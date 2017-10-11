В России ограничат сумму покупки криптовалют
11.10.17 16:55
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В России планируют ввести ограничение на сумму покупки криптовалют. Такое предложение, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном криптовалютам.
«[Предложение] концептуально поддержано, но нужно знать, на какую сумму. Нужно посмотреть международную практику», — сказал замминистра.
Ранее о предложении ограничить покупку криптовалют определенной суммой не сообщалось. Какое ведомство выступило с такой инициативой, не уточняется.
- Совещание, на котором обсуждались криптовалюты, прошло у президента РФ Владимира Путина 10 октября. На совещании, значительная часть которого проходила в закрытом для прессы режиме, присутствовали, в числе прочих, руководители Минфина и ЦБ.
- Глава Минфина Антон Силуанов ранее объявил, что на совещании было решено, что государство «возглавит и законодательно отрегулирует» выпуск и обращение криптовалют на территории России. Как это будет реализовано на практике, Силуанов уточнять не стал.
- В России статус криптовалют, включая биткоины, в настоящий момент законодательно не урегулирован.
Кто бы их еще покупал, фантазеры кремлевские (ну или мечтатели).