лет назад я так и делала. Сама им акт на себя писала, сама ошибки придумывала, а они занималис... За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей

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Над.К, Вы писали:"Максимальный вес... не более 5 кг", к примеру) А вот это категорически н... Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта

Аноним

mityai, Вы писали:Опять пишете "минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира"!... Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта

Аноним

От кидалова можно защититься, работая по безналичному расчету, как убер или гетт, например. Или н... Таксистов предлагают обязать страховать жизнь пассажиров

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что то у меня давно позиция выработалась такая что если не дай бог придут с проверкой то за что о... За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей

Аноним

Опять пишете "минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира"! А если я меньше 5... Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта

Аноним

Ох, как же хорошо, что мы сдаем и РСВ и ФСС бывшим работодателям, не снявшимся с учета!Но о... Налоговики решили перебдеть с РСВ. ИФНС на всякий случай требует ото всех ИП сдачу расчета

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Здравствуйте! Если Организация по каким-то ... Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться