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Что ФНС будет делать в 2018 году

Министр финансов РФ  Антон Силуанов утвердил План деятельности ФНС России на 2018 год, сообщила пресс-служба налогового ведомства.

План содержит комплекс мероприятий для достижения целей и задач, поставленных перед налоговыми органами в Указах Президента РФ, программных документах Правительства РФ, государственных программах РФ и других документах стратегического характера.

Основные задачи, которые предусмотрены в Плане, это:

  •  совершенствование налогового администрирования и инструментов для повышения качества налогового контроля и выполнения надзорных функций;
  •  обеспечение законности и мотивированности решений, принимаемых налоговыми органами;
  •  совершенствование электронного взаимодействия с налогоплательщиками;
  •  развитие методов, противодействующих уклонению от уплаты налогов;
  •  реализация международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний;
  •  продолжение работы по внедрению автоматизированной системы применения контрольно-кассовой техники;
  •  повышение эффективности взыскания и урегулирования задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
  •  противодействие коррупции в налоговых органах;
  •  развитие инструментов и методов мотивации налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств;
  •  участие ФНС России в эксперименте по маркировке табачной продукции и мониторингу оборота табачной продукции;
  •  дальнейшая работа по созданию единого механизма таможенного и налогового администрирования;
  •  создание и функционирование системы tax-free;
  •  обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности;
  •  совершенствование межведомственного взаимодействия для получения Службой достоверных сведений, участие в проведении эксперимента по использованию технологии блокчейн в сфере государственной регистрации недвижимости;
  •  дальнейшая работа по созданию федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС») и др.

 План деятельности ФНС России на 2018 год размещен на официальном сайте ФНС России.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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