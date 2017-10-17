Декларацию по земельному налогу изменят

Аноним

Умеет человек сам себя похвалить! И за "хорошую" работу по передачи сальдо из ПФР, и за переход н... Глава ФНС: реформа ККТ выгодна всем

Аноним

Тут кто то написал :" Теперь вы знаете за кого голсоаать". Я не хожу на выборы. Ходить на выборы,... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

не надбавка. а подачка копеечная-я ее совсем не заметила---5 деток вырастила и зарплата был... Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей

sveetna Вот налетели! А вести блок и правда будет Туров? Или нанятые люди? Самый резонансный налоговый оптимизатор теперь на «Клерке»

Аноним

Он производит впечатление только на тех, кто не разбирается в предмете Самый резонансный налоговый оптимизатор теперь на «Клерке»

Paul56 Аноним, Вы писали:налог на имущество!!! на имущество ... на то что пока зарабатывал на это имущес... ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Аноним

Суки Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Если банк обяжет платить НДФЛ, то фактическ... Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Если банк обяжет платить НДФЛ, то фактически он должен будет ... Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

сам себя не похвалишь, ...никто не догадается доброе слово сказать в адрес ИФНС Как «цифра» помогает ФНС собирать налоги

Аноним

Аноним, Вы писали:Если банк обяжет платить НДФЛ, то фактически он должен будет признать предмет о... Любовники не хотят платить НДФЛ

msneg Аноним, Вы писали:Уже и клерк озабоченный стал... в желтой прессе обычно такие заголовки И н... «Ночной бухгалтер». Секс, налоги, блокировки

Аноним

Здравствуйте! У меня вопрос такого плана: у нас с мужем общая квартира приобретенная в браке по н... Пять причин, по которым ребенка после развода могут оставить с отцом

Аноним

Уже и клерк озабоченный стал... в желтой прессе обычно такие заголовки «Ночной бухгалтер». Секс, налоги, блокировки

Аноним

Аноним, Вы писали:Клерк, что такое "военные силы"? Когда ты из сраной желтой прессы станешь норма... Что Сбербанк ответил на сообщения про массовые блокировки карт

Аноним

Ну и форма подачи! Лишь бы выделиться. Видимо, авторы ролика считают, что все средства хороши. Эт... Почему «санация банков» оказалась грандиозной аферой

Аноним

9 месяцев не могут внести правильный СНИЛС в базу данных... Как «цифра» помогает ФНС собирать налоги

Аноним

По каким реквизитам и какую сумму в 2017 году нужно оплатить при добровольном страховании в... Декрет для ИП

Аноним

Клерк, что такое "военные силы"? Когда ты из сраной желтой прессы станешь нормаальным СМИ? Что Сбербанк ответил на сообщения про массовые блокировки карт

Листопад5 Можно из облака достать электронный чек и посмотреть, что вы купили, кто производитель. ра... Глава ФНС: реформа ККТ выгодна всем

Аноним

Аноним, Вы писали:Понятно. Нарушения были и будут. Нарушают, как правило, очень мелкие ИП и ЮЛ. А... В ИФНС выяснили: налогоплательщики не оформляют работников, занижают площадь и скрывают доход

Аноним

Здравствуйте, почему то расчет стажа 1.41 высчитывает на 1 день меньше Страховой стаж: Что включать и как считать

Аноним

мишустик видимо забил про всякие росстаты и прочая, отчетности меньше не стало, просто у мишустик... Глава ФНС: реформа ККТ выгодна всем

Аноним

Добрый день. Сегодня были в налоговой на рассмотрении возражений по такой же ситуации. При этом в... ФНС: за неформат пояснений по НДС штрафовать нельзя. Но налогоплательщиков штрафуют

Аноним

Ну все, скоро налог на передницу введут- для женщин . И для мужчин на кончик. Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

Снял все .удачи сбербанк.лучше дома под подушкой.теперь в банки не ногой.....закрывайте счета и п... Почему банки проверяют клиентов и как не попасть под подозрение. Советы от Сбербанка

Аноним

Считаю что это против моей воли иметь посредника в моих доходах,верх ворует с банками а в простом... Почему банки проверяют клиентов и как не попасть под подозрение. Советы от Сбербанка

Аноним

Вот пидоры.вчера снял всю наличность...дома в сейфе надежней будит.удачи сочные банки. Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

dana Не верю, извините. Сети как били чеки раньше, так бьют и сейчас. А основной оборот явно не у мело... Глава ФНС: реформа ККТ выгодна всем

Аноним

Женщины, вы вообще о чём? Вы для себя рожали или что-то от государства поиметь? Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей

Аноним

Читатель Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей

Аноним

Читатель Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей