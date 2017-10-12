60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?

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Недавно вышло интервью о будущем «Клерка» с Борисом Мальцевым. Телевидение приезжало аж в Краснодар, чтобы узнать, в чем феномен нашего портала.

Посмотрите интервью тут. Там небанальный заг, фиолетовый на синем в заставке и захватывающий сюжет.

Но все бы ничего. Но под роликом в Youtube набралось под 60 комментариев, где ВСЕ (мы проверили!) хвалят наш портал и босса.

Что случилось, не знаете?

Мы уж привыкли к разношерстным комментариям. В топе негативных такие:

«что за бред»;

«куда катится «Клерк»;

«раньше „Клерк“ был лучше»;

«не ожидал такого от уважаемого портала»;

«редактора где взяли».