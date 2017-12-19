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Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

Читательница нашего форума возмущена требованиями, которые предъявляют заказчики – бюджетные учреждения.

Счет на оплату с перечнем номенклатуры таких клиентов не устраивает.

Подскажите, пожалуйста, что это за мода сейчас пошла у бюджетников просить счета «на предоплату 30% по договору…», а потом на «Окончательный расчет 70% по договору…». У них запретили калькуляторы? Что за очередная инструкция вышла? Аж бесит. Сначала им сделку на 10 счетов (и договоров соответственно) разбей, потом эти 10 счетов сделай на «предоплату», потом на «доплату». Тексты в счетах всем разные нужны. Может кто в курсе зачем им это нужно? И как этого можно избежать? Если не выставлять – могут ли они заплатить по договору сами, или это чревато тем, что не заплатят вообще? Ну реально – караул.

- ТАМА

Участники обсуждения делятся своим опытом общения с «бюджетными» клиентами.

Из опыта общения с бюджетниками пришла к состоянию "дзен": проще дать, что они хотят, чем пытаться что-то доказать или переубедить. Времени тратится много, деньги не платят, эффекта ноль.

- Январь

А в вашей практике встречаются нелепые требования от заказчиков-бюджетников? Как реагируете на них?

Присоединиться  обсуждению можно в теме форума «Счета "на предоплату" от бюджетников».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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53 мнения
Клерк
TamariTa
, Москва
У нас аналогичная ситуация была - запросили  "Счет на счета" - это счет, вместо номенклатуры которого в строках указаны ссылки на предыдущие счета. Он был нужен чтобы погасить долг за предыдущие поставки ( хотя могли в пп указать  даты и № накладных) 
Клерк
natalisa51
Меня бесит бюджетники,которые требуют, чтобы дата отгрузки, равнялась дате оплаты. Вот никак нельзя по другому., чтобы ничего не потерялось! Нас заставляют подгонять документы и ставить фиктивные даты, а если с другим контрагентом,то сразу на допрос...
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Аноним
, Иркутск
А меня бесит, что они документы тупо теряют. Сейчас сижу, распечатываю. Вечер на почте проведу, заказное письмо отправлять. И деньги не платят месяцами. Со следующего года с ними работать не буду больше - один мозговынос. И никакой прибыли.
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Аноним
, Санкт-Петербург
На самом деле все просто: бюджетники завязаны на 44-ФЗ и поэтому просят идеальное соответствие, помимо этого, в бюджете работают такие же профи, как и везде, поэтому косяки с текстом договора или контракта о приемке и оплате товара, и, бюджетники больше думают о себе, тк любая неправильно проведенная операция влечет уголовную ответственность за нецелевое использование денежных.
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Аноним

А я в бюджете работаю. Интересно так почитать. Вывод: бюджетников ненавидят все! Государство - за то что деньги в казну не приносят, проверяющие органы очень хотят выявить факты воровства и нецелевое использование, и даже коллеги))))) Чёта многовато ненавистников на оклад главбуха в 20 тыс. руб. Не работайте, люди, в бюджете)))).

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Аноним
, Санкт-Петербург
: На ксерокопии документа поставить печать, написать копия верна, директор ООО, подпись, ФИО, дата.

 

ежу понятно. Им ведь копии нужны, а не анонимные картинки.
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Аноним
, Москва
да есть древний приказ Минфина, согласно котору расчет так и производится, если это не контракт: 30/70%, 101 что-ли
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

У нас компания на УСНО, бюджетники всегда требуют счет-фактуру выписать.

Аккуратно с такими выписываниями, если вы на УСН, вы не можете выписывать счета фактуры, иначе вы должны вести их журнал и налоговый орган может признать вас как находящихся на общем режиме, и подмена режима со всеми вытекающими,


natalisa51, Вы писали:

Меня бесит бюджетники,которые требуют, чтобы дата отгрузки, равнялась дате оплаты. Вот никак нельзя по другому., чтобы ничего не потерялось! Нас заставляют подгонять документы и ставить фиктивные даты, а если с другим контрагентом,то сразу на допрос...

 Вы себе сами статью рисуете, когда к одному моему товарищу пришли с таким требованием бюджетники,  они отправились во свояси, так же как и с стребованием счетов на аванс и расчет, все делается просто счета выставляются полностью согласно договора и датой согласно времени в регионе на день формирования, далее требование в мин фин, казначейство и вышестоящее бюджетному учреждению инстанцию и все старческий маразм бухгалтеров исчезает сразу, и не надо никому ксерить учредительные все есть в егрюл или егрип, кому надо встали и сходили в ифнс,или на сайте заказали с подписью Эл.

