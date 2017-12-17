Ключевая ставка ЦБ снижена до 7,75%

Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 18 декабря до 7,75%. Такое решение было принято на заседании сегодня, 15 декабря.

В этом году ставка снижается уже в шестой раз. Предыдущие снижения были в марте, апреле, июне, сентябре и октябре.

Напомним, что ставка рефинансирования, применяемая для расчета пени по налогам, сборам и страховым взносам, равняется ключевой ставке.

Проследить динамику изменения ключевой ставки ЦБ можно в справочнике на нашем сайте.