Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

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если я на УСН выпишу счет фактуру, я попадаю на обязанность вести бух учет по НДС, Ну вот ...
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Вы должны были сдать декларацию за 2016 год. Вы сдали?
А у бухгалтера Марии Петровны есть обязанности и рабочее время. Вот пусть и исполняет свои...
А я в бюджете работаю. Интересно так почитать. Вывод: бюджетников ненавидят все! Государство - за то что деньги в казну не приносят, проверяющие органы очень хотят выявить факты воровства и нецелевое использование, и даже коллеги))))) Чёта многовато ненавистников на оклад главбуха в 20 тыс. руб. Не работайте, люди, в бюджете)))).
У нас компания на УСНО, бюджетники всегда требуют счет-фактуру выписать.
Аноним, Вы писали:
Аккуратно с такими выписываниями, если вы на УСН, вы не можете выписывать счета фактуры, иначе вы должны вести их журнал и налоговый орган может признать вас как находящихся на общем режиме, и подмена режима со всеми вытекающими,
natalisa51, Вы писали:
Вы себе сами статью рисуете, когда к одному моему товарищу пришли с таким требованием бюджетники, они отправились во свояси, так же как и с стребованием счетов на аванс и расчет, все делается просто счета выставляются полностью согласно договора и датой согласно времени в регионе на день формирования, далее требование в мин фин, казначейство и вышестоящее бюджетному учреждению инстанцию и все старческий маразм бухгалтеров исчезает сразу, и не надо никому ксерить учредительные все есть в егрюл или егрип, кому надо встали и сходили в ифнс,или на сайте заказали с подписью Эл.
Труху и маразм надо принудительно выкорчевывать, а если по счету не заплатили в суд солидарный иск к должностным казначейства, ифнс, прокурору и вышестоящему бюджетному и все маразма нет и не будет. Это история.
Ой, работала много лет назад в бюджете, когда ещё лично в казначейство п/п приносили, просили (напомню, что казначейство осуществляет текущий контроль, т.е. операционисты лично все док-ты проверяют), например, чтоб цена * кол-во = общей сумме, а как так сделать, если это вывоз ТКО или ещё что-то, что совсем по-другому считается. Особенно бесило, что декабрь надо закрывать декабрём, как идиотина просишь выставить акт 25 декабря у теплосети и пр. Погасить задолженность через несколько месяцев просто по договору и счёту уже нельзя: акт сверки приложи. Но самое смешное было, когда уже работая в торговле, меня попросили выписать ТН, хотя ИП на ЕНВД, оплата налом. На вопрос, почему они не могут оприходовать по тов.чеку и как они собираются закрывать авансовый отчёт, мне ответили при чём здесь а/о. До сих пор не представляю, как они кассу провели, если кроме тов.чека никакого документа по оплате не получили.
Аноним, Вы писали:
Не работайте. Вот когда столкнутся с дефицитом кадров, может поумнеют (госорганы). Хотя сомневаюсь, что-то...
Никто не запрещал выписывать счет-фактуру со словами "Без НДС". Никаких последствий она не влечет. И даже, если бы счет-фактура была с НДС, его надо было бы просто отдать государству и сдать декларацию. Никоим образом налогоплательщик от этого не оказался бы на ОСНО.
При отсутствии договора и тем более отгрузки (или оказания услуг, выполнения работ), счет никто и не обязан оплачивать
Над.К, Вы писали:
Это бюджетники требуют,чтобы вы ещё и 18% заплатили от сделки -просто так. ,а они на учёт поставят тогда без НДС,
Аноним, Вы писали:
+1,
выписываем УПД без НДС. Они смотрят по данным ГТД в УПД (в том числе) что товар импортирован из Германии, а не из Китая, например.
И кто же запрещал-то выписывать счет-фактуру без НДС?
Хоть один пример из жизни приведёте? А то лет 15 как народ выписывает при УСН такие бумажки (а это именно бумажка, не более того) и почему-то никто ничего не расценивает как угодно.
Это Вы сами придумали, судя по всему...
Ну поищите себе другую работу, если эта бесит Хотя, от себя не убежишь - все бесить будет, если натура такая.
Над.К, Вы писали:
И по какому же праву вдруг, если не запрещено, то возникла обязанность их выписывать для бюджетников? Это не более чем бюрократическая прихоть, которая ведет к потере времени и денег, т.е к необоснованным затратам. И за чей счет банкет? Я бы посоветовала выставлять отдельным счетом услуги по оформлению глупых документов.
Про обязанность никто и не писал. Но если Вы не дадите покупателю нужные ему документы, он уйдет туда, где их ему дадут. А если бухгалтеру трудно нарисовать одну бумажку (которая никакой роли не играет), чтобы не потерять покупателя, значит менять надо бухгалтера, иначе фирма начнет терять деньги.
Бюджетникам? Ну-ну...
читайте ст 169 НК. Кто выписывает и что там должно быть.
