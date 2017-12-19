Что ФНС будет делать в 2018 году

Министр финансов РФ Антон Силуанов утвердил План деятельности ФНС России на 2018 год, сообщила пресс-служба налогового ведомства.
План содержит комплекс мероприятий для достижения целей и задач, поставленных перед налоговыми органами в Указах Президента РФ, программных документах Правительства РФ, государственных программах РФ и других документах стратегического характера.
Основные задачи, которые предусмотрены в Плане, это:
- совершенствование налогового администрирования и инструментов для повышения качества налогового контроля и выполнения надзорных функций;
- обеспечение законности и мотивированности решений, принимаемых налоговыми органами;
- совершенствование электронного взаимодействия с налогоплательщиками;
- развитие методов, противодействующих уклонению от уплаты налогов;
- реализация международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний;
- продолжение работы по внедрению автоматизированной системы применения контрольно-кассовой техники;
- повышение эффективности взыскания и урегулирования задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- противодействие коррупции в налоговых органах;
- развитие инструментов и методов мотивации налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств;
- участие ФНС России в эксперименте по маркировке табачной продукции и мониторингу оборота табачной продукции;
- дальнейшая работа по созданию единого механизма таможенного и налогового администрирования;
- создание и функционирование системы tax-free;
- обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности;
- совершенствование межведомственного взаимодействия для получения Службой достоверных сведений, участие в проведении эксперимента по использованию технологии блокчейн в сфере государственной регистрации недвижимости;
- дальнейшая работа по созданию федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС») и др.
План деятельности ФНС России на 2018 год размещен на официальном сайте ФНС России.