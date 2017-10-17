Декларацию по земельному налогу изменят
ФНС анонсировала изменения в декларации по земельному налогу. Уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Самого проекта приказа еще нет, но в пояснениях указывается, что планируемые изменения позволят корректно исчислять земельный земельный налог после вступления в силу с 1 января 2018 года положений главы 31 НК РФ, внесенных Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ.
Речь идет об корректировке течение налогового периода кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования земельного участка и (или) перевода его из одной категории земель в другую. Эти изменения организациями не могут быть учтены без внесения соответствующих изменений в форму налоговой декларации.