Если взялся на УСН выписывать счёт-фактуры, то значит обязан составить так как предусматривает гл 21 и сдать декларацию. вести журнал учёта. Существует другой документ УПД. Если вы выпишите этот документ и поставите статус 1,то не надо больше ничего ...
Над.К, Вы писали:
Может быть девушке Маше личной вашей знакомой и не трудно лично для Вас выписать какую-нибудь бумажку. А у бухгалтера Марии Петровны есть обязанности и рабочее время. И если нет обязанности выписывать счета-фактуры без НДС, то будьте добры, если Вам это нужно, оплатить услуги бухгалтера по тарифу.
natalisa51, Вы писали:
Т.е. вы считаете, что выписать УПД со статусом 1, показать там НДС - этого достаточно?! Все будет в этом случае также , как со счет фактурой - в бюджет НДС платим, декларацию подаем. А журналы учета уже несколько лет ведут только посредники.
В НК в гл 21про УПД ничего не сказано, поэтому там можно писать услуги и товары без НДС и к вам нет вопросов. Вы не нарушаете ст 169 . УПД заменяет счёт-фактуры, но правило его использования регламентированы Постановлением правительства № 981 от 19.08.2017. Это другие нормативные акты.
Alexej 2011, Вы писали:
Пишут протокол разногласий и подписывают.
Да и проще чем морочится с протоком разногласий уж выписать УПД (или фактуру) с ГТД но без НДС и всё
Alexej 2011, Вы писали:
Вы считаете, что работать неэффективно проще, чем эффективно. В этом соглашусь. Выгоднее работать эффективно, однако. Это верно для любого поставщика.
Аноним, Вы писали:
Как раз эффективнее - нажать на кнопочку сформировать фактуру. И это всех устроит. Делов на пару секунд.
Связываться с покупателями с отсрочкой платежа 70% со странными требованиями к документации ради 1-3 отгрузок.... У Вас видимо какие-то очень хорошие условия по маржинальности. ))
Аноним, Вы писали:
Не согласна, многие требования работников бюджета - это именно их фантазии и недопонимание. Я лично несколько лет назад столкнулась с требованием выписывать вместе со счетом на оплату накладную и счет-фактуру, иначе "казначейство не оплатит". Дозвонилась до казначейства области, пообщалась с милым главным бухгалтером, вместе выяснили, что бюджет прекрасно оплатит по договору и счету, а накладные выписываем по фактической отгрузке. Так и стали работать.
А от работников бюджета во всех сферах постоянно получаем странные требования, вот только сегодня мне центр занятости заявил, что не возместят расходы на трудоустройство инвалида, потому что у меня завышенные суммы в ведомости, их смутил тот факт, что заработную плату за месяц мы выплатили в конце месяце, и за один месяц прошло три выплаты - казалось бы элементарно: сальдо на начало, начислено, выплачена вся сумма и приложены 3 платежки - писала пояснения.
Или прекрасное требование: узнали в центре занятости, что у нас работают работники инвалиды и потребовали их УВОЛИТЬ, чтобы потом принять через центр занятости... а то, как я объясню людям увольнение, что я должна компенсацию выплатить - совершенно никого не волнует. Это я тоже отношу к "фантазиям" работников бюджета.
Это не так. Если я вот лично вам сейчас нарисую бумажку с названием "счет-фактура", у меня не появится обязанности вести журналы учета и сдавать декларацию. Потому что от рисования счета-фактуры не появляется налогоплательщик НДС.
Вот пусть и исполняет свои обязанности и не распугивает клиентов. Не бухгалтер решает, с кем работать, а с кем нет. Если вопрос ставится так, что либо продавец дает рисованные, ничего не значащие бумажки, либо покупатель уходит, то надо рисовать. Работа такая. Не нравится? Иди работать туда, где нравится, вот и все. Почему фирма должна терять деньги из-за того, что бухгалтеру лень одну бумажку сделать?
На вопрос "Зачем?", так и не ответили.
Еще они умудряются сроки годности с ГТД сверять. С бюджетниками работать - своя специфика.
Alexej 2011, Вы писали:
Увольте прокурора округа, за неисполнение обязанностей, если я на УСН выпишу счет фактуру, я попадаю на обязанность вести бух учет по НДС, если я не буду его вести и платить НДС со сдачей отчетности, налоговый орган заблокирует деятельность предприятия,
И ещё кто мне вернет НДС в следующем году??? Сотрудники бюджетного предприятия???, И еще в торг12 пишешь без НДС и все и невыдаешь никакой счет фактуры,
А кто не подписывает договор ждет проуратра и неполное служебное соответствие,
Alexej 2011, Вы писали:
Ошибаетесь, есть такой сервис гос закупки и руководитель уклоняющийся от подписания договора с лицом выигравшим тедер, отправляется по ст. Служебное несоответствие курить бамбук в статусе безработного.
Ну вот откуда, откуда вы берете такую ересь? Счет-фактура со словами "Без НДС" никак не может обязать вести некий "бухучет по НДС" (кстати, что это такое?)