Труху и маразм надо принудительно выкорчевывать, а если по счету не заплатили в суд солидарный иск к должностным казначейства, ифнс, прокурору и вышестоящему бюджетному и все маразма нет и не будет. Это история.

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Аноним
, Обнинск

Ой, работала много лет назад в бюджете, когда ещё лично в казначейство п/п приносили, просили (напомню, что казначейство осуществляет текущий контроль, т.е. операционисты лично все док-ты проверяют), например, чтоб цена * кол-во = общей сумме, а как так сделать, если это вывоз ТКО или ещё что-то, что совсем по-другому считается. Особенно бесило, что декабрь надо закрывать декабрём, как идиотина просишь выставить акт 25 декабря у теплосети и пр. Погасить задолженность через несколько месяцев просто по договору и счёту уже нельзя: акт сверки приложи. Но самое смешное было, когда уже работая в торговле, меня попросили выписать ТН, хотя ИП на ЕНВД, оплата налом. На вопрос, почему они не могут оприходовать по тов.чеку и как они собираются закрывать авансовый отчёт, мне ответили при чём здесь а/о. До сих пор не представляю, как они кассу провели, если кроме тов.чека никакого документа по оплате не получили.

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Аноним
, Иркутск
Раз у них так все сложно, как можно потерять документы? Если аж уголовка светит, надо быть внимательнее. Еще бесит, что даже на 500 рублей товара нужно пачку бумаги потратить. Мне тупо жалко бумаги, я её на свои деньги покупаю, меня государство не спонсирует.

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Аноним

Аноним, Вы писали:

А я в бюджете работаю. Интересно так почитать. Вывод: бюджетников ненавидят все! Государство - за то что деньги в казну не приносят, проверяющие органы очень хотят выявить факты воровства и нецелевое использование, и даже коллеги))))) Чёта многовато ненавистников на оклад главбуха в 20 тыс. руб. Не работайте, люди, в бюджете)))).

 Не работайте. Вот когда столкнутся с дефицитом кадров, может поумнеют (госорганы). Хотя сомневаюсь, что-то...

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Аноним
Ещё меня всегда возмущало предоставление счёта-фактуры и накладной вместе со счётом до оплаты и получения товара. Т.е. в нарушение всех правил: сначала оплата, потом накладная и счёт-фактура. И объясняют, что  так требует казначество, иначе денег не дадут. Бред короче: казначейство, вместо соблюдения законов, требует их нарушать?
<b>Модератор</b>
Над.К
сли вы на УСН, вы не можете выписывать счета фактуры, иначе вы должны вести их журнал и налоговый орган может признать вас как находящихся на общем режиме, и подмена режима со всеми вытекающими,

 Никто не запрещал выписывать счет-фактуру со словами "Без НДС". Никаких последствий она не влечет. И даже, если бы счет-фактура была с НДС, его надо было бы просто отдать государству и сдать декларацию. Никоим образом налогоплательщик от этого не оказался бы на ОСНО.

а если по счету не заплатили

 При отсутствии договора и тем более отгрузки (или оказания услуг, выполнения работ), счет никто и не обязан оплачивать

Клерк
natalisa51

Над.К, Вы писали:

сли вы на УСН, вы не можете выписывать счета фактуры, иначе вы должны вести их журнал и налоговый орган может признать вас как находящихся на общем режиме, и подмена режима со всеми вытекающими,

 Никто не запрещал выписывать счет-фактуру со словами "Без НДС". Никаких последствий она не влечет. И даже, если бы счет-фактура была с НДС, его надо было бы просто отдать государству и сдать декларацию. Никоим образом налогоплательщик от этого не оказался бы на ОСНО.

а если по счету не заплатили

 При отсутствии договора и тем более отгрузки (или оказания услуг, выполнения работ), счет никто и не обязан оплачивать

 

Не правильно.Если выписываешь Счёт-фактуру, то  можно писать без НДС только на операции освобождённые от НДС,согласно ст 146-149 . Если ты в счёте-фактуры пишешь без НДС ,потому что ты не плательщик- это не правильно составленный налоговый документ ,который налоговая может расценивать как им будет угодно...Документ надо составлять правильно или никак... 
 Это бюджетники требуют,чтобы вы ещё и 18% заплатили от сделки -просто так. ,а они на учёт поставят тогда без НДС,

Клерк
Alexej 2011

Аноним, Вы писали:

У нас компания на УСНО, бюджетники всегда требуют счет-фактуру выписать.

