Студент второго курса хочет работать главбухом

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Все приведет к тому, что начнут отказываться от банковских услуг. Банки реально лишнее звено в би... В рамках борьбы с терроризмом банк взимает комиссию 10% за крупные переводы на счета физлиц

Katerina. Отечественное кино уже давно пора переводить на самоокупаемость. Это очевидно каждому вменяемому ... Придумали очередной неналоговый платеж

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на себе проверено- идет выездная проверка, ко мне в друзья стучалась проверяющая, со своей страни... Налоговики считают одноклассников аффилированными лицами

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Вопрос почему вопрос к бухгалтеру то у директора, а не к банку, который устанавливает тарифы и сн... За перевод на карту физлица банк взыскал огромную комиссию. Главбуха назначили крайним

ToT У меня тоже по три раза ночной приходит. Раздражает немного.... Мы это сейчас починим Революция на «Клерке». Что с нашими рассылками?

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saigak, Вы писали: Физика.Не забывай, речь идет исключительно о расчетах с физлицами (если м... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

katerina371 Ну в общем то у нас примерно так же было: директору был нужен крупный перевод. звонила узнавала р... За перевод на карту физлица банк взыскал огромную комиссию. Главбуха назначили крайним

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Геленджик 7 соток - 9400 Кто получит налоговую льготу на шесть соток, которую обещал Путин?

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Я в 2016 г закрыла ИП, все взносы оплатила тоже в 2016 г., сверку с ПФ провела, долгов нет. Сейча... Кто ответит за некорректную передачу сальдо взносов

Над.К про налог на прибыль не написали ничего Как не написали, когда написали? )) Учет и налоги по новогодним подаркам-2018

yante Iren, Вы писали:Нецензурной лексикой надо уметь пользоваться. Здесь она звучит дико. ... Как зарабатывает интегратор 1С

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московская область, без света, газа, дорог, 5100 руб., кадастровая стоимость 2 300 000 руб. Кто получит налоговую льготу на шесть соток, которую обещал Путин?

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Ахахах... Студент второго курса хочет работать главбухом

Iren Нецензурной лексикой надо уметь пользоваться. Здесь она звучит дико. Как зарабатывает интегратор 1С

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Задолбали. Звонят, отнимают время, навязываются. Бесполезно им говорить о том, что ты сам все зна... Бухгалтеры жалуются на бесконечные звонки и письма о подписке

Аноним

Плавно ведут к тотальному контролю движения денежных средств между физиками.. А касса ККМ чтобы в... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

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про налог на прибыль не написали ничего :) Учет и налоги по новогодним подаркам-2018

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интересно написано, возникает вопрос: а когда чек отправлять, если оплата договором предусмотрена... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

mak138 Я тоже зарегистрировалась когда-то сдуру на Актионе, многократно нажимала потом кнопки "Отписатьс... Бухгалтеры жалуются на бесконечные звонки и письма о подписке

Аноним

То есть, если у меня ООО, которое не имеет ККТ, то для выплаты заработной платы сотрудникам на ка... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Аноним

Я заблокировала уже больше 5 телефонов издательского дома Актион (тот, который главбух выпускает)... Бухгалтеры жалуются на бесконечные звонки и письма о подписке

Glawbuch Так же стало известно о том, что ответственные за массовые ошибки должностные лица были прив... Кто ответит за некорректную передачу сальдо взносов