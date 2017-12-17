Для московских безработных смягчили требования по получению финпомощи на открытие своего дела

Инициатива московского бизнес-омбудсмена Михаила Вышегородцева о смягчении требований к получению финансовой помощи безработными одобрена Департаментом экономической политики и развития города Москвы.



Предложение было подано в рамках оценки фактического воздействия постановления Правительства Москвы от 19 декабря 2012 г. № 757-ПП, регламентирующего порядок предоставления материальной помощи безработным, начинающим свою деятельность в качестве юрлица, ИП либо фермера.



Текст постановления содержит требование в течение года контролировать предпринимательскую деятельность получившего финансовую помощь. Кроме того, на получателя возлагается ответственность за недостоверность отчетных документов, например, бизнес-плана.

Бизнес-омбудсмен предложил исключить из Постановления № 757-ПП положения, обязывающие осуществлять предпринимательскую деятельность в течение 12 месяцев при получении единовременной финансовой помощи на подготовку документов для госрегистрации, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

Михаил Вышегородцев напомнил, что предпринимательская деятельность имеет по сути рисковый характер, и предугадать успешность бизнес-плана безработного гражданина практически невозможно.

Кроме того, согласно постановлению, размер финансовой помощи на госрегистрацию, оказываемой безработному, начинающему свой путь предпринимателя, не может превышать 10200 рублей.

Учитывая эти факторы, совершенно непонятно, почему бизнес, получивший такую помощь, должен отчитываться о своей деятельности в течение года.

Уполномоченный подчеркнул, что вышеуказанные требования не соответствуют мерам поддержки, получаемым начинающими предпринимателями, которым фактически компенсируются только расходы на госрегистрацию деятельности, включая подготовку документов для нее.

Департамент экономической политики и развития города Москвы полностью поддержал предложение Михаила Вышегородцева, согласившись, что контроль деятельности не требуется, и счел целесообразным исключить из Постановления 757-ПП положения о проведении контроля осуществления предпринимательской деятельности в течение 12 месяцев.