 +1, 

выписываем УПД без НДС. Они смотрят по данным ГТД в УПД (в том числе) что товар импортирован из Германии, а не из Китая, например.

<b>Модератор</b>
Над.К
.Если выписываешь Счёт-фактуру, то можно писать без НДС только на операции освобождённые от НДС,согласно ст 146-149 .

 И кто же запрещал-то выписывать счет-фактуру без НДС?

который налоговая может расценивать как им будет угодно.

 Хоть один пример из жизни приведёте? А то лет 15 как народ выписывает при УСН такие бумажки (а это именно бумажка, не более того) и почему-то никто ничего не расценивает как угодно.

Это бюджетники требуют,чтобы вы ещё и 18% заплатили от сделки -просто так.

 Это Вы сами придумали, судя по всему...

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Аноним
, Пермь
Работала и с той и с другой стороны и знаю как тяжело самим бюджетникам приходится. Это ведь не их фантазия столько документов требовать, а органов минфина и федерального казначейства, через которые бюджетники платежи проводят. Не предоставят бюджетники с платежом ваши документы, значит работник казначейства не проведет платеж, а вы не получите денег. 
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Аноним
, Тверь
Философично , про "натуру-бесит"....сама про себя задумалась и зависла! Я думаю, "бесит" - это когда не успеваешь из-за того, что наши бюрократы требуют бестолковые движения. И какая будет экономика в нашей стране, когда каждый бюрократ делает видимость своей значимости, а эффективный результат ни на каком месте.
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Аноним
, Волгоград

Над.К, Вы писали:

.Если выписываешь Счёт-фактуру, то можно писать без НДС только на операции освобождённые от НДС,согласно ст 146-149 .

 И кто же запрещал-то выписывать счет-фактуру без НДС?

который налоговая может расценивать как им будет угодно.

 Хоть один пример из жизни приведёте? А то лет 15 как народ выписывает при УСН такие бумажки (а это именно бумажка, не более того) и почему-то никто ничего не расценивает как угодно.

Это бюджетники требуют,чтобы вы ещё и 18% заплатили от сделки -просто так.

 Это Вы сами придумали, судя по всему...

 И по какому же праву вдруг, если не запрещено, то возникла обязанность их выписывать для бюджетников? Это не более чем бюрократическая прихоть, которая ведет к потере времени и денег, т.е к необоснованным затратам. И за чей счет банкет? Я бы посоветовала выставлять отдельным счетом услуги по оформлению глупых документов.


<b>Модератор</b>
Над.К
то возникла обязанность их выписывать для бюджетников?

 Про обязанность никто и не писал. Но если Вы не дадите покупателю нужные ему документы, он уйдет туда, где их ему дадут. А если бухгалтеру трудно нарисовать одну бумажку (которая никакой роли не играет), чтобы не потерять покупателя, значит менять надо бухгалтера, иначе фирма начнет терять деньги.

Я бы посоветовала выставлять отдельным счетом услуги по оформлению глупых документов.

 Бюджетникам? Ну-ну...

Клерк
natalisa51
 Над. К
 читайте ст 169 НК. Кто выписывает и что там должно быть.
 Если взялся на УСН выписывать счёт-фактуры, то значит обязан составить так как предусматривает гл 21 и сдать декларацию. вести журнал учёта.  Существует другой документ УПД. Если вы выпишите этот документ и поставите статус 1,то не надо больше ничего ...
 
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Аноним
, Волгоград

Над.К, Вы писали:

то возникла обязанность их выписывать для бюджетников?

 Про обязанность никто и не писал. Но если Вы не дадите покупателю нужные ему документы, он уйдет туда, где их ему дадут. А если бухгалтеру трудно нарисовать одну бумажку (которая никакой роли не играет), чтобы не потерять покупателя, значит менять надо бухгалтера, иначе фирма начнет терять деньги.

Я бы посоветовала выставлять отдельным счетом услуги по оформлению глупых документов.

 Бюджетникам? Ну-ну...

Может быть девушке Маше личной вашей знакомой и не трудно лично для Вас выписать какую-нибудь бумажку. А у бухгалтера Марии Петровны есть обязанности и рабочее время. И если нет обязанности выписывать счета-фактуры без НДС, то будьте добры, если Вам это нужно, оплатить услуги бухгалтера по тарифу.

