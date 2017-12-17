Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Ключевая ставка ЦБ снижена до 7,75%

Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 18 декабря до 7,75%. Такое решение было принято на заседании сегодня, 15 декабря.

В этом году ставка снижается уже в шестой раз. Предыдущие снижения были в марте, апреле, июне, сентябре и октябре.

Напомним, что ставка рефинансирования, применяемая для расчета пени по налогам, сборам и страховым взносам, равняется ключевой ставке.

Проследить динамику изменения ключевой ставки ЦБ можно в справочнике на нашем сайте.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Банковские новости
 
ЦБ РФ стал владельцем банка «Открытие»
 
Банковские новости
 
Ключевая ставка ЦБ опять изменена!
 

×
×