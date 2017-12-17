Налоговики теперь и в Viber

Инспекторы теперь общаются с налогоплательщиками через Вайбер.

Специалисты МИ ФНС России №14 по Иркутской области направляют информационные сообщения налогоплательщикам через мессенджер.

Предприниматели уже получили в групповом чате сообщения о проведении семинара о поэтапном переходе к новому порядку применения ККТ и регистрации онлайн-касс. Также налогоплательщикам предложили подробнее узнать о возможностях электронных сервисов на сайте ФНС России и едином портале госуслуг, правилах заполнения платежных поручений по страховым взносам и пригласили принять участие в первом публичном обсуждении результатов правоприменительной практики по соблюдению обязательных требований в сфере ККТ.

Инспекция планируется дальнейшее использование мессенджера Viber и предлагает налогоплательщикам для получения актуальной информации присоединяться к тематической группе его пользователей, передает УФНС региона.