Клерк
Alexej 2011
Аноним, Они в договоре прописывают.: Товар  НДС не облагается. Продавец обязан выставить товарную накладную и счет-фактуру. Без обязанности выписывания счета-фактуры договор просто не подписывают всё.
Клерк
katerina371
, Москва

natalisa51, Вы писали:

 Над. К
 читайте ст 169 НК. Кто выписывает и что там должно быть.
 Если взялся на УСН выписывать счёт-фактуры, то значит обязан составить так как предусматривает гл 21 и сдать декларацию. вести журнал учёта.  Существует другой документ УПД. Если вы выпишите этот документ и поставите статус 1,то не надо больше ничего ...
 

 Т.е. вы считаете, что выписать УПД со статусом 1, показать там НДС - этого достаточно?! Все будет в этом случае также , как со счет фактурой - в бюджет НДС платим, декларацию подаем. А журналы учета уже несколько лет ведут только посредники.

Клерк
natalisa51

  В НК  в гл 21про УПД ничего не сказано, поэтому там можно писать услуги и товары без НДС и к вам нет вопросов. Вы не нарушаете ст 169 . УПД заменяет счёт-фактуры, но правило его использования регламентированы Постановлением правительства № 981 от 19.08.2017. Это другие нормативные акты.

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Аноним
, Волгоград

Alexej 2011, Вы писали:

Аноним, Они в договоре прописывают.: Товар  НДС не облагается. Продавец обязан выставить товарную накладную и счет-фактуру. Без обязанности выписывания счета-фактуры договор просто не подписывают всё.

Пишут протокол разногласий и подписывают.

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Аноним
, Волгоград

Alexej 2011, Вы писали:

Да и проще чем морчится с протоком разногласий уж выписать УПД (или фактуру) с ГТД но без НДС и всё

 Вы считаете, что работать неэффективно проще, чем эффективно. В этом соглашусь. Выгоднее работать эффективно, однако. Это верно для любого поставщика.

Клерк
Alexej 2011

Аноним, Вы писали:

Alexej 2011, Вы писали:

Да и проще чем морчится с протоком разногласий уж выписать УПД (или фактуру) с ГТД но без НДС и всё

 Вы считаете, что работать неэффективно проще, чем эффективно. В этом соглашусь. Выгоднее работать эффективно, однако. Это верно для любого поставщика.

 Как раз эффективнее -  нажать на кнопочку сформировать фактуру. И это всех устроит. Делов на пару секунд.

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Аноним
, Волгоград
Посчитайте хорошенько ваши деньги на нажатие кнопки, распечатки, подписывание, проверки лишних документов. И убедитесь, что выгоднее один раз задать вопрос контрагенту о реальной необходимости этих документов и решить этот вопрос один раз навсегда.
Клерк
Alexej 2011
Аноним, по одному договору  (у нас) проходит 1-3 отгрузки. Выгоднее кнопочка. Вопрос задавали. Без этих документов они отказываются работать. Ну и ОК. Не принципиально.
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Аноним
, Волгоград

Связываться с покупателями с отсрочкой платежа 70% со странными требованиями к документации ради 1-3 отгрузок.... У Вас видимо какие-то очень хорошие условия по маржинальности. )) 

Клерк
Лёлька_
, Воронеж

Аноним, Вы писали:

Работала и с той и с другой стороны и знаю как тяжело самим бюджетникам приходится. Это ведь не их фантазия столько документов требовать, а органов минфина и федерального казначейства, через которые бюджетники платежи проводят. Не предоставят бюджетники с платежом ваши документы, значит работник казначейства не проведет платеж, а вы не получите денег. 

Не согласна, многие требования работников бюджета - это именно их фантазии и недопонимание. Я лично несколько лет назад столкнулась с требованием выписывать вместе со счетом на оплату накладную и счет-фактуру, иначе "казначейство не оплатит". Дозвонилась до казначейства области, пообщалась с милым главным бухгалтером, вместе выяснили, что бюджет прекрасно оплатит по договору и счету, а накладные выписываем  по фактической отгрузке. Так и стали работать. 
А от работников бюджета во всех сферах постоянно получаем странные требования, вот только сегодня мне центр занятости заявил, что не возместят расходы на трудоустройство инвалида, потому что у меня завышенные суммы в ведомости, их смутил тот факт, что заработную плату за месяц мы выплатили в конце месяце, и за один месяц прошло три выплаты - казалось бы элементарно: сальдо на начало, начислено, выплачена вся сумма и приложены 3 платежки -  писала пояснения.

