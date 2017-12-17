ФНС разрабатывает форматы странового отчета

ФНС России разработала форматы странового отчета и уведомления об участии в международной группе компаний, а также порядки их представления и заполнения в электронной форме. Проекты приказов опубликованы на официальном портале regulation.gov.ru и открыты для обсуждения, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с присоединением России к международному автоматическому обмену информацией с 2018 года в Налоговом кодексе появились новые правила представления документов по международным группам компаний.

Согласно новым требованиям крупнейшие холдинги, консолидированная выручка которых по итогам финансового года составляет 50 млрд рублей и более, должны предоставлять по месту налогового резидентства материнской компании специальный страновой отчет со следующей информацией:

отдельные финансовые и налоговые показатели в разрезе стран, в которых холдинг ведет деятельность;

идентификационные сведения об участниках холдинга и описание их хозяйственной деятельности.

Принятие поправок в российское законодательство в 2017 году позволяет холдингам исключить истребование отчетности иностранными компетентными органами через дочерние подразделения в других государствах и отчитаться за 2016 год в России в добровольном порядке. Для этого страновую отчетность необходимо представить в ФНС России не позднее 30 июня 2018 года.