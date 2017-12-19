Лучший бухгалтер Ростовской области отправится на Канары

В Ростовской области подвели итого 15-го конкурса «Лучший бухгалтер Ростовской области», организаторами которого являются региональное Управление ФНС и ООО «Компьютер Инжиниринг».

Профессиональный конкурс бухгалтеров в области проводится с 2003 года. Его целью является повышение статуса и престижа профессии бухгалтера, формирование налоговой культуры и рост профессионального мастерства бухгалтеров области. Несколько тысяч действующих бухгалтеров, студентов экономических вузов, налоговиков и других специалистов, знающих бухгалтерский учет, участвуя в ежегодных конкурсах, получили возможность в яркой и увлекательн6ой форме проверить свой профессионализм, оперативность в принятии решений, знание законодательства, а также выдержку и волю к победе.

В 2017 году на конкурс от жителей г. Ростова-на-Дону, других городов и районов области было подано более 500 заявок. В финал вышли 147 конкурсантов, показавших лучшие ответы на вопросы заочного тура. 77 конкурсантов прибыли 15 декабря в Управление для выполнения заданий финального тура. Финалистам пришлось отвечать на несколько десятков сложных и актуальных вопросов по бухгалтерскому учету, налогообложению и праву.

Победительница конкурса получила приз - путевку на Канарские острова. Кроме того, были выбраны лауреаты еще в нескольких номинациях, но им достались, судя по всему, только дипломы.