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Студент второго курса хочет работать главбухом

На наш форум обратился студент колледжа, который намерен устроиться на работу главным бухгалтером. Молодой человек не имеет опыта работы и интересуется у более опытных коллег – с чего начать?

Учусь на втором курсе колледжа. Есть вариант уже устроиться на работу в роли главного бухгалтера. Фирма небольшая. АЗС.
Но у меня вопрос в том, что вы посоветуете изучить до того как принять работу.
Так же вопрос, как начать работу? Настоящий бухгалтер ведет учет на бумагах, а я естественно хотел бы вести учёт в 1с. Исходя из этого лучше устроиться в фирму в начале года, когда уже будет сдан баланс?
В общем, подскажите мой план действий, чтобы начать работу бухгалтером еще во время обучения

- volvoksik

Дать совет студенту можно в теме форума «Начало работы». 

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