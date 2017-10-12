Клерк.Ру
 
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60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?

12.10.17 17:13
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Недавно вышло интервью о будущем «Клерка» с Борисом Мальцевым. Телевидение приезжало аж в Краснодар, чтобы узнать, в чем феномен нашего портала.

Посмотрите интервью тут. Там небанальный заг, фиолетовый на синем в заставке и захватывающий сюжет.

Но все бы ничего. Но под роликом в Youtube набралось под 60 комментариев, где ВСЕ (мы проверили!) хвалят наш портал и босса.

Что случилось, не знаете?

Мы уж привыкли к разношерстным комментариям. В топе негативных такие:

  • «что за бред»;
  • «куда катится «Клерк»;
  • «раньше „Клерк“ был лучше»;
  • «не ожидал такого от уважаемого портала»;
  • «редактора где взяли».

Почему нас так захвалили в этот раз?

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
Люди которым это нравится

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Мнения 185
Клерк
msw
Да нууууу...мужчина и красится... Все. Вот вам негативный)))))
60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
Аноним
ругают  америку  а там  к зверям лучьше относятся    правительство ...
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Клерк
inteloffice
в 50 нормально работать можно только "на себя" но до этого тоже надо дорасти, и причем расти все ...
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Аноним
в нормальных  странах за сокрытие налогов и серые зарплаты садят  и на долго  &nbs...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
<b>Модератор</b>
бух2007
возможно есть профессии, где возраст неважен, но я ничего такого вспомнить не могу  учител...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Аноним
Р.s. У меня небольшая пенсия, но я счастлива от того, что избавилась от гнёта непрофессионализма ...
«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры бросают работу, ПФР достает с СЗВ-М, а банк хочет в подарок 1 млн
Аноним
Сколько не отчисляй в ПФР все равно пенсия будет не намного больше чем у того кто почти  нич...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
Бухгалтер на пенсииЯ безмерно счастлива, что не занимаюсь сейчас этой галиматьёй бездарных законо...
«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры бросают работу, ПФР достает с СЗВ-М, а банк хочет в подарок 1 млн
Аноним
Давайте все работать только за нал. Не брать кредитов и не держать деньги на счетах в банках. Быс...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
msneg
ToT, Вы писали:НУ потому что Борис Мальцев кросавчег. Высокий голубоглазый  Я слышала, ...
60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
Обслуживающий
ToT
НУ потому что Борис Мальцев кросавчег. Высокий голубоглазый 
60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
Клерк
Первоклассник
Нищая страна, нищенское мышление властей.
Как вырастут пенсии в 2018 году
Аноним
Статья содержит такую кучу неточностей и косяков, что просто введет в заблуждение целую кучу люде...
Для кого введут инвестиционный налоговый вычет
Аноним
остаться  без работы  в возрасте  "за 50" это....   в общем, катастрофа ...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Аноним
С моей заработной платы в ПФ отчисляется ежемесячно 22000,00. Корректировку произведут на 3 пенси...
Как вырастут пенсии в 2018 году
Аноним
4890 4943 9749 3982 - мошенники, взломали акк скайпа, просят выслать денег
Как можно найти мошенника по номеру карты?
Клерк
Scloud1C
вопрос такой: в облаке sql-версия 1С, так? как ее можно забрать и развернуть в файловом варианте?...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
Marina81, Вы писали:&#8204;Я главный бухгалтер, но в бюджетной сфере. То что на крутили и на верт...
Где и как найти главного бухгалтера
Аноним
Как же мы ( люди) до сих пор живем без домашней прозрачной бухгалтерии? 
Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
Клерк
Scloud1C
Вы обсудите ситуацию, когда вы уходите на другой программный продукт, и если программа стоит у в...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
это у нас с Вами он не перестает быть адресом, а компьютер регистр четко различает и с учетом пов...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
я в 35-45 лет дважды искала работу глав.буха более 8 месяцев. Как искать работу после 50 лет даже...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Клерк
Ir-Ko
вопрос такой: в облаке sql-версия 1С, так? как ее можно забрать и развернуть в файловом варианте?...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, доказывать в суде это не надо будет. Не доводите ситуацию до абсурда.
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
  Вы обсудите ситуацию, когда вы уходите на другой программный продукт, и если программа сто...
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Аноним
Капец всем схемам с НДС..
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Аноним
Над.К, Вы писали:Вы серьезно считаете, что компьютер важнее законов?  Что налоговая должна ...
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Аноним
fd7, Вы писали:Я лично не работала в облачной системе 1С. Но до меня генеральный директор использ...
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Аноним
Вот бы еще пассажиров взвешивали или объемы измеряли, задолбали некоторые брать один билет, а зан...
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Клерк
natalisa51
10 лет назад я так и делала. Сама им акт на себя писала, сама ошибки придумывала, а они занималис...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
<b>Модератор</b>
бух2007
Это максимальная норма  это максимальная норма для пассажира, так как пассажир не может про...
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Клерк
mityai
Вспоминается фраза из известного фильма: вроде английский язык у вас придумали, а никто тут на не...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Максимум - 5 кг, остальное - платно.  Нормы ручной клади и багажа по каждому тарифу устана...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Аноним
Над.К, Вы писали:"Максимальный вес... не более 5 кг", к примеру)  А вот это категорически н...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, это минимальная норма, которую смогут установить авиакомпании. Они могут устанавлива...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта