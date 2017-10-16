Самый резонансный налоговый оптимизатор теперь на «Клерке»

77 1

У нас новый крутой блог компании — его будет вести Владимир Туров, самый обсуждаемый лектор по налоговой оптимизации в России.

Говорить в блоге будет не только о том, как защитить бизнес от давления госорганов, но и об отвлеченных темах.

Приходите посмотреть первый пост в новом блоге. Он как раз не о налогах. В пятницу говорили о 9 секретах счастливого семейного союза.

Уже готовится следующий пост — уже про правильную налоговую стратегию бизнеса.