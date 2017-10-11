Молния. Московскую налоговую эвакуируют
11.10.17 11:17
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Телефонные террористы, из-за которых эвакуируют тысячи людей, добрались до налоговых инспекций.
По информации, поступившей от клерков, сегодня в Москве эвакуировали 24-ю налоговую инспекцию, находящуюся в ЮАО.
На улице собралось около 500 человек, которых вывели из здания.
Эвакуация последовала после звонка о заложенной бомбе, как и в других подобных случаях.
Какая прелесть. Это не терроризм,а скорее народный протест... Типа, это вам за неправильную передачу взносов. А как по другому заставить нашу власть думать, прежде чем ,что то делать?
Если серьёзно, то какому террористу придёт в голову закладывать бомбу в налоговую или ФССП. Я считаю,что там работают люди от безысходности, просто нигде больше не берут или ничего не могу делать.Эта работа между молотом и наковальней. Сверху требуют и с низу постоянно все не довольны, а сами без слуха и голоса.
может и от безысходности работают. Только гонора у них выше положенного!
natalisa51, Вы писали:
natalisa51, Вы писали:
Причем тут обычные люди, тем более из налоговой. Главное взносы передал ПФР с ошибками, по логике его и взрывать нужно.
По логике, можно дописаться......