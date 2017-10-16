Как «цифра» помогает ФНС собирать налоги

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Новые цифровые технологии уже используются, в том числе в налоговом администрировании и позволяют перевести его на качественно новый уровень, заявил глава ФНС Михаил Мишустин.

Два ЦОДа ФНС России по 600 стоек с возможным объемом хранения информации 10 петабайт решают сегодня задачи налогового администрирования всей страны.

Там хранится информация обо всех налогоплательщиках - это налоги, учетная характеристика, регистрация в качестве ИП или ЮЛ. Этот объем информации позволил по-другому посмотреть на оказание услуг гражданам, - добавил Мишустин.

Сегодня на сайте ФНС России 50 сервисов, благодаря которым решить задачи, связанные с налогами можно не приходя в налоговую инспекцию.

«Имеющиеся у нас данные это актив – на них строится вся экономика знаний. И отношение к данным как активу позволяет нам встроиться в естественную среду налогоплательщика, чтобы сделать процесс уплаты налогов удобным и необременительным», - заявил Мишустин, выступая в программе «Истории из будущего».