Или прекрасное требование: узнали в центре занятости, что у нас работают работники инвалиды и потребовали их УВОЛИТЬ, чтобы потом принять через центр занятости... а то, как я объясню людям увольнение, что я должна компенсацию выплатить - совершенно никого не волнует. Это я тоже отношу к "фантазиям" работников бюджета.    

<b>Модератор</b>
Над.К
Если взялся на УСН выписывать счёт-фактуры, то значит обязан составить так как предусматривает гл 21 и сдать декларацию. вести журнал учёта.

Это не так. Если я вот лично вам сейчас нарисую бумажку с названием "счет-фактура", у меня не появится обязанности вести журналы учета и сдавать декларацию. Потому что от рисования счета-фактуры не появляется налогоплательщик НДС. 


<b>Модератор</b>
Над.К
А у бухгалтера Марии Петровны есть обязанности и рабочее время.

 Вот пусть и исполняет свои обязанности и не распугивает клиентов. Не бухгалтер решает, с кем работать, а с кем нет. Если вопрос ставится так, что либо продавец дает рисованные, ничего не значащие бумажки, либо покупатель уходит, то надо рисовать. Работа такая. Не нравится? Иди работать туда, где нравится, вот и все. Почему фирма должна терять деньги из-за того, что бухгалтеру лень одну бумажку сделать? 

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Аноним
, Волгоград
Хорошее у Вас отношение к партнерам по бизнесу!  Пусть нарисуют для нас... )) Если Вашим контрагентам нравится изобразительное искусство, то пусть рисуют для Вас что угодно. От этого факт никчемности и вреда для бизнеса такого счета-фактуры остается фактом.
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, понимаете, у нас рынок. И клиентами разбрасываться глупо :) Ладно бы просили что-то невозможное, а просят всего одну, простенькую бумажку. Вред для бизнеса как раз в том, что покупатель уйдет в другое место.
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Аноним
, Волгоград
Сегодня одну "простенькую" бумажку выклянчили, завтра другую чуть посложнее, а послезавтра на шею сели. В итоге за бесплатно надо сделать картинную галерею ))

Клерк
Alexej 2011
"Зачем?"

 

Они смотрят по данным ГТД в УПД (в том числе) что товар импортирован из Германии, а не из Китая, например.

 Еще они умудряются сроки годности с ГТД сверять. С бюджетниками работать - своя специфика.

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Аноним
, Волгоград
Если Вы полльзуетесь 1С и ведете учет по ГТД, то в ТОРГ- прекрасно прописываются номера ГТД в партиях товара и с.ф. именно для этой цели совершенно не нужна.
Клерк
Alexej 2011
Аноним, если только в наименование товара вбивать... В печатной форме ТОРГ-12 не предусмотрена страна происхождения и номер ГТД. Если в 1С при реализации заполнены ГТД, но не сформирована фактура, УПД в печатной форме будет без ГТД.
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Аноним
, Тверь

Alexej 2011, Вы писали:

Аноним, Они в договоре прописывают.: Товар  НДС не облагается. Продавец обязан выставить товарную накладную и счет-фактуру. Без обязанности выписывания счета-фактуры договор просто не подписывают всё.

 Увольте прокурора округа, за неисполнение обязанностей, если я на УСН выпишу счет фактуру, я попадаю на обязанность вести бух учет по НДС, если я не буду его вести и платить НДС со сдачей отчетности, налоговый орган заблокирует деятельность предприятия,
И ещё кто мне вернет НДС в следующем году??? Сотрудники бюджетного предприятия???, И еще в торг12 пишешь без НДС и все и невыдаешь никакой счет фактуры,

А кто не подписывает договор ждет проуратра и неполное служебное соответствие,


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Аноним
, Тверь

Alexej 2011, Вы писали:

Аноним, нет, тогда они работают с другими поставщиками и всё.

 Ошибаетесь, есть такой сервис гос закупки и руководитель уклоняющийся от подписания договора с лицом выигравшим тедер, отправляется по ст. Служебное несоответствие курить бамбук в статусе безработного.

<b>Модератор</b>
Над.К
если я на УСН выпишу счет фактуру, я попадаю на обязанность вести бух учет по НДС,

 Ну вот откуда, откуда вы берете такую ересь? Счет-фактура со словами "Без НДС" никак не может обязать вести некий "бухучет по НДС" (кстати, что это такое?)

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