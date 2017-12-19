Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

Читательница нашего форума возмущена требованиями, которые предъявляют заказчики – бюджетные учреждения.

Счет на оплату с перечнем номенклатуры таких клиентов не устраивает.

Подскажите, пожалуйста, что это за мода сейчас пошла у бюджетников просить счета «на предоплату 30% по договору…», а потом на «Окончательный расчет 70% по договору…». У них запретили калькуляторы? Что за очередная инструкция вышла? Аж бесит. Сначала им сделку на 10 счетов (и договоров соответственно) разбей, потом эти 10 счетов сделай на «предоплату», потом на «доплату». Тексты в счетах всем разные нужны. Может кто в курсе зачем им это нужно? И как этого можно избежать? Если не выставлять – могут ли они заплатить по договору сами, или это чревато тем, что не заплатят вообще? Ну реально – караул. - ТАМА

Участники обсуждения делятся своим опытом общения с «бюджетными» клиентами.

Из опыта общения с бюджетниками пришла к состоянию "дзен": проще дать, что они хотят, чем пытаться что-то доказать или переубедить. Времени тратится много, деньги не платят, эффекта ноль. - Январь

А в вашей практике встречаются нелепые требования от заказчиков-бюджетников? Как реагируете на них?

Присоединиться обсуждению можно в теме форума «Счета "на предоплату" от бюджетников».