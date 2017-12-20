Студент второго курса хочет работать главбухом

Если речь идет о физлицах, их доходах и расходах? если так, то тогда каждого физика надо застави...
Все приведет к тому, что начнут отказываться от банковских услуг. Банки реально лишнее звено в би...
Отечественное кино уже давно пора переводить на самоокупаемость. Это очевидно каждому вменяемому ...
на себе проверено- идет выездная проверка, ко мне в друзья стучалась проверяющая, со своей страни...
Если бы вопрос стоял только о 13%. То бог с ним , заплати и выводи. Но тут же ещё и ПФ захо...
Вопрос почему вопрос к бухгалтеру то у директора, а не к банку, который устанавливает тарифы и сн...
У меня тоже по три раза ночной приходит. Раздражает немного.... Мы это сейчас починим
saigak, Вы писали: Физика.Не забывай, речь идет исключительно о расчетах с физлицами (если м...
natalisa51, Вы писали:Я так понимаю,что всё идёт к уходу от наличности вообще. Будет только элект...
Ну в общем то у нас примерно так же было: директору был нужен крупный перевод. звонила узнавала р...
Я в 2016 г закрыла ИП, все взносы оплатила тоже в 2016 г., сверку с ПФ провела, долгов нет. Сейча...
про налог на прибыль не написали ничего Как не написали, когда написали? ))
Iren, Вы писали:Нецензурной лексикой надо уметь пользоваться. Здесь она звучит дико. ...
natalisa51, Вы писали:Аноним, (Москва)я бы за вас голосовала на выборах. Всё правильно поняли о н...
московская область, без света, газа, дорог, 5100 руб., кадастровая стоимость 2 300 000 руб.
Я лично никогда не поверю информации из банка на слово.Обязательно ,если вынуждена звонить и конс...
Аноним, (Москва)я бы за вас голосовала на выборах. Всё правильно поняли о нашем сегодня и завтра....
Нецензурной лексикой надо уметь пользоваться. Здесь она звучит дико.
Задолбали. Звонят, отнимают время, навязываются. Бесполезно им говорить о том, что ты сам все зна...
Плавно ведут к тотальному контролю движения денежных средств между физиками.. А касса ККМ чтобы в...
мне понравилось:"должен обладать такими качествами: стрессоустойчивость, физическая и умственная ...
Банки для чего? Вообще зарплатные карты МИР не именные ( деньги с начало приходят на счёт банка ,...
про налог на прибыль не написали ничего :)
хорошо,что банк вообще перечислил такую сумму физ лицу. Без договора , а то могли заблокиро...
ростовская область 6 соток 110 рублей в год
интересно написано, возникает вопрос: а когда чек отправлять, если оплата договором предусмотрена...
Я тоже зарегистрировалась когда-то сдуру на Актионе, многократно нажимала потом кнопки "Отписатьс...
Без комментариев:Сегодня, 20 декабря, наблюдаются массовые перебои в работе магазинов и
АЗС в ря...
То есть, если у меня ООО, которое не имеет ККТ, то для выплаты заработной платы сотрудникам на ка...
Нет земельного участка, но любопытно: какой налог за 6 соток в центральной России?
"Большой брат" всё ближе!Со многими выше согласна: про кассы у каждого физика, про автоматические...
Я заблокировала уже больше 5 телефонов издательского дома Актион (тот, который главбух выпускает)...
Так же стало известно о том, что ответственные за массовые ошибки должностные лица были прив...
Спишут чужие долги за счёт тех кто платит! Девиз нашего государства. кто не работает,тот ест! Не ...