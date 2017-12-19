Три крайне важных документа о субсидиарной ответственности

Владимир Туров в своем новом посте рассказывает про документы, которые важно изучить директору, учредителю и главбуху:

«Если вы директор, учредитель бизнеса, чем больше у вас денег, активов, личного имущества, тем больше я вам советую пристально изучить эти документы, сделать пометки, набросать план по улучшению защиты ваших активов на основе этой нормативной базы, чтобы сохранить активы для ваших потомков».

Прочитайте, это важно.

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