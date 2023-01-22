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Когда кредиторская задолженность учитывается в составе доходов

На банковском счете ликвидированного юрлица остались денежные средства. Минфин в письме № 03-03-06/2/77869 от 24.11.2017 разъяснил, когда банк должен включить их в состав внереализационных доходов.

При ликвидации организации - клиента банка суммы кредиторской задолженности в виде сумм денежных средств на счетах в банке, на основании пункта 18 статьи 250 НК РФ, должны быть учтены банком в составе внереализационных доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

При этом по общему правилу согласно пункту 1 статьи 271 НК РФ в целях главы 25 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Следовательно, суммы кредиторской задолженности подлежат включению в состав внереализационных доходов банка в период ликвидации организации - клиента банка на дату исключения его из ЕГРЮЛ.

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