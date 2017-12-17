Что депутаты решили по изменению праздников

Вчера депутаты Госдумы отклонили два законопроекта, которыми предлагалось изменить список праздничных дней в Трудовом кодексе.

Документы были внесены двумя фракциями - один проект от КПРФ, а второй от ЛДПР.

Коммунисты предлагали изменить новогодние праздники (31 декабря - 3 января) , добавить праздники 15 марта (воссоединение Крыма с Россией) и 28 июля (День России) и, конечно же, вернуть 7 ноября в число праздничных дат.

Представители ЛДПР же предлагали оставить только три праздника - 1 января, 9 мая и 12 июня. Остальные предлагалось заменить дополнительным отпуском, в удобное для работника время.

Оба законопроекта не понравились депутатам и первое чтение не прошли.