Три крайне важных документа о субсидиарной ответственности

natalisa51, Вы писали:Аноним, Вы писали:ешать пора Медведева или четвертовать. Это не ...
если я на УСН выпишу счет фактуру, я попадаю на обязанность вести бух учет по НДС, Ну вот ...
Аноним, Вы писали:ечные нытики,всё вам не так,при либерастах вообще не получали пенсии по 6 месяц...
Ой, извините, а КБК с 2017г не поменялись?
Alexej 2011, Вы писали:Аноним, нет, тогда они работают с другими поставщиками и всё. Ошибает...
Над.К, а нечего особо комментировать :) этой новости уже четвертый месяц идет :) уже все это где ...
Alexej 2011, Вы писали:Аноним, Они в договоре прописывают.: Товар НДС не облагается. Продав...
saigak, а тебе что мешает высказать своё мнение? Да и ты для всех тут аноним, просто с ником :)
А разве с такими доходами разрешат усыновить ребенка?
Какие долги, госклоуны. Сверить сальдо для начала хорошо бы. Или в этом и задумка была? А е...
Дать им еще утюг или паяльник - ни дать ни взять, баньдюки из 90-х
saigak, Вы писали:от и как тут комменты писать? 80% анонимов, пишущих чушь не по теме А вы ...
А вот "деятельность по обслуживанию зданий и территорий" в предыдущей редакции нет, можно ли сдат...
Статья явно заказная. И вы, конечно же, знаете бенефициаров заказа или, хотя бы, в чем выго...
печально, что только родившимся в 2018 году(
вот и как тут комменты писать? 80% анонимов, пишущих чушь не по теме :(
Я сегодня звонила в главгосэкспертизу. Мне сказали вот что по поводу исключения нашей организации...
Перечень документов, которые понадобятся для списания задолженности, и порядок списания определит...
Критерий бедности доход не менее 20 000 р. в месяц.
будет выплачиваться только родившим в 2018 году Да. Об этом написано в проекте
Аноним, если только в наименование товара вбивать... В печатной форме ТОРГ-12 не предусмотрена ст...
Первый и единственный облачный сервис для построения целостного информационного пространства бизн...
страховка это дело доб-ро-воль-но-е. и банк не имеет права ее навязывать. надо читать внимательно...
Если Вы полльзуетесь 1С и ведете учет по ГТД, то в ТОРГ- прекрасно прописываются номера ГТД в пар...
пособие будет выплачиваться только родившим в 2018 году или всем, у кого есть первый ребенок недо...
"Зачем?" Они смотрят по данным ГТД в УПД (в том числе) что товар импортирован из Германии, ...
Аноним, Вы писали:это как же нужно НЕНАВИДЕТЬ СВОЙ НАРОД! ! ! ! Уважаемые возмущ...
На вопрос "Зачем?", так и не ответили.
Сегодня одну "простенькую" бумажку выклянчили, завтра другую чуть посложнее, а послезавтра на шею...
Аноним, понимаете, у нас рынок. И клиентами разбрасываться глупо :) Ладно бы просили что-то невоз...
При чем здесь капитализм и демократия? Там где свободный рынок и поддерживается частное предприни...
Хорошее у Вас отношение к партнерам по бизнесу! Пусть нарисуют для нас... )) Если Вашим кон...
Вы должны были сдать декларацию за 2016 год. Вы сдали?
А у бухгалтера Марии Петровны есть обязанности и рабочее время. Вот пусть и исполняет свои...