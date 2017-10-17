Кто запугивает малый бизнес

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Читатель нашего форума рассказал о давлении на мелких бизнесменов со стороны неких структур, принуждающих к заключения договоров на юробслуживание.

Хочу с Вами поделиться такой ситуацией с малым бизнесом в нашем городе (Ростовская область).

Приходят люди в форме называют себя какой-то структурой, даже показывают удостоверения (подробной информацией не обладаю, т.т. рассказывали обычные продавцы мелких ларьков которых запугивали)

и говорят что всем ИП нужно подписать договор на юридическое обслуживание на целый год по распоряжению администрации города. Заключение договора стоит 8 тыс. руб.

Куда нужно звонить в таком случае? Можно конечно просто их лесом слать..куда подальше. Но продавцы в таких мелких магазинчиках далеко не всегда грамотны в таких вопросах, начинают думать что это проверка какая-то, закрывают магазин...и т.д. Какие нужно дать инструкции продавцам при встрече с такими "структурами"?

- Ledibuh

Как обороняться от таких лжеконтролирующих органов? Свои рекомендации предложили участники обсуждения:

1. читаем федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ

2. заводим/оформляем журнал(ы) (см. приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141)

3. из закона (п. 1) распечатываем выписку (пару страничек), прицепляем к журналу.

4. на обложке журнала крупно пишем телефоны местной прокуратуры.

5. в спокойной инструктируем продавцов/сторожей/уборщиц.

инструкции элементарные: никогда и ничего не подписывать. ни в какие разговоры не вступать. представителей любых структур посылать к ИП или директору.

- Старый ворчун

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Вымогательство у малого бизнеса».