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Резиденты Калининградской ОЭЗ получат новые льготы

13.10.17 14:19
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Резиденты особой экономической зоны в Калининградской области получат новые налоговые льготы, законопроект об этом был принят сегодня в первом чтении.

В частности, изменится порядок применения нулевой ставки по налогу на прибыль. Сейчас резиденты ОЭЗ могут применять её в течение шести налоговых периодов с даты регистрации в реестре резидентов, после принятия закона отсчет пойдет от другой даты - от даты получения первой прибыли (по данным налогового учета).

Кроме того, законопроектом устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов для организаций, получивших статус резидента ОЭЗ в Калининградской области, при условии создания ими новых рабочих мест. Общий тариф страховых взносов составит 7,6 процентов, в том числе 6 процентов в ПФР, 1,5 процента в ФСС  и 0,1 процента ФФОМС.

Еще одним законопроектом , принятым в первом чтении сегодня, предлагается отменить утилизационный сбор на территории Калиниградской области на сельхоз- и строительную технику не старше трёх лет.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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