60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
12.10.17 17:13
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Недавно вышло интервью о будущем «Клерка» с Борисом Мальцевым. Телевидение приезжало аж в Краснодар, чтобы узнать, в чем феномен нашего портала.
Посмотрите интервью тут. Там небанальный заг, фиолетовый на синем в заставке и захватывающий сюжет.
Но все бы ничего. Но под роликом в Youtube набралось под 60 комментариев, где ВСЕ (мы проверили!) хвалят наш портал и босса.
Что случилось, не знаете?
Мы уж привыкли к разношерстным комментариям. В топе негативных такие:
- «что за бред»;
- «куда катится «Клерк»;
- «раньше „Клерк“ был лучше»;
- «не ожидал такого от уважаемого портала»;
- «редактора где взяли».
Почему нас так захвалили в этот раз?
ToT, Вы писали:
Я слышала, что он шатен. Нет?